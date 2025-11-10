86 солдат и офицеров РФ покончили с собой за первое полугодие 2025 года, - ГУР

Среди российских оккупантов растет уровень самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии более 600 российских военных центрального военного округа РФ лишились жизни.

Так, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант не выдержал атаки дронов и покончил с собой. ВИДЕО 18+

Проблемы с продовольствием

Также к смерти 32 оккупантов привели пищевые отравления из-за низкого качества продуктов питания в воинских частях.

Наркотики

С начала 2025 года зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год - тогда умерло 143 человека.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