Россияне отказываются покидать здание консульства в Гданьске, несмотря на приказ о закрытии

Польский город Гданьск столкнулся с препятствиями при попытке вернуть в собственность громады здание российского консульства. Посольство РФ направило письмо, в котором сообщило, что в помещении продолжит проживать "административно-технический работник посольства".

Консульство РФ должно закрыться 23 декабря

Издание напомнило, что согласно решению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского от 19 ноября, российское консульство в Гданьске должно быть окончательно закрыто до полуночи 23 декабря, а его персонал - покинуть территорию Польши.

Однако на пресс-конференции 22 декабря вице-президент Гданьска Эмилия Лодзинская заявила, что посольство РФ направило официальное уведомление о намерении оставить в здании "административно-технического сотрудника посольства".

Учитывая это, по словам Лодзинской, "мы физически не сможем перебрать эти недвижимые объекты".

Согласно данным, содержащимся в реестрах, владельцем обоих объектов недвижимости является Государственное казначейство.

"Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ложными и не соответствуют действительности", – подчеркнула Лодзинская.

Гданьск готовит иск

Отмечается, что город намерен принять "правовые меры, предусмотренные польской системой".

Мэрия планирует просить Генеральную прокуратуру Республики Польша подать иск от имени Государственного казначейства. Конечной целью является судебное решение о принудительном освобождении объекта. После решения суда имущество арестуют и передадут польской стороне.

Поморский вице-воевода Эмиль Роек рассказал, что после 23 декабря здание посольства больше не будет защищено Венской конвенцией о консульских сношениях.

"После этой даты имущество потеряет свой дипломатический статус и сможет быть использовано для нужд Государственного казначейства Польши", - сказал он.

Россияне не платили за использование здания

Российские дипломаты занимали консульство с послевоенных времен. В 1951 году Польская Народная Республика и Советский Союз подписали соглашение о бесплатном пользовании зданием. После распада СССР недвижимость перешла в собственность Государственного казначейства Польши.

Россияне на протяжении десятилетий относились к вилле на улице Батория как к своей собственности. Они не платили за пользование зданием, несмотря на то, что с 2013 года город начал начислять плату в соответствии с указаниями МИД. Консульство не платило долги и не отвечало на вызовы.

Гданьск оценил задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 млн злотых, а вместе с процентами – еще в 3 млн злотых. Дело попало в суд, который обязал Россию выплатить почти 400 тысяч злотых за часть задолженности.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Польша решила закрыть консульство России в Гданьске – последнее из тех, что продолжали работу в стране после полномасштабного вторжения РФ.

Такой шаг стал ответом Варшавы на диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

