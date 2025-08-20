Австралия присоединилась к Реестру ущерба от агрессии РФ против Украины
Австралия присоединилась к Международному реестру убытков, причиненных Украине агрессией России, в качестве ассоциированного члена, чем увеличила количество государств-участников до 45.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Созданный под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генассамблеи ООН A/RES/ES-11/5 от 14 ноября 2022 года, Реестр продолжает фиксировать убытки, потери и ущерб, причиненные агрессивными действиями РФ.
О каких убытках можно подать заявления?
Всего в Реестр могут быть внесены заявления в 45 категориях, которые открываются постепенно. В данное время доступны 11 из них:
- вынужденное внутреннее перемещение;
- смерть близкого члена семьи;
- исчезновение без вести близкого члена семьи;
- серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;
- лишение свободы;
- принудительный труд или служба;
- повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества;
- повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;
- потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.
Как подать заявления в Реестр убытков
Заявления в Реестр убытков можно подавать через государственный веб-портал Дія. Сейчас это могут делать граждане Украины. Впоследствии подача заявлений станет доступной для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
