Росіяни відмовляються залишати будівлю консульства у Гданську попри наказ про закриття

Польське місто Гданськ зіткнулося з перешкодами під час спроби повернути у власність громади будівлю російського консульства. Посольство РФ надіслало листа, у якому повідомило, що в приміщенні продовжить проживати "адміністративно-технічний працівник посольства".

Про це пише польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Консульство РФ має закритися 23 грудня

Видання нагадало, що згідно з рішенням міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського від 19 листопада, російське консульство в Гданську має бути остаточно закрите до опівночі 23 грудня, а його персонал - залишити територію Польщі.

Однак на пресконференції 22 грудня віцепрезидентка Гданська Емілія Лодзінська заявила, що посольство РФ надіслало офіційне повідомлення про намір залишити в будівлі "адміністративно-технічного співробітника посольства".

З огляду на це, за словами Лодзінської, "ми фізично не зможемо перебрати ці нерухомі об'єкти".

Згідно з даними, що містяться в реєстрах, власником обох об'єктів нерухомості є Державне казначейство.

"Твердження російської сторони про те, що нерухомість належить їм, є помилковими і не відповідають дійсності", – підкреслила Лодзінська.

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Гданськ готує позов

Зазначається, що місто має намір вжити "правових заходів, передбачених польською системою".

Мерія планує просити Генеральну прокуратуру Республіки Польща подати позов від імені Державного казначейства. Кінцевою метою є судове рішення про примусове звільнення об'єкта. Після рішення суду майно арештують та передадуть польській стороні.

Поморський віцевоєвода Еміль Роєк розповів, що після 23 грудня будівля посольства більше не буде захищена Віденською конвенцією про консульські зносини.

"Після цієї дати майно втратить свій дипломатичний статус і зможе бути використане для потреб Державного казначейства Польщі", - сказав він.

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Росіяни не платили за використання будівлі

Російські дипломати займали консульство з післявоєнних часів. У 1951 році Польська Народна Республіка та Радянський Союз підписали угоду про безкоштовне користування будівлею. Після розпаду СРСР нерухомість перейшла у власність Державного казначейства Польщі.

Росіяни протягом десятиліть ставилися до вілли на вулиці Баторія як до своєї власності. Вони не платили за користування будівлею, незважаючи на те, що з 2013 року місто почало нараховувати плату відповідно до вказівок МЗС. Консульство не сплачувало борги і не відповідало на виклики.

Гданськ оцінив заборгованість за 2013-2023 роки приблизно в 5,5 млн злотих, а разом з відсотками – ще в 3 млн злотих. Справа потрапила до суду, який зобов'язав Росію сплатити майже 400 тисяч злотих за частину заборгованості.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську - останнє з тих, що продовжували роботу в країні після повномасштабного вторгнення РФ.

Такий крок став відповіддю Варшави на диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

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