Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, ранее выдававшего себя за консула, - журналистка

МИД хочет назначить почетным консулом на Кипре Христодоулоса Эллинаса, которого ранее разоблачили в том, что он выдавал себя за консула.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Янина Соколовская, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, в конце 2025 года на Кипре обнаружили фейковых почетных консулов. Они выдавали себя за консулов, пока в посольство не прибыл новый посол - Сергей Нежинский.

Одним из таких "послов" оказался Христодоулос Эллинас, который, по сообщениям СМИ, даже имел приговор за мошенничество и финансовые махинации, говорит Соколовская.

"Речь шла об исчезновении и присвоении более 3 млрд долл. В этом деле прошел десяток человек, многие получили сроки по 15 лет. ... Эллинас получил 2 года условно "в связи с его хорошей репутацией" и должен был выплатить 20 тыс. евро штрафа", - отметила она.

Назначение Эллинаса

По словам Соколовской, сейчас глава МИД принял решение назначить Христо Эллинаса почетным консулом Украины и поручил посольству проинформировать об этом в МИД Кипра.

"При этом, как информируют источники, СБУ эту кандидатуру не согласовала", - отметила журналистка.

СБУ это объяснила тем, что это может нанести ущерб репутации Украины на международной арене.

Аналогичные опасения высказало и посольство Украины на Кипре.

"Но в результате посольство получило ответ от МИД Украины - в добропорядочности Х. Эллинаса сомнений нет, рекомендовано организовать с ним работу", - продолжила она.

По словам Соколовской, парламент готовится расследовать историю с назначением почетного консула.

"Но МИД Украины при этом распорядился "незамедлительно передать в МИД Республики Кипр ноту (о назначении Х. Эллинаса) и принять все необходимые меры для обеспечения выполнения решения министра Сибиги", - добавила она.

