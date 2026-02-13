Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, ранее выдававшего себя за консула, - журналистка
МИД хочет назначить почетным консулом на Кипре Христодоулоса Эллинаса, которого ранее разоблачили в том, что он выдавал себя за консула.
Об этом в Facebook рассказала журналистка Янина Соколовская, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, в конце 2025 года на Кипре обнаружили фейковых почетных консулов. Они выдавали себя за консулов, пока в посольство не прибыл новый посол - Сергей Нежинский.
Одним из таких "послов" оказался Христодоулос Эллинас, который, по сообщениям СМИ, даже имел приговор за мошенничество и финансовые махинации, говорит Соколовская.
"Речь шла об исчезновении и присвоении более 3 млрд долл. В этом деле прошел десяток человек, многие получили сроки по 15 лет. ... Эллинас получил 2 года условно "в связи с его хорошей репутацией" и должен был выплатить 20 тыс. евро штрафа", - отметила она.
Назначение Эллинаса
По словам Соколовской, сейчас глава МИД принял решение назначить Христо Эллинаса почетным консулом Украины и поручил посольству проинформировать об этом в МИД Кипра.
"При этом, как информируют источники, СБУ эту кандидатуру не согласовала", - отметила журналистка.
СБУ это объяснила тем, что это может нанести ущерб репутации Украины на международной арене.
Аналогичные опасения высказало и посольство Украины на Кипре.
"Но в результате посольство получило ответ от МИД Украины - в добропорядочности Х. Эллинаса сомнений нет, рекомендовано организовать с ним работу", - продолжила она.
По словам Соколовской, парламент готовится расследовать историю с назначением почетного консула.
"Но МИД Украины при этом распорядился "незамедлительно передать в МИД Республики Кипр ноту (о назначении Х. Эллинаса) и принять все необходимые меры для обеспечения выполнения решения министра Сибиги", - добавила она.
Тренерша по міньєту може бути послицею - а шахрай - почесник консулом ні?
Категорично підтримую.
при цій владі будь яке Христозопуло, може стати ким завгодно
Не сумуйте, " хоть паржом"...
https://epravda.com.ua/news/2012/12/06/349325/
увага питання- скіки отримала ОПа?
Ну що, "хоч поржали", зелебобіки?!
Щоб прилаштувати грошики у різних місцях на всяк випадок
У Швейцарії вже є своя надійна людина, тепер буде ще й на Кіпрі