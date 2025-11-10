86 солдатів та офіцерів РФ вкоротили собі віку за перше півріччя 2025 року, - ГУР

Серед російських окупантів зростає рівень самогубств, злочинності та зловживання наркотиками.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Протягом 2024-2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем та наркотиками, бійок та антисанітарії понад 600 російських військових центрального військового округу РФ позбулися життя.

Так, у 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року вкоротили собі віку вже 86 солдатів та офіцерів.

Проблеми з харчами

Також до смерті 32 окупантів призвели харчові отруєння через низьку якість харчів у військових частинах.

Наркотики

Від початку 2025 року зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, що майже наздогнало показник за весь 2024 рік - тоді померло 143 особи.

