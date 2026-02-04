На четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран, - МИД

В Киев 24 февраля прибудут ряд глав стран, правительств и министров. Визиты иностранных делегаций приурочены к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом во время брифинга 4 февраля сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

В МИД подтвердили намерения ряда иностранных партнеров посетить украинскую столицу, чтобы продемонстрировать поддержку в борьбе за независимость.

"Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем", - сказал Тихий.

Дипломат назвал 24 февраля "определяющей датой", которая изменила историю Европы, и подчеркнул важность присутствия союзников в этот день. По его словам, интенсивность визитов иностранных чиновников в Украину возросла за последние недели как результат дипломатической работы Киева.

Кто точно прибудет?

  • Свои визиты в Киев анонсировали президент Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Марта Кос.

Нема чому радіти. Краще б приїджали на 4 роковину закінчення війни.
Нехай демонструють допомогу не прибуттям, а зброєю
На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС16:07

НИЗКА міністрів... Низка - це сукупність однорідних предметів, нанизаних на нитку, мотузку або дротину (наприклад, низка перцю, намиста).

Випускники окадемії мішіпоплавсько вже приступили до роботи у МЗС ?
Так, у цьому реченні слово «низка» вжито правильно.
«…бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів.»

Чому це коректно - йдеться про невизначену, але значну кількість осіб; немає потреби в чіткому переліку чи формальному порядку; контекст публічний/офіційний - «низка» тут звучить стилістично доречно.
Саме в таких випадках (низка гостей, низка країн, низка рішень) це слово й використовується найчастіше.
Це правила не "штучного інтелєкту", а української мови.
Рекомендую - інколи допомагає) Але треба з обережністю - довіряй, але перевіряй)
Це, як і зазвичай, гугл переклад написаної російським канцеляритом новини (прібудєт ряд міністров і лідєров...).
Нехай демонструють допомогу не прибуттям, а зброєю
Тут уж х-ло выложится по полной.
Трамп буде? Або хоча би Вітькофф?
Зе твари,вы что,празднуете что-ли,четвертую годовщину мародерства....какой нахер,,,,приурочено?у людей горе,они празднуют,суки
У мародеров годовщина,ублюдки Зе.
Як кажуть свого розумі немають. Звикли списувати ще зі школи...
