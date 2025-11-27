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Новини Закриття консульств і посольств у РФ
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РФ закриває польське генконсульство в Іркутську у відповідь на дії Варшави

У РФ більше не залишиться жодної польської консульської установи

Росія оголосила про закриття генерального консульства Польщі в Іркутську, заявивши, що це "дзеркальна відповідь" на рішення Варшави ліквідувати російську консульську установу в Гданську. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило російське Міністерство закордонних справ.

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Відомство назвало рішення "дзеркальним кроком" у відповідь на закриття польською владою російського генконсульства у Гданську.

"Згортання під абсурдним приводом російської консульської присутності в Польщі є відверто ворожим, необґрунтованим кроком польського керівництва, у відповідь на який на території Російської Федерації буде закрита остання з польських консульських установ, що були", – йдеться в повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про закриття останнього російського консульства в Польщі: прояв "русофобії"

Що передувало

Польща ухвалила рішення про закриття російського генконсульства після двох диверсій на залізниці під Варшавою 15-17 листопада, в яких влада запідозрила російські спецслужби.

У Польщі залишиться лише одне російське дипломатичне представництво, яке працює, – посольство у Варшаві. До початку війни Росії проти України в країні працювали кілька консульств. 

Також читайте: Чоловік протаранив ворота будівлі генконсульства РФ в Австралії

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консульство (312) Польща (9343) росія (70371)
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Какое счастье для поляков ,работавших в этой дыре
Свалить домой
Или поехать на работу в тёплую страну
При царе в Иркутске - то в основном каторжники жили
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27.11.2025 17:40 Відповісти
Мене дивує инше: як і які поляки могли перебувати аж там. Адже консульство існувало для поляків. Невже їм не смерділо?
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27.11.2025 18:22 Відповісти
Польські дипломати: - Ну нарешті, айда додому панове, у тепло...
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27.11.2025 17:41 Відповісти
Іркутськ буде вільним від московських паразитів! Краще б відділ фсб там спалили
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27.11.2025 18:01 Відповісти
Яка печалька для поляків покидати Бидлостан
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27.11.2025 18:14 Відповісти
Ось так вам ніщеброди ,- будете їздить у москву , пока там працює. Зробимо хуже собі, логіка давно покинула росію.
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27.11.2025 18:16 Відповісти
А разве в Европу пускают козломордых ?
Нахрена им консульство, да еще и в Иркутске ???
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27.11.2025 18:25 Відповісти
 
 