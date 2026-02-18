РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
1 339 18

МИД Украины о решении Венгрии заказать нефть из РФ через Хорватию: "Это напоминает наркоманию"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия получила информацию об обстреле россиянами нефтепровода "Дружба" еще 27 января, а обвинения Украины в задержке поставок являются нелогичными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информация об обстреле

Тихий напомнил, что транзит нефти в Венгрию остановлен из-за российского обстрела инфраструктуры магистрального нефтепровода "Дружба" 27 января.

"Об этом в тот же день была надлежащим образом проинформирована венгерская сторона. Таким образом, Венгрии с первого дня точно известно о причине остановки работы нефтепровода", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

Обвинения и реакция

Спикер МИД назвал странным отсутствие венгерских заявлений с четкой атрибуцией обстрела в пользу России.

"Не было никаких заявлений с четкой атрибуцией, что именно Россия виновата в этом обстреле. Но почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Это абсолютно нелогичное поведение со стороны Венгрии", - отметил Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия прекращает поставки дизеля в Украину из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Санкционные исключения

Он также напомнил, что Венгрии и Словакии были предоставлены временные исключения в рамках санкций ЕС по запрету импорта российской нефти по трубопроводам, чтобы страны могли снизить зависимость от российских поставок.

"Это напоминает наркоманию", - добавил Тихий, отметив, что пока Венгрия и Словакия не предпринимают попыток освободиться от зависимости от российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины: Призываем к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева

Что предшествовало?

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

  • Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, ранее выдававшего себя за консула, - журналистка

Автор: 

Венгрия (762) МИД (664) нефть (423) Хорватия (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Хорватія заявила - любу нафту тільки не російську
показать весь комментарий
18.02.2026 15:38 Ответить
+2
А те що в опі сидить залежний коксовий наркоман це нормально?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
+2
так нема його ,кацапи розбомбили
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А украинский транзит это не наркомания?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:33 Ответить
так нема його ,кацапи розбомбили
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
От пздець бл, чотири роки повномасштабної війни і кацапи нарешті допомогли нам його зупинити.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:48 Ответить
наркоманія - на 12 році війни писати москальською 🤮 на Українському сайті
показать весь комментарий
18.02.2026 16:03 Ответить
З Орбаном все надто запущено, тут потрібна хірургія.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
Трепанация
показать весь комментарий
18.02.2026 15:44 Ответить
А те що в опі сидить залежний коксовий наркоман це нормально?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
кокс не викликає залежність
показать весь комментарий
18.02.2026 15:36 Ответить
РОзкажіть це космосу Льоні !!!!))))))
показать весь комментарий
18.02.2026 15:39 Ответить
Ну якщо він не викликає залежність, чого в аптеках не продається?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:44 Ответить
"Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус".
показать весь комментарий
18.02.2026 15:38 Ответить
Хорватія заявила - любу нафту тільки не російську
показать весь комментарий
18.02.2026 15:38 Ответить
Вы очень наивный. Еще как будут. Это же выгодно. На десятилетия запрягут.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:46 Ответить
И самое смешное, вместо Украины.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:47 Ответить
Хтоб казав, чи чия би корова мекала...а те що з опи виходять неадекватні рішення які загрожують самій державі Україна це нормально?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:46 Ответить
А бачиння миру в очах вбивці, коли весь світ бачив війну, мзс нічого не нагадує.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:48 Ответить
А з якої нафти їм гнати соляру? Зі свого ринку давати?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Це нагадує **********.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:53 Ответить
 
 