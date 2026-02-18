РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
3 670 39

Венгрия прекращает поставки дизеля в Украину из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна временно приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Index, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сийярто сообщил, что поставки нефти через "Дружбу" до сих пор не возобновлены "по решению Украины". Он охарактеризовал это как "сугубо политическое решение".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут возобновлены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - заявил Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига ответил Сийярто, который назвал ложью защиту Украиной Европы: Видимо, награды РФ и доходы от энергетики вызывают амнезию

Стратегические запасы

По словам министра, Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней. В краткосрочной перспективе это гарантирует энергетическую стабильность страны.

Что предшествовало?

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

  • Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления, что Украина защищает Европу от России, - это большая ложь, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (762) Сийярто Петер (200) дизель (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Виженіть з ЄС та нато !!!
Угорщина обраністів є зараз в ОДКБ
показать весь комментарий
18.02.2026 14:58 Ответить
+12
Ну втратите ще й прибутки від продажу дизеля.
Не спиняйтеся, продовжуйте лизати дупу ху#ла.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:02 Ответить
+11
настрашив їжака голою дупою
імпорт соляри з мадярщини торік обвалився у чотири рази, натомість значно зріс з Польщі, Греції та Литви
а от кому ти, підєр **************, ту соляру наразу тулитимеш - ото питання

https://epravda.com.ua/energetika/na-polshchu-i-greciyeyu-pripalo-mayzhe-80-importu-dizpaliva-v-ukrajini-u-zhovtni-2025-roku-814368/
показать весь комментарий
18.02.2026 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виженіть з ЄС та нато !!!
Угорщина обраністів є зараз в ОДКБ
показать весь комментарий
18.02.2026 14:58 Ответить
хто ж їх вижене? чуть шо не так "це не ми, ми з дорогою душею, це орбан з фіцо протів" є на кого з'їхати
показать весь комментарий
18.02.2026 15:18 Ответить
Потрібно виключити цих ********* із шляхів постачання всього, що можна.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:39 Ответить
Достатньо перекрити Угорщині і Словаччині фінансування ЄС у повному обсязі. А також зобовʼязати країни що отримають фінансування ЄС (а це приблизно ровно всі) перекрити експорт газу, нафти і електроенергії до Угорщині і Словаччині. Подивимось на скільки днів вистачить патронів, щоб уряд жаби і гадюки орбана і фіцо вистояли.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:55 Ответить
ой, налякав сталевого дикобраза голой жопой
показать весь комментарий
18.02.2026 14:59 Ответить
Какого взагалі у ціх угоро фашистив купляли хоть щось?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:59 Ответить
А у нас є багато вибору, у кого купляти стратегічні ресурси?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:11 Ответить
мадяри останніми роками, особливо з 2-го, нам обрізали критично імпорт усіх енергоресурсів, тому знайдено інших постачальників
показать весь комментарий
18.02.2026 15:31 Ответить
Є. Ції соляри на світовому ринку хоч жопою жри.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:40 Ответить
Ну йди, пожри. Але спочатку достав сюди, забезпеч фронт, а потім жри.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
Ну втратите ще й прибутки від продажу дизеля.
Не спиняйтеся, продовжуйте лизати дупу ху#ла.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:02 Ответить
Йому головне не втратити той прибуток що отримує особисто від ху....ла.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:05 Ответить
Сійярто:"я правильно роблю мій повелитель ху...ло"
показать весь комментарий
18.02.2026 15:03 Ответить
всьо правільно, ай маладца
показать весь комментарий
18.02.2026 15:19 Ответить
Там і словаки забикували також.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:42 Ответить
настрашив їжака голою дупою
імпорт соляри з мадярщини торік обвалився у чотири рази, натомість значно зріс з Польщі, Греції та Литви
а от кому ти, підєр **************, ту соляру наразу тулитимеш - ото питання

