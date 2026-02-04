На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС
До Києва 24 лютого прибудуть низка глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це під час брифінгу 4 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
У МЗС підтвердили наміри низки іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність.
"Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо", - сказав Тихий.
Дипломат назвав 24 лютого "визначальною датою", яка змінила історію Європи, та наголосив на важливості присутності союзників у цей день. За його словами, інтенсивність візитів іноземних посадовців до України зросла за останні тижні як результат дипломатичної роботи Києва.
Хто точно прибуде?
- Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.
НИЗКА міністрів... Низка - це сукупність однорідних предметів, нанизаних на нитку, мотузку або дротину (наприклад, низка перцю, намиста).
«…бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів.»
Чому це коректно - йдеться про невизначену, але значну кількість осіб; немає потреби в чіткому переліку чи формальному порядку; контекст публічний/офіційний - «низка» тут звучить стилістично доречно.
Саме в таких випадках (низка гостей, низка країн, низка рішень) це слово й використовується найчастіше.