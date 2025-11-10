РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Самоубийство оккупантов на поле боя Самоубийства в РФ
295 3

86 солдат и офицеров РФ покончили с собой за первое полугодие 2025 года, - ГУР

Уровень самоубийств в российской армии растет

Среди российских оккупантов растет уровень самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии более 600 российских военных центрального военного округа РФ лишились жизни.

Так, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант не выдержал атаки дронов и покончил с собой. ВИДЕО 18+

Проблемы с продовольствием

Также к смерти 32 оккупантов привели пищевые отравления из-за низкого качества продуктов питания в воинских частях.

Наркотики

С начала 2025 года зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год - тогда умерло 143 человека.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

армия РФ (21217) россия (97984) самоубийство (1038) ГУР (650)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже перемога, чи ще ні?
Якщо шо, то в нас такого теж вистачає. Ніхто ж не напише, що влаштували дуель по п'яні й перестріляли один одного, самогубства приховують, недбале поводження зі зброєю, тощо. Всі ці люди у звітах загинули геройською смертю.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:14 Ответить
досить важлива інформація - не то шо зимою 2022
показать весь комментарий
10.11.2025 10:14 Ответить
яка "корисна" статистика на фоні 300тис офіційних сзч в ЗСУ
показать весь комментарий
10.11.2025 10:20 Ответить
 
 