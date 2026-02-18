МИД Украины о решении Венгрии заказать нефть из РФ через Хорватию: "Это напоминает наркоманию"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия получила информацию об обстреле россиянами нефтепровода "Дружба" еще 27 января, а обвинения Украины в задержке поставок являются нелогичными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информация об обстреле

Тихий напомнил, что транзит нефти в Венгрию остановлен из-за российского обстрела инфраструктуры магистрального нефтепровода "Дружба" 27 января.

"Об этом в тот же день была надлежащим образом проинформирована венгерская сторона. Таким образом, Венгрии с первого дня точно известно о причине остановки работы нефтепровода", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

Обвинения и реакция

Спикер МИД назвал странным отсутствие венгерских заявлений с четкой атрибуцией обстрела в пользу России.

"Не было никаких заявлений с четкой атрибуцией, что именно Россия виновата в этом обстреле. Но почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Это абсолютно нелогичное поведение со стороны Венгрии", - отметил Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия прекращает поставки дизеля в Украину из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Санкционные исключения

Он также напомнил, что Венгрии и Словакии были предоставлены временные исключения в рамках санкций ЕС по запрету импорта российской нефти по трубопроводам, чтобы страны могли снизить зависимость от российских поставок.

"Это напоминает наркоманию", - добавил Тихий, отметив, что пока Венгрия и Словакия не предпринимают попыток освободиться от зависимости от российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины: Призываем к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почетным консулом на Кипре хотят назначить Эллинаса, ранее выдававшего себя за консула, - журналистка