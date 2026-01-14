Кіпр розслідує "загадкову смерть" російського дипломата, якого вважають агентом ГРУ

Влада Кіпру розслідує "загадкову смерть" дипломата Олексія Панова в посольстві Росії, яке сталося після зникнення російського олігарха Владислава Баумгертнера і на тлі корупційного скандалу з президентом Нікосом Христодулідесом.

Речник поліції Кіпру Вірон Віронос заявив, що інцидент у російському посольстві розглядається як "неприродна смерть".

"Згідно з розтином, це, схоже, було самогубство", - сказав він.

Посольство РФ тим часом відмовилося передати правоохоронцям передсмертну записку, яку нібито написав Панов, і не дало доступу до місця події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 86 солдатів та офіцерів РФ вкоротили собі віку за перше півріччя 2025 року, - ГУР

Тіло дипломата забрали з подвір’я посольства. У публікації на Facebook дипломатичне відомство назвало Панова "працівником", заявивши, що він "помер" 8 січня.

Був офіцером ГРУ РФ

  • Дмитро Хмельницький, незалежний дослідник, який пише про Росію з Берліна, сказав, що Панов був офіцером військової розвідки Росії, ГРУ.
  • Під час перебування на Кіпрі Панов контролював обслуговування та управління шпигунським обладнанням посольства. За словами Хмельницького, не можна виключати бажання Панова перейти на бік іншої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни відмовляються залишати будівлю консульства у Гданську попри наказ про закриття

Зникнення російського олігарха

Загадкова смерть Панова сталася менш ніж за 24 години після того, як на Кіпрі зник Владислав Баумгертнер –– колишній гендиректор російського калійного холдингу Uralkali. Олігарха, який жив на острові сам, востаннє бачили в прибережному місті Лімасол, де він мав будинок.

Як пише кіпрський портал Philenews, 14 січня, знайшли тіло на важкодоступній ділянці узбережжя. Воно вже значно розклалося через вплив шкідливих речовин.

Корупція на Кіпрі

Крім того, уся ці події відбуваються на тлі корупційного скандалу на Кіпрі після того, як у мережу виклали восьмихвилинне відео, у якому описували методи збору коштів на президентську кампанію теперішнього президента Нікоса Христодулідеса.

Кіпрські чиновники назвали заяви у відеозаписі, не лише "зловмисними", але й такими, що мають "всі ознаки" гібридних атак з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпр очолив Раду ЄС: Зеленський заявив, що Україна очікує сильних рішень

Пиня все поставив на Україну і впускає щораз більше іншої риби (Сирія, Іран, Венесуела)... Тепер пішли вбивства гопоти і все воно впаде в один момент, ніби ніколи Пині і не було...
14.01.2026 22:24 Відповісти
«Розтин показав що, пацієнт помер від розтину» Пишіть «самогубство», у вас тих ГРУшників ще пару сотень вештається.
14.01.2026 22:30 Відповісти
Поки Татаров вбиває чеченців, Зеленський також не сидить склавши руки!
😂😂😂
Пиня все поставив на Україну і впускає щораз більше іншої риби (Сирія, Іран, Венесуела)... Тепер пішли вбивства гопоти і все воно впаде в один момент, ніби ніколи Пині і не було...
показати весь коментар
14.01.2026 22:24 Відповісти
Поки Татаров вбиває чеченців, Зеленський також не сидить склавши руки!
😂😂😂
показати весь коментар
14.01.2026 22:28 Відповісти
«Розтин показав що, пацієнт помер від розтину» Пишіть «самогубство», у вас тих ГРУшників ще пару сотень вештається.
показати весь коментар
14.01.2026 22:30 Відповісти
Вдавився салом?
показати весь коментар
14.01.2026 22:32 Відповісти
Носіть би вам нє пєрєносіть. Таскать би вам нє пєрєтаскать ... Амінь
показати весь коментар
14.01.2026 22:39 Відповісти
всього два кацапа здохло, в чому проблема?
показати весь коментар
14.01.2026 22:41 Відповісти
мало
показати весь коментар
16.01.2026 17:30 Відповісти
Неприродна - це під конем zдох, як Єкатерина Вторая? То ж йому тепер пам'ятник в Одесі поставлять?
показати весь коментар
14.01.2026 22:43 Відповісти
Та це нормально!
Х*лі там раслєдувать?
Хіба тільки те, чого тільки двоє...
показати весь коментар
14.01.2026 23:11 Відповісти
Цінний фрукт вздьорнувся...криптограф, який мав доступ до всієї секретної інфи і напевно писав всіх. Повісили, не іначе. Коли взнали, що той хоче перейти на інший бік.
показати весь коментар
14.01.2026 23:30 Відповісти
ГЗМ 12.‎01.‎2026
На Кіпрі під час виконання службового завдання вбито співробітника Служби зовнішньої розвідки РФ А. В. Панова. Панов прибув на Кіпр ‎06.‎01.‎2026 з РФ, де перебував два тижні по виклику центрального апарату СЗР. Його тіло виявлено в орендованій машині на стоянці готельного комплексу Crystallo Apartments в Лімасолі.
показати весь коментар
14.01.2026 23:48 Відповісти
Скоріше за все перевіряв, а правда, що новинок такий небезпечний
показати весь коментар
15.01.2026 06:46 Відповісти
 
 