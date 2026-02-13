РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8302 посетителя онлайн
Новости Назначение новых послов
3 707 29

Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, ранее выдававшего себя за консула, - журналистка

Назначение консула на Кипре: при чем здесь фейковая должность?

МИД хочет назначить почетным консулом на Кипре Христодоулоса Эллинаса, которого ранее разоблачили в том, что он выдавал себя за консула.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Янина Соколовская, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, в конце 2025 года на Кипре обнаружили фейковых почетных консулов. Они выдавали себя за консулов, пока в посольство не прибыл новый посол - Сергей Нежинский.

Одним из таких "послов" оказался Христодоулос Эллинас, который, по сообщениям СМИ, даже имел приговор за мошенничество и финансовые махинации, говорит Соколовская.

"Речь шла об исчезновении и присвоении более 3 млрд долл. В этом деле прошел десяток человек, многие получили сроки по 15 лет. ... Эллинас получил 2 года условно "в связи с его хорошей репутацией" и должен был выплатить 20 тыс. евро штрафа", - отметила она.

Назначение Эллинаса

По словам Соколовской, сейчас глава МИД принял решение назначить Христо Эллинаса почетным консулом Украины и поручил посольству проинформировать об этом в МИД Кипра.

"При этом, как информируют источники, СБУ эту кандидатуру не согласовала", - отметила журналистка.

Мужчину, который выдавал себя за консула, хотят назначить в посольство Украины

СБУ это объяснила тем, что это может нанести ущерб репутации Украины на международной арене.

Аналогичные опасения высказало и посольство Украины на Кипре.

"Но в результате посольство получило ответ от МИД Украины - в добропорядочности Х. Эллинаса сомнений нет, рекомендовано организовать с ним работу", - продолжила она.

Мужчину, который выдавал себя за консула, хотят назначить в посольство Украины

По словам Соколовской, парламент готовится расследовать историю с назначением почетного консула.

"Но МИД Украины при этом распорядился "незамедлительно передать в МИД Республики Кипр ноту (о назначении Х. Эллинаса) и принять все необходимые меры для обеспечения выполнения решения министра Сибиги", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кипр расследует "загадочную смерть" российского дипломата, которого считают агентом ГРУ

Мужчину, который выдавал себя за консула, хотят назначить в посольство Украины
Мужчину, который выдавал себя за консула, хотят назначить в посольство Украины
Мужчину, который выдавал себя за консула, хотят назначить в посольство Украины

Автор: 

Кипр (243) МИД (7191) посол (1854) СБУ (20900)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Якщо безтолковий та бездарний клоун може бути президентом, то чому якись шахрай не може бути почесним консулом. Логіка проста, як двері і цілком вписується в IQ обкуреного ішака.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:04 Ответить
+19
Сибігу на нари.
показать весь комментарий
13.02.2026 08:59 Ответить
+19
Зеленському служать тільки шахраї.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сибігу на нари.
показать весь комментарий
13.02.2026 08:59 Ответить
Якщо безтолковий та бездарний клоун може бути президентом, то чому якись шахрай не може бути почесним консулом. Логіка проста, як двері і цілком вписується в IQ обкуреного ішака.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:04 Ответить
Згоден на 100%. Нехай буде консулом.
Тренерша по міньєту може бути послицею - а шахрай - почесник консулом ні?
Категорично підтримую.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:21 Ответить
Зее-команда :"Зробимо їх разом","Ми всі-***********!"..
показать весь комментарий
13.02.2026 09:31 Ответить
Та какая разніца, хуже нє будет, хоть паржом!
показать весь комментарий
13.02.2026 09:44 Ответить
Послиці з корабельних сосок, не хочуть «насмоктати» на цю посаду у папіків з ВРУ опу МЗС СБУ?
показать весь комментарий
13.02.2026 10:18 Ответить
Зеленському служать тільки шахраї.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:05 Ответить
Влада пройдисвітів.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:07 Ответить
Не розумію, навіщо нам тоді МЗС та Дипломатична Академія, якщо

