Президент Європейської ради Кошта відвідає Київ 24 лютого
Президент Європейської ради Антоніу Кошта відвідає Україну 24 лютого для участі в заходах, присвячених четвертим роковинам початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс Україна, про це журналістам у вівторок повідомив речник президента.
"Очікується, що президент Кошта відвідає Україну для участі в заходах з нагоди четвертих роковин війни в Україні 24 лютого", - сказав він.
Нагадаємо, раніше про участь в цих заходах президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн повідомили в Єврокомісії.
