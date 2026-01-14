Кипр расследует "загадочную смерть" российского дипломата, которого считают агентом ГРУ

Власти Кипра расследуют "загадочную смерть" дипломата Алексея Панова в посольстве России, которая произошла после исчезновения российского олигарха Владислава Баумгертнера и на фоне коррупционного скандала с президентом Никосом Христодулидесом.

Об этом пишет Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Больше о Панове

Представитель полиции Кипра Вирон Виронос заявил, что инцидент в российском посольстве рассматривается как "неестественная смерть".

"Согласно вскрытию, это, похоже, было самоубийство", - сказал он.

Посольство РФ тем временем отказалось передать правоохранителям предсмертную записку, которую якобы написал Панов, и не дало доступа к месту происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 86 солдат и офицеров РФ покончили с собой за первое полугодие 2025 года, - ГУР

Тело дипломата забрали из двора посольства. В публикации на Facebook дипломатическое ведомство назвало Панова "работником", заявив, что он "умер" 8 января.

Был офицером ГРУ РФ

Дмитрий Хмельницкий, независимый исследователь, который пишет о России из Берлина, сказал, что Панов был офицером военной разведки России, ГРУ.

Во время пребывания на Кипре Панов контролировал обслуживание и управление шпионским оборудованием посольства. По словам Хмельницкого, нельзя исключать желание Панова перейти на сторону другого государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне отказываются покидать здание консульства в Гданьске, несмотря на приказ о закрытии

Исчезновение российского олигарха

Загадочная смерть Панова произошла менее чем через 24 часа после того, как на Кипре исчез Владислав Баумгертнер – бывший гендиректор российского калийного холдинга Uralkali. Олигарха, который жил на острове один, в последний раз видели в прибрежном городе Лимассол, где у него был дом.

Как пишет кипрский портал Philenews, 14 января нашли тело на труднодоступном участке побережья. Оно уже значительно разложилось из-за воздействия вредных веществ.

Коррупция на Кипре

Кроме того, все эти события происходят на фоне коррупционного скандала на Кипре после того, как в сеть выложили восьмиминутное видео, в котором описывались методы сбора средств на президентскую кампанию нынешнего президента Никоса Христодулидеса.

Кипрские чиновники назвали заявления в видеозаписи не только "злонамеренными", но и имеющими "все признаки" гибридных атак со стороны России.

Также читайте: Зеленский прибыл с визитом на Кипр, - ОП