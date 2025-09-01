УКР
Новини Ворота генконсульства РФ протаранили в Австралії
2 009 4

Чоловік протаранив ворота будівлі генконсульства РФ в Австралії

Чоловік протаранив ворота генконсульства РФ у Австралії
Фото: ABC News

На сході Сіднея в Австралії чоловік на авто протаранив ворота генерального консульства Росії.

Про це пише ABC, передає Цензор.НЕТ.

Близько 8 ранку поліції повідомили про підозріле авто, білий позашляховик, припаркований на під'їзній доріжці будівлі.

Після прибуття офіцери спробували поговорити з водієм, 39-річним чоловіком, проте той проїхав на своєму авто, протаранивши ворота, та заїхав на територію генконсульства.

Автомобіль було пошкоджено. Правоохоронці використали кийки, щоб потрапити у середину машини.

Внаслідок інциденту правоохоронець дістав поранення руки. Працівники генконсульства залишалися в будівлі.

Наразі всі подробиці з'ясовує поліція.

Читайте: Австралія долучилася до Реєстру збитків від агресії РФ проти України

Без вибухівки? не зачьот ((
показати весь коментар
01.09.2025 08:59 Відповісти
Тю, так нашо зупиняли?
показати весь коментар
01.09.2025 09:00 Відповісти
Та то і був напевне і був п'яний дипломат параші.
показати весь коментар
01.09.2025 09:08 Відповісти
Херовенько.Що на авто,а не на танку...
показати весь коментар
01.09.2025 09:37 Відповісти
 
 