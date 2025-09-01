Мужчина протаранил ворота здания генконсульства РФ в Австралии
На востоке Сиднея в Австралии мужчина на авто протаранил ворота генерального консульства России.
Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.
Около 8 утра полиции сообщили о подозрительном авто, белом внедорожнике, припаркованном на подъездной дорожке здания.
По прибытии офицеры попытались поговорить с водителем, 39-летним мужчиной, однако тот проехал на своем авто, протаранив ворота, и заехал на территорию генконсульства.
Автомобиль был поврежден. Правоохранители использовали дубинки, чтобы попасть внутрь машины.
В результате инцидента милиционер получил ранение руки. Работники генконсульства оставались в здании.
Сейчас все подробности выясняет полиция.
