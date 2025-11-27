РФ закрывает польское генконсульство в Иркутске в ответ на действия Варшавы

Россия объявила о закрытии генерального консульства Польши в Иркутске, заявив, что это "зеркальный ответ" на решение Варшавы ликвидировать российское консульское учреждение в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

Ведомство назвало решение "зеркальным шагом" в ответ на закрытие польскими властями российского генконсульства в Гданьске.

"Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из польских консульских учреждений, которые были", – говорится в сообщении МИД.

Что предшествовало

Польша приняла решение о закрытии российского генконсульства после двух диверсий на железной дороге под Варшавой 15-17 ноября, в которых власти заподозрили российские спецслужбы.

В Польше останется только одно российское дипломатическое представительство, которое работает, – посольство в Варшаве. До начала войны России против Украины в стране работали несколько консульств.

