Кипр расследует "загадочную смерть" российского дипломата, которого считают агентом ГРУ
Власти Кипра расследуют "загадочную смерть" дипломата Алексея Панова в посольстве России, которая произошла после исчезновения российского олигарха Владислава Баумгертнера и на фоне коррупционного скандала с президентом Никосом Христодулидесом.
Представитель полиции Кипра Вирон Виронос заявил, что инцидент в российском посольстве рассматривается как "неестественная смерть".
"Согласно вскрытию, это, похоже, было самоубийство", - сказал он.
Посольство РФ тем временем отказалось передать правоохранителям предсмертную записку, которую якобы написал Панов, и не дало доступа к месту происшествия.
Тело дипломата забрали из двора посольства. В публикации на Facebook дипломатическое ведомство назвало Панова "работником", заявив, что он "умер" 8 января.
Был офицером ГРУ РФ
- Дмитрий Хмельницкий, независимый исследователь, который пишет о России из Берлина, сказал, что Панов был офицером военной разведки России, ГРУ.
- Во время пребывания на Кипре Панов контролировал обслуживание и управление шпионским оборудованием посольства. По словам Хмельницкого, нельзя исключать желание Панова перейти на сторону другого государства.
Исчезновение российского олигарха
Загадочная смерть Панова произошла менее чем через 24 часа после того, как на Кипре исчез Владислав Баумгертнер – бывший гендиректор российского калийного холдинга Uralkali. Олигарха, который жил на острове один, в последний раз видели в прибрежном городе Лимассол, где у него был дом.
Как пишет кипрский портал Philenews, 14 января нашли тело на труднодоступном участке побережья. Оно уже значительно разложилось из-за воздействия вредных веществ.
Коррупция на Кипре
Кроме того, все эти события происходят на фоне коррупционного скандала на Кипре после того, как в сеть выложили восьмиминутное видео, в котором описывались методы сбора средств на президентскую кампанию нынешнего президента Никоса Христодулидеса.
Кипрские чиновники назвали заявления в видеозаписи не только "злонамеренными", но и имеющими "все признаки" гибридных атак со стороны России.