https://epravda.com.ua/energetika/na-polshchu-i-greciyeyu-pripalo-mayzhe-80-importu-dizpaliva-v-ukrajini-u-zhovtni-2025-roku-814368/
показать весь комментарий
18.02.2026 15:04 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 15:09 Ответить
Якщо хтось думає, що це мало, і не вплине на ціну, то розчаруєтесь.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:31 Ответить
диверсифікацію імпорту ще ніхто не відміняв
до того ж Литва з цього року збільшує виробництво, бо вводить в експлуатацію реконструйований нпз, а ще турки намагаються прорватися на наш ринок із більшими обсягами
показать весь комментарий
18.02.2026 15:33 Ответить
Ти хоч уявляєш хто споживає левову частку соляри, і що вона живить? Вся військова техніка на неї чекає. Це тобі не "Жук" заправили. Танк бак "Жука" виплюне тільки щоб завестись. Якщо твоя графіка за один місяць показує циферку 4%, то тобі здається, що це крапля? До нас возять звідусіль, і ми випрошуємо ще і ще. При всій зневазі до влади пропуйлістів.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:44 Ответить
умова фіцо та орбана - повне відновлення дружби
вимога рудого, Штатів та Європи цілком - припинення постачання кацапської нафти
шо ти обираєш?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
А яка тобі різниця, що я напишу? Здогадайся, чому мадяри заявили про зупинення постачання соляри? Бо з кацапської дешевої нафти вони її гнали. Тепер такі об'єми нема з чого гнати.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:54 Ответить
а за 20 млн. $ щоденно, які отримував ********* за цю нафту з дружби і за цей рахунок клепає ракети та шахеди нічого написати не бажаєш?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:00 Ответить
а шо вони зроблять ,їм пуйло наказав відкрити другий фронт
показать весь комментарий
18.02.2026 15:05 Ответить
Країна яка на підсосі в ЄС диктує умови
показать весь комментарий
18.02.2026 15:09 Ответить
"За словами міністра, Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів"...
А потім що?
Нашого пох*ізму у нас запаси куди більше...)))
А через 96 днів, ми й забудемо за вас і ваш дизель, знайдемо інших.
Бо не за "дурно" ви його нам постачали, гроші підуть іншим постачальникам, на цей раз "гетеросексуальним", на відміну від вас...)))
показать весь комментарий
18.02.2026 15:10 Ответить
нема у мадярів такого запасу
то все дешеві понти
показать весь комментарий
18.02.2026 15:11 Ответить
ПРИБУТКОВЕ МІСЦЕ НЕ БУДЕ ПОРОЖНІМ.КОНКУРЕНТИ ВЖЕ ПОТИРАЮТЬ РУКИ
показать весь комментарий
18.02.2026 15:12 Ответить
конкуренти вже більше року заробляють реальні гроші
показать весь комментарий
18.02.2026 15:14 Ответить
Гм...запаслись таки трохи.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:16 Ответить
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показать весь комментарий
18.02.2026 15:16 Ответить
ханти-мансі вони такі
довідково: угорці (самоназва - мадяри) -фіно-угорський нарід, чия прабатьківщина знаходилася в Заураллі (Сибір), звідки вони мігрували через Приуралля та південні українські степи до Паннонії. В IX ст. сім мадярських племен під керівництвом Арпада оселилися в Карпатському басейні, прийнявши християнство та асимілювавши місцеве слов'янське населення.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:20 Ответить
вистрілю собі в ногу назло тещі , щоб в тещі був зять кривий .
показать весь комментарий
18.02.2026 15:21 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 15:24 Ответить
Я офiгiваю, розводити з iобико-кацапами маклi , себе не поважати.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:31 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 15:32 Ответить
Млять, кому він впарює це лайно?

27 січня 2026 року російські війська вперше атакували безпілотником об'єкт інфраструктури, пов'язаний з нафтопроводом «Дружба» у місті Броди Львівської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа нафтопродуктів та задимлення, а в навколишніх селах зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю
показать весь комментарий
18.02.2026 15:44 Ответить
Україна на *** має той їхній дизель, і свого дизелю вистачає!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:47 Ответить
Підер, ой, Петер, ти тільки сьогодні заявляв що це не ваша війна, що ви Україні нічого не винні, що Україна вас ні від чого не захищає.
які зараз претензії?
нафтопровід постраждав від дій не вашої війни, тож вас не має турбувати його подальший стан
показать весь комментарий
18.02.2026 16:02 Ответить
 
 