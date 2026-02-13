Почесним консулом на Кіпрі хочуть призначити Еллінаса, який раніше видавав себе за консула, - журналістка

Призначення консула на Кіпрі: до чого тут фейкова посада?

МЗС хоче призначити почесним консулом на Кіпрі Христодоулоса Еллінаса, якого раніше викрили на тому, що він видавав себе за консула.

Про це у фейсбуці розповіла журналістка Яніна Соколовська, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, наприкінці 2025 року на Кіпрі виявили фейкових почесних консулів. Вони видавали себе ха консулів, поки до посольства не прибув новий посол - Сергій Ніжинський.

Одним із таких "послів" виявився Христодоулос Еллінас, який, за повідомлення ЗМІ, навіть мав вирок за шахрайство та фінансові махінації, каже Соколовська.

"Йшлося про зникнення та присвоєння понад 3 млрд дол. У цій справі пройшов десяток людей, багато хто отримав строки по 15 років. ... Еллінас отримав 2 роки умовно "у зв'язку з його гарною репутацією" і повинен був виплатити 20 тис. євро штрафу", - зазначила вона.

Призначення Еллінаса

За словами Соколовської, зараз глава МЗС ухвалив рішення призначити Христо Еллінаса почесним консулом України і доручив посольству поінформувати про це в МЗС Кіпру.

"При цьому, як інформують джерела, СБУ цю кандидатуру не погодила", - зазначила журналістка.

СБУ це пояснила тим, що це може завдати шкоди репутації України на міжнародній арені.

Аналогічні побоювання висловило і посольство України на Кіпрі.

"Але в результаті посольство отримало відповідь від МЗС України - у добропорядності Х. Еллінаса сумнівів немає, рекомендовано організувати з ним роботу", - продовжила вона.

За словами Соколовської, парламент готується розслідувати історію із призначенням почесного консула.

"Але МЗС України при цьому розпорядилося "невідкладно передати в МЗС Республіки Кіпр ноту (про призначення Х. Еллінаса) та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення міністра Сибіги", - додала вона.

Якщо безтолковий та бездарний клоун може бути президентом, то чому якись шахрай не може бути почесним консулом. Логіка проста, як двері і цілком вписується в IQ обкуреного ішака.
13.02.2026 09:04 Відповісти
Сибігу на нари.
13.02.2026 08:59 Відповісти
Зеленському служать тільки шахраї.
13.02.2026 09:05 Відповісти
13.02.2026 08:59 Відповісти
Якщо безтолковий та бездарний клоун може бути президентом, то чому якись шахрай не може бути почесним консулом. Логіка проста, як двері і цілком вписується в IQ обкуреного ішака.
13.02.2026 09:04 Відповісти
Згоден на 100%. Нехай буде консулом.
Тренерша по міньєту може бути послицею - а шахрай - почесник консулом ні?
Категорично підтримую.
13.02.2026 09:21 Відповісти
Зее-команда :"Зробимо їх разом","Ми всі-***********!"..
13.02.2026 09:31 Відповісти
Та какая разніца, хуже нє будет, хоть паржом!
13.02.2026 09:44 Відповісти
Послиці з корабельних сосок, не хочуть «насмоктати» на цю посаду у папіків з ВРУ опу МЗС СБУ?
13.02.2026 10:18 Відповісти
13.02.2026 09:05 Відповісти
Влада пройдисвітів.
13.02.2026 09:07 Відповісти
Не розумію, навіщо нам тоді МЗС та Дипломатична Академія, якщо

при цій владі будь яке Христозопуло, може стати ким завгодно

Не сумуйте, " хоть паржом"...
13.02.2026 09:54 Відповісти
Чому дивуватися?При владі зебанда .У двічінесудимого очі на лоба від подиву лізуть.Ще трохи-і закони перейменують в "панятія"-так воно випускникам трускавецьких курсів народних обранників зрозуміліше і ближче "по духу".
13.02.2026 09:07 Відповісти
Я б на його місці подав позов в міжнародний суд за дискримінацію та шахрайство на вумний нарід.
13.02.2026 09:23 Відповісти
Зелені ліквідатори-аферисти збирають в свій гадючник аферистів зі всього світу. Один аферист сам собі присвоїв посаду консула, а інші пройдисвіти-аферисти надали йому це звання реально, та ще й непогану зарплату. Сабігу та клоуна на нари.
13.02.2026 09:11 Відповісти
МЗС **** дався?
13.02.2026 09:12 Відповісти
Це очевидно. І прізвище цього "****" нам добре відомо.
13.02.2026 11:48 Відповісти
Там ще є вакансії?Ту ось хороша людина сидить без роботи.Вони з Христодоулосом освіту в одному ВИШі здобували.
https://epravda.com.ua/news/2012/12/06/349325/
13.02.2026 09:17 Відповісти
Для чого зеленим шмарам потрібен цей фейковий консул Фунт? А для того щоб порішати з кіпрським громадянством для зєльоних гнид.
13.02.2026 09:21 Відповісти
"Йшлося про зникнення та присвоєння понад 3 млрд. дол. -і повинен був виплатити 20 тис. євро штрафу"
13.02.2026 09:25 Відповісти
увага питання- скіки отримала ОПа?
13.02.2026 09:25 Відповісти
Тут наша ОПа ні до чого, корупція не лише у нашій країні-мрії "цвіте та пахне".
13.02.2026 11:50 Відповісти
Яка влада , такі і консули --- нічого дивного .
13.02.2026 09:43 Відповісти
Так. 100% шахраї, фріки і шлюхи
13.02.2026 09:53 Відповісти
Ммммм, Кіпр, дуже хлібне місце. Оффшори і все таке.
13.02.2026 09:44 Відповісти
Почесній клован України призначає почесного....
13.02.2026 09:47 Відповісти
13.02.2026 09:55 Відповісти
Слухайте, я не розумію: коли на початку 2019 року чувак кривлявся у прямому етері на очи усієї країни, коли він "здавав аналіз крові" з прилаштованою до руки трубкою без голки, коли волав: "Йа вам нічєво нє должєн!", коли гасав по сцені того стадіона та вигукував оці дебільні гасла: "Я ваш вирок!", "Зробимо їх разом!", "Весна прийде - саджати будемо!" - невже тоді не було ясно, що цій людині довірити не те, що країну та армію, їй навіть кермо автівки довірити небезпечно, бо і себе вщент розтрощить, і інших покалічить.
Ну що, "хоч поржали", зелебобіки?!
13.02.2026 09:56 Відповісти
Для чого потрібні оці христзопули?
Щоб прилаштувати грошики у різних місцях на всяк випадок
У Швейцарії вже є своя надійна людина, тепер буде ще й на Кіпрі
13.02.2026 10:01 Відповісти
А що, повії закінчились...?
13.02.2026 10:16 Відповісти
Буде і далі видавати себе за консула. Як і всі теперішні дипломати.
13.02.2026 11:55 Відповісти
"Видавав себе за консула", а тепер призначать консулом. Ільф та Петров разом з Остапом Бендером нервово закурили.
13.02.2026 12:19 Відповісти
Якщо тренерка по мінету призначена послом, то чому особа, яка видавала себе за консула, не може бути призначена почесним консулом. Це логічно.
13.02.2026 12:22 Відповісти
 
 