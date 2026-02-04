На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС

До Києва 24 лютого прибудуть низка глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це під час брифінгу 4 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

У МЗС підтвердили наміри низки іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність.

"Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо", - сказав Тихий.

Дипломат назвав 24 лютого "визначальною датою", яка змінила історію Європи, та наголосив на важливості присутності союзників у цей день. За його словами, інтенсивність візитів іноземних посадовців до України зросла за останні тижні як результат дипломатичної роботи Києва.

Хто точно прибуде?

Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

