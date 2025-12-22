РУС
Россияне отказываются покидать здание консульства в Гданьске, несмотря на приказ о закрытии

консульство

Польский город Гданьск столкнулся с препятствиями при попытке вернуть в собственность громады здание российского консульства. Посольство РФ направило письмо, в котором сообщило, что в помещении продолжит проживать "административно-технический работник посольства".

Об этом пишет польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Консульство РФ должно закрыться 23 декабря

Издание напомнило, что согласно решению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского от 19 ноября, российское консульство в Гданьске должно быть окончательно закрыто до полуночи 23 декабря, а его персонал - покинуть территорию Польши.

Однако на пресс-конференции 22 декабря вице-президент Гданьска Эмилия Лодзинская заявила, что посольство РФ направило официальное уведомление о намерении оставить в здании "административно-технического сотрудника посольства".

Учитывая это, по словам Лодзинской, "мы физически не сможем перебрать эти недвижимые объекты".

Согласно данным, содержащимся в реестрах, владельцем обоих объектов недвижимости является Государственное казначейство.

"Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ложными и не соответствуют действительности", – подчеркнула Лодзинская.

Читайте также: Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве

Гданьск готовит иск

Отмечается, что город намерен принять "правовые меры, предусмотренные польской системой".

Мэрия планирует просить Генеральную прокуратуру Республики Польша подать иск от имени Государственного казначейства. Конечной целью является судебное решение о принудительном освобождении объекта. После решения суда имущество арестуют и передадут польской стороне.

Поморский вице-воевода Эмиль Роек рассказал, что после 23 декабря здание посольства больше не будет защищено Венской конвенцией о консульских сношениях.

"После этой даты имущество потеряет свой дипломатический статус и сможет быть использовано для нужд Государственного казначейства Польши", - сказал он.

Читайте также: Польша закрывает последнее российское консульство после диверсий на железной дороге, - Сикорский

Россияне не платили за использование здания

Российские дипломаты занимали консульство с послевоенных времен. В 1951 году Польская Народная Республика и Советский Союз подписали соглашение о бесплатном пользовании зданием. После распада СССР недвижимость перешла в собственность Государственного казначейства Польши. 

Россияне на протяжении десятилетий относились к вилле на улице Батория как к своей собственности. Они не платили за пользование зданием, несмотря на то, что с 2013 года город начал начислять плату в соответствии с указаниями МИД. Консульство не платило долги и не отвечало на вызовы.

Гданьск оценил задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 млн злотых, а вместе с процентами – еще в 3 млн злотых. Дело попало в суд, который обязал Россию выплатить почти 400 тысяч злотых за часть задолженности.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске – последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.
  • Такой шаг стал ответом Варшавы на диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

Читайте также: РФ закрывает польское генконсульство в Иркутске в ответ на действия Варшавы

Топ комментарии
+7
Я так думаю - у кацапів там залишився комплекс розвідувальної апаратури, який вони вивезти не встигли... От і "впираються рогом"... Побачимо - якщо при силовому поверненні будівлі, там щось "раптово" вибухне, чи загориться - то так воно і є...
22.12.2025 17:15 Ответить
+5
Женіть дикунів з країни, пінками, в наручниках, як сволоту!
22.12.2025 17:08 Ответить
+3
Це так по-русскі.
Давайтє я тут нємного посіжу, а потом ви мєня хєр вигонітє.
22.12.2025 17:16 Ответить
Женіть дикунів з країни, пінками, в наручниках, як сволоту!
22.12.2025 17:08 Ответить
І зайняли кругову оборону - Польща рішиться їх видворити?
22.12.2025 17:09 Ответить
А якщо трохи диму туди запустити і сльозогінного...?
22.12.2025 17:13 Ответить
...так, але ж після рішення суду.А що, за скороченою процедурою і ...альо, пронто вон на..уй..., а нє, то газок є, у балонах .Как гаваритса, беж сентиментоффф, со скупой слєзой от газа
22.12.2025 17:25 Ответить
З російськими безпілотниками - якось же впорались.

З російським прибиральником має бути ще простіше. По сходах дати під зад, і на тому все
22.12.2025 17:13 Ответить
То не "прибиральник", а офіцер ГРУ...Скоріш всього, той що відповідальний за роботу автоматизованого розвідувального комплексу...
22.12.2025 17:17 Ответить
От і Польща вже на 0,0...1% окупована кацапією.

Але все ще не розуміє цього.
22.12.2025 17:13 Ответить
Дустом їх!
22.12.2025 17:14 Ответить
Я так думаю - у кацапів там залишився комплекс розвідувальної апаратури, який вони вивезти не встигли... От і "впираються рогом"... Побачимо - якщо при силовому поверненні будівлі, там щось "раптово" вибухне, чи загориться - то так воно і є...
22.12.2025 17:15 Ответить
Стекломий там, та бояришник мабуть залишилися, поки не доп'є хрен його виженуть
показать весь комментарий
Це так по-русскі.
Давайтє я тут нємного посіжу, а потом ви мєня хєр вигонітє.
22.12.2025 17:16 Ответить
22.12.2025 17:24 Ответить
Дустом не пробували, старий метод, але надійний
22.12.2025 17:25 Ответить
Зайти,дати на збори 10хв. І викинути.Всі діла.
22.12.2025 17:25 Ответить
Матка боска! І це гонорові пшеки ? В себе дома не взмозі ладу дати. Не пани ясновельможні а шістки кацапськи
22.12.2025 17:26 Ответить
а газом пробували?
22.12.2025 17:33 Ответить
Мы привыкли здесь, как в своем доме жили: настолько все душевно, по-домашнему.
22.12.2025 17:35 Ответить
22.12.2025 17:37 Ответить
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы:
«Очевидно, что действительно впечатление можно произвести
только сверхнаглостью».
22.12.2025 17:35 Ответить
Від'єднати електрику, воду, перекрити каналізацію... Ні?
22.12.2025 17:38 Ответить
Спалити будівлю разом з кацапами.
22.12.2025 17:39 Ответить
 
 