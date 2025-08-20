Австралія долучилася до Реєстру збитків від агресії РФ проти України

Австралія приєдналася до Міжнародного реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії, у ролі асоційованого члена, чим збільшила кількість держав-учасниць до 45.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генасамблеї ООН A/RES/ES-11/5 від 14 листопада 2022 року, Реєстр продовжує фіксувати збитки, втрати та шкоду, заподіяні агресивними діями РФ.

Про які збитки можна подати заяви?

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

- вимушене внутрішнє переміщення;

- смерть близького члена сім’ї;

- зникнення безвісти близького члена сім’ї;

- серйозні тілесні ушкодження;

- сексуальне насильство;

- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

- позбавлення свободи;

- примусова праця або служба;

- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заяви до Реєстру збитків

Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал Дія. Наразі це можуть робити громадяни України. Згодом подання заяв стане доступним для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.