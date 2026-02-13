Почесним консулом на Кіпрі хочуть призначити Еллінаса, який раніше видавав себе за консула, - журналістка

МЗС хоче призначити почесним консулом на Кіпрі Христодоулоса Еллінаса, якого раніше викрили на тому, що він видавав себе за консула.

Про це у фейсбуці розповіла журналістка Яніна Соколовська, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, наприкінці 2025 року на Кіпрі виявили фейкових почесних консулів. Вони видавали себе ха консулів, поки до посольства не прибув новий посол - Сергій Ніжинський.

Одним із таких "послів" виявився Христодоулос Еллінас, який, за повідомлення ЗМІ, навіть мав вирок за шахрайство та фінансові махінації, каже Соколовська.

"Йшлося про зникнення та присвоєння понад 3 млрд дол. У цій справі пройшов десяток людей, багато хто отримав строки по 15 років. ... Еллінас отримав 2 роки умовно "у зв'язку з його гарною репутацією" і повинен був виплатити 20 тис. євро штрафу", - зазначила вона.

Призначення Еллінаса

За словами Соколовської, зараз глава МЗС ухвалив рішення призначити Христо Еллінаса почесним консулом України і доручив посольству поінформувати про це в МЗС Кіпру.

"При цьому, як інформують джерела, СБУ цю кандидатуру не погодила", - зазначила журналістка.

СБУ це пояснила тим, що це може завдати шкоди репутації України на міжнародній арені.

Аналогічні побоювання висловило і посольство України на Кіпрі.

"Але в результаті посольство отримало відповідь від МЗС України - у добропорядності Х. Еллінаса сумнівів немає, рекомендовано організувати з ним роботу", - продовжила вона.

За словами Соколовської, парламент готується розслідувати історію із призначенням почесного консула.

"Але МЗС України при цьому розпорядилося "невідкладно передати в МЗС Республіки Кіпр ноту (про призначення Х. Еллінаса) та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення міністра Сибіги", - додала вона.

