Президент Европейского совета Кошта посетит Киев 24 февраля

Президент Европейского совета Антониу Кошта посетит Украину 24 февраля для участия в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс Украина, об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента.

"Ожидается, что президент Кошта посетит Украину для участия в мероприятиях по случаю четвертой годовщины войны в Украине 24 февраля", - сказал он.

Напомним, ранее об участии в этих мероприятиях президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщили в Еврокомиссии.