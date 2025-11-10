86 солдат и офицеров РФ покончили с собой за первое полугодие 2025 года, - ГУР
Среди российских оккупантов растет уровень самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии более 600 российских военных центрального военного округа РФ лишились жизни.
Так, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.
Проблемы с продовольствием
Также к смерти 32 оккупантов привели пищевые отравления из-за низкого качества продуктов питания в воинских частях.
Наркотики
С начала 2025 года зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год - тогда умерло 143 человека.
Якщо шо, то в нас такого теж вистачає. Ніхто ж не напише, що влаштували дуель по п'яні й перестріляли один одного, самогубства приховують, недбале поводження зі зброєю, тощо. Всі ці люди у звітах загинули геройською смертю.