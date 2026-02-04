На четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран, - МИД

В Киев 24 февраля прибудут ряд глав стран, правительств и министров. Визиты иностранных делегаций приурочены к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом во время брифинга 4 февраля сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

В МИД подтвердили намерения ряда иностранных партнеров посетить украинскую столицу, чтобы продемонстрировать поддержку в борьбе за независимость.

"Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем", - сказал Тихий.

Дипломат назвал 24 февраля "определяющей датой", которая изменила историю Европы, и подчеркнул важность присутствия союзников в этот день. По его словам, интенсивность визитов иностранных чиновников в Украину возросла за последние недели как результат дипломатической работы Киева.

Кто точно прибудет?

Свои визиты в Киев анонсировали президент Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Марта Кос.

Читайте также: Туск заявил, что посетит Киев вместе с министром финансов Доманским