при цій владі будь яке Христозопуло, може стати ким завгодно

Не сумуйте, " хоть паржом"...
показать весь комментарий
13.02.2026 09:54 Ответить
Чому дивуватися?При владі зебанда .У двічінесудимого очі на лоба від подиву лізуть.Ще трохи-і закони перейменують в "панятія"-так воно випускникам трускавецьких курсів народних обранників зрозуміліше і ближче "по духу".
показать весь комментарий
13.02.2026 09:07 Ответить
Я б на його місці подав позов в міжнародний суд за дискримінацію та шахрайство на вумний нарід.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:23 Ответить
Зелені ліквідатори-аферисти збирають в свій гадючник аферистів зі всього світу. Один аферист сам собі присвоїв посаду консула, а інші пройдисвіти-аферисти надали йому це звання реально, та ще й непогану зарплату. Сабігу та клоуна на нари.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:11 Ответить
МЗС **** дався?
показать весь комментарий
13.02.2026 09:12 Ответить
Це очевидно. І прізвище цього "****" нам добре відомо.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:48 Ответить
Там ще є вакансії?Ту ось хороша людина сидить без роботи.Вони з Христодоулосом освіту в одному ВИШі здобували.
https://epravda.com.ua/news/2012/12/06/349325/
показать весь комментарий
13.02.2026 09:17 Ответить
Для чого зеленим шмарам потрібен цей фейковий консул Фунт? А для того щоб порішати з кіпрським громадянством для зєльоних гнид.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:21 Ответить
"Йшлося про зникнення та присвоєння понад 3 млрд. дол. -і повинен був виплатити 20 тис. євро штрафу" Джерело: https://censor.net/ua/n3600355
увага питання- скіки отримала ОПа?
показать весь комментарий
13.02.2026 09:25 Ответить
Тут наша ОПа ні до чого, корупція не лише у нашій країні-мрії "цвіте та пахне".
показать весь комментарий
13.02.2026 11:50 Ответить
Яка влада , такі і консули --- нічого дивного .
показать весь комментарий
13.02.2026 09:43 Ответить
Так. 100% шахраї, фріки і шлюхи
показать весь комментарий
13.02.2026 09:53 Ответить
Ммммм, Кіпр, дуже хлібне місце. Оффшори і все таке.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:44 Ответить
Почесній клован України призначає почесного....
показать весь комментарий
13.02.2026 09:47 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 09:55 Ответить
Слухайте, я не розумію: коли на початку 2019 року чувак кривлявся у прямому етері на очи усієї країни, коли він "здавав аналіз крові" з прилаштованою до руки трубкою без голки, коли волав: "Йа вам нічєво нє должєн!", коли гасав по сцені того стадіона та вигукував оці дебільні гасла: "Я ваш вирок!", "Зробимо їх разом!", "Весна прийде - саджати будемо!" - невже тоді не було ясно, що цій людині довірити не те, що країну та армію, їй навіть кермо автівки довірити небезпечно, бо і себе вщент розтрощить, і інших покалічить.
Ну що, "хоч поржали", зелебобіки?!
показать весь комментарий
13.02.2026 09:56 Ответить
Для чого потрібні оці христзопули?
Щоб прилаштувати грошики у різних місцях на всяк випадок
У Швейцарії вже є своя надійна людина, тепер буде ще й на Кіпрі
показать весь комментарий
13.02.2026 10:01 Ответить
А що, повії закінчились...?
показать весь комментарий
13.02.2026 10:16 Ответить
Буде і далі видавати себе за консула. Як і всі теперішні дипломати.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:55 Ответить
"Видавав себе за консула", а тепер призначать консулом. Ільф та Петров разом з Остапом Бендером нервово закурили.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:19 Ответить
Якщо тренерка по мінету призначена послом, то чому особа, яка видавала себе за консула, не може бути призначена почесним консулом. Це логічно.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:22 Ответить
 
 