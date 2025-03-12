Міжнародний реєстр збитків відкрив нову категорію заяв для компенсації за зниклих безвісти

Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви від родичів осіб, зниклих безвісти внаслідок агресії Росії, для компенсації моральних страждань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Реєстру.

Міжнародний реєстр збитків, створений для фіксації шкоди від агресії РФ, відкрив нову категорію заяв - A2.2.

"Відкриття цієї категорії дозволить тим, хто пережив невизначеність щодо долі своїх близьких, звернутися за компенсацією за моральні страждання та душевний біль", - зазначають у повідомленні.

Заяви можуть подавати батьки, діти, другий з подружжя або цивільний партнер/партнерка осіб, які зникли безвісти після 24 лютого 2022 року. Інші члени родини мають право подати заяву, якщо зможуть довести наявність близьких стосунків зі зниклим.

Заявники повинні надати інформацію про свою особу, особу зниклого, спорідненість з ним, а також подію, що призвела до його зникнення.

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