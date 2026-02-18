Венгрия прекращает поставки дизеля в Украину из-за остановки "Дружбы", - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна временно приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает Index, передает Цензор.НЕТ.
Сийярто сообщил, что поставки нефти через "Дружбу" до сих пор не возобновлены "по решению Украины". Он охарактеризовал это как "сугубо политическое решение".
"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут возобновлены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - заявил Сийярто.
Стратегические запасы
По словам министра, Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней. В краткосрочной перспективе это гарантирует энергетическую стабильность страны.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
-
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Угорщина обраністів є зараз в ОДКБ
жаби і гадюкиорбана і фіцо вистояли.
Не спиняйтеся, продовжуйте лизати дупу ху#ла.
імпорт соляри з мадярщини торік обвалився у чотири рази, натомість значно зріс з Польщі, Греції та Литви
а от кому ти, підєр **************, ту соляру наразу тулитимеш - ото питання
https://epravda.com.ua/energetika/na-polshchu-i-greciyeyu-pripalo-mayzhe-80-importu-dizpaliva-v-ukrajini-u-zhovtni-2025-roku-814368/
до того ж Литва з цього року збільшує виробництво, бо вводить в експлуатацію реконструйований нпз, а ще турки намагаються прорватися на наш ринок із більшими обсягами
вимога рудого, Штатів та Європи цілком - припинення постачання кацапської нафти
шо ти обираєш?
А потім що?
Нашого пох*ізму у нас запаси куди більше...)))
А через 96 днів, ми й забудемо за вас і ваш дизель, знайдемо інших.
Бо не за "дурно" ви його нам постачали, гроші підуть іншим постачальникам, на цей раз "гетеросексуальним", на відміну від вас...)))
то все дешеві понти
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
довідково: угорці (самоназва - мадяри) -фіно-угорський нарід, чия прабатьківщина знаходилася в Заураллі (Сибір), звідки вони мігрували через Приуралля та південні українські степи до Паннонії. В IX ст. сім мадярських племен під керівництвом Арпада оселилися в Карпатському басейні, прийнявши християнство та асимілювавши місцеве слов'янське населення.
27 січня 2026 року російські війська вперше атакували безпілотником об'єкт інфраструктури, пов'язаний з нафтопроводом «Дружба» у місті Броди Львівської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа нафтопродуктів та задимлення, а в навколишніх селах зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю
які зараз претензії?
нафтопровід постраждав від дій не вашої війни, тож вас не має турбувати його подальший стан