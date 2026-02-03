Президент Европейского совета Кошта посетит Киев 24 февраля

Антониу Кошта посетит Украину на четвертую годовщину войны

Президент Европейского совета Антониу Кошта посетит Украину 24 февраля для участия в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения России. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс Украина, об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента.

"Ожидается, что президент Кошта посетит Украину для участия в мероприятиях по случаю четвертой годовщины войны в Украине 24 февраля", - сказал он.

Читайте: Туск в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Зеленского

Напомним, ранее об участии в этих мероприятиях президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщили в Еврокомиссии.

Автор: 

