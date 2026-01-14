Кіпр розслідує "загадкову смерть" російського дипломата, якого вважають агентом ГРУ
Влада Кіпру розслідує "загадкову смерть" дипломата Олексія Панова в посольстві Росії, яке сталося після зникнення російського олігарха Владислава Баумгертнера і на тлі корупційного скандалу з президентом Нікосом Христодулідесом.
Про це пише Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Більше про Панова
Речник поліції Кіпру Вірон Віронос заявив, що інцидент у російському посольстві розглядається як "неприродна смерть".
"Згідно з розтином, це, схоже, було самогубство", - сказав він.
Посольство РФ тим часом відмовилося передати правоохоронцям передсмертну записку, яку нібито написав Панов, і не дало доступу до місця події.
Тіло дипломата забрали з подвір’я посольства. У публікації на Facebook дипломатичне відомство назвало Панова "працівником", заявивши, що він "помер" 8 січня.
Був офіцером ГРУ РФ
- Дмитро Хмельницький, незалежний дослідник, який пише про Росію з Берліна, сказав, що Панов був офіцером військової розвідки Росії, ГРУ.
- Під час перебування на Кіпрі Панов контролював обслуговування та управління шпигунським обладнанням посольства. За словами Хмельницького, не можна виключати бажання Панова перейти на бік іншої держави.
Зникнення російського олігарха
Загадкова смерть Панова сталася менш ніж за 24 години після того, як на Кіпрі зник Владислав Баумгертнер –– колишній гендиректор російського калійного холдингу Uralkali. Олігарха, який жив на острові сам, востаннє бачили в прибережному місті Лімасол, де він мав будинок.
Як пише кіпрський портал Philenews, 14 січня, знайшли тіло на важкодоступній ділянці узбережжя. Воно вже значно розклалося через вплив шкідливих речовин.
Корупція на Кіпрі
Крім того, уся ці події відбуваються на тлі корупційного скандалу на Кіпрі після того, як у мережу виклали восьмихвилинне відео, у якому описували методи збору коштів на президентську кампанію теперішнього президента Нікоса Христодулідеса.
Кіпрські чиновники назвали заяви у відеозаписі, не лише "зловмисними", але й такими, що мають "всі ознаки" гібридних атак з боку Росії.
😂😂😂
Х*лі там раслєдувать?
Хіба тільки те, чого тільки двоє...
На Кіпрі під час виконання службового завдання вбито співробітника Служби зовнішньої розвідки РФ А. В. Панова. Панов прибув на Кіпр 06.01.2026 з РФ, де перебував два тижні по виклику центрального апарату СЗР. Його тіло виявлено в орендованій машині на стоянці готельного комплексу Crystallo Apartments в Лімасолі.