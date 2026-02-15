МИД Украины: Призываем к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева

Министерство иностранных дел Украины призвало к бойкоту международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря на официальном сайте МИД. В заявлении отмечается, что премию финансирует правительство РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция украинской дипломатии

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Россия пытается использовать науку для пропаганды. Речь идет о конкурсе под эгидой ЮНЕСКО.

По его словам, Москва системно нарушает Устав ООН и принципы ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что государство-агрессор не может ассоциироваться с идеями мира.

"Москва системно и грубо нарушает цели и принципы Устава ООН, Устав ЮНЕСКО и фундаментальные принципы мандата организации — содействовать миру через образование и науку", — отметил Тихий.

Он добавил, что настоящая наука должна служить развитию и гуманизму. По его мнению, ее нельзя использовать для оправдания агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, который ранее выдавал себя за консула, — журналистка

Призыв к международному сообществу

Украина обратилась к международному научному сообществу и государствам-членам ЮНЕСКО. Киев просит их отказаться от участия в премии.

В МИД считают, что конкурс следует отменить. Также предлагается, чтобы действующий состав жюри сложил полномочия.

Украинская сторона призвала нового генерального директора ЮНЕСКО не формировать новый состав жюри. Дипломаты подчеркивают, что наука не должна быть инструментом политической манипуляции.