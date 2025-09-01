Мужчина протаранил ворота здания генконсульства РФ в Австралии

Фото: ABC News

На востоке Сиднея в Австралии мужчина на авто протаранил ворота генерального консульства России.

Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.

Около 8 утра полиции сообщили о подозрительном авто, белом внедорожнике, припаркованном на подъездной дорожке здания.

По прибытии офицеры попытались поговорить с водителем, 39-летним мужчиной, однако тот проехал на своем авто, протаранив ворота, и заехал на территорию генконсульства.

Автомобиль был поврежден. Правоохранители использовали дубинки, чтобы попасть внутрь машины.

В результате инцидента милиционер получил ранение руки. Работники генконсульства оставались в здании.

Сейчас все подробности выясняет полиция.

