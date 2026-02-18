Заявления, что Украина защищает Европу от России, - это большая ложь, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийяртосчитает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны.

Об этом он заявил в интервью CNN Turk, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам венгерского министра, если Украина вступит в ЕС, то Евросоюз станет участником войны.

"Это ситуация, которой мы точно не хотим. Война в Украине - это не наша война. Мы не несем ответственности за войну в Украине.

Вот почему мы считаем большой ложью то, что говорят как украинские, так и европейские лидеры. Они говорят, что Украина защищает Европу. Это неправда. Россия не напала ни на одну страну-члена Европейского Союза. Поэтому Европейскому Союзу не нужна чья-либо защита", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин

Также Сийярто считает ложью утверждение, что Украина сейчас воюет за европейские страны.

"Украина воюет за себя. Они воюют героически. Мы относимся к этому с большим уважением, но это их война, а не наша.

Поскольку Украина защищала себя, а не нас, мы ничего не должны Украине. Поэтому мы отвергаем подход, согласно которому мы имеем перед Украиной долг благодарности за то, что она нас защищает", - отметил глава МИД Венгрии.

Читайте также: Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Связь с Россией

Сьиярто также напомнил, что Венгрияникогда не поставляла оружие Украине.

"Мы с самого начала четко дали понять, что мы за мир. Мы все знаем, что мир может быть достигнут путем переговоров. Мы все знаем, что для переговоров нужны каналы связи. И опять же, мы все знаем, что для существования каналов связи должен быть постоянный диалог.

Вот почему мы всегда держали наши каналы связи с Россией открытыми. Мы всегда были в диалоге с ними по вопросам, касающимся наших национальных интересов", - подытожил он.

Читайте: Украина не возобновляет поставки российской нефти в Венгрию из-за "политических мотивов", - Сийярто