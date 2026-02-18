Венгрия прекращает поставки дизеля в Украину из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна временно приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Index, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сийярто сообщил, что поставки нефти через "Дружбу" до сих пор не возобновлены "по решению Украины". Он охарактеризовал это как "сугубо политическое решение".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут возобновлены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - заявил Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига ответил Сийярто, который назвал ложью защиту Украиной Европы: Видимо, награды РФ и доходы от энергетики вызывают амнезию

Стратегические запасы

По словам министра, Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней. В краткосрочной перспективе это гарантирует энергетическую стабильность страны.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления, что Украина защищает Европу от России, - это большая ложь, - Сийярто