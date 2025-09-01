Чоловік протаранив ворота будівлі генконсульства РФ в Австралії
На сході Сіднея в Австралії чоловік на авто протаранив ворота генерального консульства Росії.
Про це пише ABC, передає Цензор.НЕТ.
Близько 8 ранку поліції повідомили про підозріле авто, білий позашляховик, припаркований на під'їзній доріжці будівлі.
Після прибуття офіцери спробували поговорити з водієм, 39-річним чоловіком, проте той проїхав на своєму авто, протаранивши ворота, та заїхав на територію генконсульства.
Автомобіль було пошкоджено. Правоохоронці використали кийки, щоб потрапити у середину машини.
Внаслідок інциденту правоохоронець дістав поранення руки. Працівники генконсульства залишалися в будівлі.
Наразі всі подробиці з'ясовує поліція.
Fish Man
Ned Stark
liwimta
Zahar Kindrat
