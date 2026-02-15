МЗС України: Закликаємо до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва
Міністерство закордонних справ України закликало до бойкоту міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника на офіційному сайті МЗС. У заяві наголошується, що премію фінансує уряд РФ.
Позиція української дипломатії
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Росія намагається використати науку для пропаганди. Йдеться про конкурс під егідою ЮНЕСКО.
За його словами, Москва системно порушує Статут ООН та принципи ЮНЕСКО. Він підкреслив, що держава-агресор не може асоціюватися з ідеями миру.
"Москва системно та грубо порушує цілі та принципи Статуту ООН, Статут ЮНЕСКО та фундаментальні засади мандату організації — сприяти миру через освіту і науку", — зазначив Тихий.
Він додав, що справжня наука має служити розвитку та гуманізму. На його думку, її не можна використовувати для виправдання агресії.
Заклик до міжнародної спільноти
Україна звернулася до міжнародної наукової спільноти та держав-членів ЮНЕСКО. Київ просить їх відмовитися від участі у премії.
У МЗС вважають, що конкурс слід скасувати. Також пропонується, щоб чинний склад журі склав повноваження.
Українська сторона закликала нового генерального директора ЮНЕСКО не формувати новий склад журі. Дипломати наголошують, що наука не повинна бути інструментом політичної маніпуляції.
