РФ закриває польське генконсульство в Іркутську у відповідь на дії Варшави
Росія оголосила про закриття генерального консульства Польщі в Іркутську, заявивши, що це "дзеркальна відповідь" на рішення Варшави ліквідувати російську консульську установу в Гданську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило російське Міністерство закордонних справ.
Відомство назвало рішення "дзеркальним кроком" у відповідь на закриття польською владою російського генконсульства у Гданську.
"Згортання під абсурдним приводом російської консульської присутності в Польщі є відверто ворожим, необґрунтованим кроком польського керівництва, у відповідь на який на території Російської Федерації буде закрита остання з польських консульських установ, що були", – йдеться в повідомленні МЗС.
Що передувало
Польща ухвалила рішення про закриття російського генконсульства після двох диверсій на залізниці під Варшавою 15-17 листопада, в яких влада запідозрила російські спецслужби.
У Польщі залишиться лише одне російське дипломатичне представництво, яке працює, – посольство у Варшаві. До початку війни Росії проти України в країні працювали кілька консульств.
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При царе в Иркутске - то в основном каторжники жили
Нахрена им консульство, да еще и в Иркутске ???