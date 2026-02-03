Президент Європейської ради Кошта відвідає Київ 24 лютого

Антоніу Кошта відвідає Україну на четверту річницю війни

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відвідає Україну 24 лютого для участі в заходах, присвячених четвертим роковинам початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс Україна, про це журналістам у вівторок повідомив речник президента.

"Очікується, що президент Кошта відвідає Україну для участі в заходах з нагоди четвертих роковин війни в Україні 24 лютого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше про участь в цих заходах президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн повідомили в Єврокомісії.

