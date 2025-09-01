РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10639 посетителей онлайн
Новости Ворота генконсульства РФ протаранили в Австралии
1 476 4

Мужчина протаранил ворота здания генконсульства РФ в Австралии

Мужчина протаранил ворота генконсульства РФ в Австралии
Фото: ABC News

На востоке Сиднея в Австралии мужчина на авто протаранил ворота генерального консульства России.

Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.

Около 8 утра полиции сообщили о подозрительном авто, белом внедорожнике, припаркованном на подъездной дорожке здания.

По прибытии офицеры попытались поговорить с водителем, 39-летним мужчиной, однако тот проехал на своем авто, протаранив ворота, и заехал на территорию генконсульства.

Автомобиль был поврежден. Правоохранители использовали дубинки, чтобы попасть внутрь машины.

В результате инцидента милиционер получил ранение руки. Работники генконсульства оставались в здании.

Сейчас все подробности выясняет полиция.

Читайте: Австралия присоединилась к Реестру убытков от агрессии РФ против Украины

Автор: 

Австралия (442) консульство (473) россия (97021)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без вибухівки? не зачьот ((
показать весь комментарий
01.09.2025 08:59 Ответить
Тю, так нашо зупиняли?
показать весь комментарий
01.09.2025 09:00 Ответить
Та то і був напевне і був п'яний дипломат параші.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:08 Ответить
Херовенько.Що на авто,а не на танку...
показать весь комментарий
01.09.2025 09:37 Ответить
 
 