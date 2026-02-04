На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС

До Києва 24 лютого прибудуть низка глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це під час брифінгу 4 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

У МЗС підтвердили наміри низки іноземних партнерів відвідати українську столицю, щоб продемонструвати підтримку в боротьбі за незалежність.

"Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо", - сказав Тихий.

Дипломат назвав 24 лютого "визначальною датою", яка змінила історію Європи, та наголосив на важливості присутності союзників у цей день. За його словами, інтенсивність візитів іноземних посадовців до України зросла за останні тижні як результат дипломатичної роботи Києва.

Хто точно прибуде?

  • Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

Топ коментарі
+6
Нема чому радіти. Краще б приїджали на 4 роковину закінчення війни.
04.02.2026 16:11 Відповісти
+3
Нехай демонструють допомогу не прибуттям, а зброєю
04.02.2026 16:21 Відповісти
+2
Нема чому радіти. Краще б приїджали на 4 роковину закінчення війни.
04.02.2026 16:11 Відповісти
На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС16:07

НИЗКА міністрів... Низка - це сукупність однорідних предметів, нанизаних на нитку, мотузку або дротину (наприклад, низка перцю, намиста).

Випускники окадемії мішіпоплавсько вже приступили до роботи у МЗС ?
04.02.2026 16:11 Відповісти
Так, у цьому реченні слово «низка» вжито правильно.
«…бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів.»

Чому це коректно - йдеться про невизначену, але значну кількість осіб; немає потреби в чіткому переліку чи формальному порядку; контекст публічний/офіційний - «низка» тут звучить стилістично доречно.
Саме в таких випадках (низка гостей, низка країн, низка рішень) це слово й використовується найчастіше.
04.02.2026 16:25 Відповісти
Це правила не "штучного інтелєкту", а української мови.
04.02.2026 16:42 Відповісти
Рекомендую - інколи допомагає) Але треба з обережністю - довіряй, але перевіряй)
04.02.2026 16:49 Відповісти
Це, як і зазвичай, гугл переклад написаної російським канцеляритом новини (прібудєт ряд міністров і лідєров...).
04.02.2026 16:27 Відповісти
Нехай демонструють допомогу не прибуттям, а зброєю
04.02.2026 16:21 Відповісти
Тут уж х-ло выложится по полной.
04.02.2026 16:24 Відповісти
Трамп буде? Або хоча би Вітькофф?
04.02.2026 16:54 Відповісти
Зе твари,вы что,празднуете что-ли,четвертую годовщину мародерства....какой нахер,,,,приурочено?у людей горе,они празднуют,суки
04.02.2026 17:48 Відповісти
У мародеров годовщина,ублюдки Зе.
04.02.2026 17:50 Відповісти
Як кажуть свого розумі немають. Звикли списувати ще зі школи...
04.02.2026 18:50 Відповісти
 
 