Австралия присоединилась к Реестру ущерба от агрессии РФ против Украины

Австралия присоединилась к Международному реестру убытков, причиненных Украине агрессией России, в качестве ассоциированного члена, чем увеличила количество государств-участников до 45.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Созданный под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генассамблеи ООН A/RES/ES-11/5 от 14 ноября 2022 года, Реестр продолжает фиксировать убытки, потери и ущерб, причиненные агрессивными действиями РФ.

О каких убытках можно подать заявления?

Всего в Реестр могут быть внесены заявления в 45 категориях, которые открываются постепенно. В данное время доступны 11 из них:

- вынужденное внутреннее перемещение;

- смерть близкого члена семьи;

- исчезновение без вести близкого члена семьи;

- серьезные телесные повреждения;

- сексуальное насилие;

- пытки или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

- лишение свободы;

- принудительный труд или служба;

- повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества;

- повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;

- потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Как подать заявления в Реестр убытков

Заявления в Реестр убытков можно подавать через государственный веб-портал Дія. Сейчас это могут делать граждане Украины. Впоследствии подача заявлений станет доступной для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.