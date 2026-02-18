РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9933 посетителя онлайн
Новости Позиция Венгрии относительно Украины Антиукраинские заявления в Венгрии
3 257 36

Заявления, что Украина защищает Европу от России, - это большая ложь, - Сийярто

Сьиярто сделал очередные заявления о войне в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийяртосчитает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны.

Об этом он заявил в интервью CNN Turk, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам венгерского министра, если Украина вступит в ЕС, то Евросоюз станет участником войны.

"Это ситуация, которой мы точно не хотим. Война в Украине - это не наша война. Мы не несем ответственности за войну в Украине.

Вот почему мы считаем большой ложью то, что говорят как украинские, так и европейские лидеры. Они говорят, что Украина защищает Европу. Это неправда. Россия не напала ни на одну страну-члена Европейского Союза. Поэтому Европейскому Союзу не нужна чья-либо защита", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин

Также Сийярто считает ложью утверждение, что Украина сейчас воюет за европейские страны.

"Украина воюет за себя. Они воюют героически. Мы относимся к этому с большим уважением, но это их война, а не наша. 

Поскольку Украина защищала себя, а не нас, мы ничего не должны Украине. Поэтому мы отвергаем подход, согласно которому мы имеем перед Украиной долг благодарности за то, что она нас защищает", - отметил глава МИД Венгрии.

Читайте также: Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Связь с Россией

Сьиярто также напомнил, что Венгрияникогда не поставляла оружие Украине.

"Мы с самого начала четко дали понять, что мы за мир. Мы все знаем, что мир может быть достигнут путем переговоров. Мы все знаем, что для переговоров нужны каналы связи. И опять же, мы все знаем, что для существования каналов связи должен быть постоянный диалог.

Вот почему мы всегда держали наши каналы связи с Россией открытыми. Мы всегда были в диалоге с ними по вопросам, касающимся наших национальных интересов", - подытожил он.

Читайте: Украина не возобновляет поставки российской нефти в Венгрию из-за "политических мотивов", - Сийярто

Автор: 

Венгрия (761) Евросоюз (2808) Сийярто Петер (198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Прав был Швейк о мадярах.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:47 Ответить
+7
Через 2-3 роки побачиш. Вже не довго !
показать весь комментарий
18.02.2026 09:45 Ответить
+6
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
показать весь комментарий
18.02.2026 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через 2-3 роки побачиш. Вже не довго !
показать весь комментарий
18.02.2026 09:45 Ответить
гадаю нема у них 2х а тім паче 3х років...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:56 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
18.02.2026 10:16 Ответить
Ні. Це станеться вже влітку або на початку осені цього, 2026-го, року!

кацапідари будуть косплеїти "золотий вересень 39".
Тоді і побачимо, на що здатні ці бундючні самовдоволені виродки без піндосів.
Спойлей: ні на що!

Їбаний щур забере всю Балтію за місяць.
Насправді, хоч і цинічно, це добрий і бажаний сценарій для України.

Далі Польщі підари піти не зможуть, тупо не мають ресурсів.
Але ЄС помнуть, і тимчасова втрата Європою територій буде найкращим застереженням від сепаратного миру з кацапідарськими ублюдками.
Жирні бюргери самим фактом історії змушені будуть вибрати війну і перемогу України.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:44 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/vprodovzh-roku-rosiya-mozhe-pochaty-novu-vijnu-rozvidka-shvetsiyi/
показать весь комментарий
18.02.2026 10:48 Ответить
"Інший мадяр,може,й не винен,що він мадяр!-сказав Швейк. -Як то не винен?!-розхвилювався старий сапер Водічка-як на мене,то якщо мадяр-то вже винен і край! "( Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")
показать весь комментарий
18.02.2026 10:48 Ответить
Прав был Швейк о мадярах.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:47 Ответить
Старий сапер Водічка.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:45 Ответить
Фашисти салашисти, посібники та союзники нацистів знову при владі !!
І знову тренд " ну і що ви нам зробите " !!!????
показать весь комментарий
18.02.2026 09:51 Ответить
"Трактор в полі дир-дир-дир"…
показать весь комментарий
18.02.2026 09:51 Ответить
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
показать весь комментарий
18.02.2026 09:52 Ответить
ти давай за курсом хрейсера мацква, ******* *************
показать весь комментарий
18.02.2026 09:54 Ответить
@ (історичний досвід):
17 лютого...
"В цей день 1919 року Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з російськими більшовиками до Антанти і США. У допомозі було відмовлено. Натомість була надана військова допомога Польщі та російським військам Денікіна, які воювали проти УНР."
показать весь комментарий
18.02.2026 09:56 Ответить
Короче: мад'ярщина - не Європа. мад'ярщина - не євросоюз. Доволі дивно, що вони досі є членом НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:56 Ответить
Вони кажуть, що Україна захищає Європу. Це неправда. Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист", - наголосив він. МАДЯРСЬКИЙ ПЕС.ЯКЩО УКРАЇНА НЕ ЗАХИЩАЄ ЄВРОПУ.ТОДІ ДЛЯ ЧОГО В БУДАПЕШТІ В НЕЇ СВІТОВІ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ, ЛИЦЕМІРНО БРЕХЛИВИМИ ОБІЦЯНКАМИ , ЗАБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ...РАШИСТСЬКИЙ МАДЯРСЬКИЙ МУДОДЗВІН,ВИКИНУТИ МАДЯРСЬКОГО ПСА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І НЕХАЙ САМ СВІЙ БЮДЖЕТ НАПОВНЮЄ ЄС БУДЕ ЙОМУ НІКУЯ НЕ ВИНЕН..
показать весь комментарий
18.02.2026 09:58 Ответить
Поцікавтесь що з цього приводу каже клінтон. Але не тільки це. Будь який документ може в політиці бути сильним або слабким, все залежить від дій політиків. обама міг сказати, що в нас є забов'язання перед Україною, або сказати що цей документ нікчемний. І всі знають що було
показать весь комментарий
18.02.2026 10:34 Ответить
Навіть думка, що тобі можна вірити, хоч одному слову, хоч в чомусь - це велика брехня.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:58 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні орбани, фіци, шрьодери, меркельші, лукашенки!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
18.02.2026 11:35 Ответить
дупле! а Україна несе відповідальність за війну в Україні?...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:59 Ответить
"Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист" - Угорщина виходить з НАТО?
Вот єта паварот. Чи нє?
Цікаво дєвкі пляшут по чєтирє штукі в ряд.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:59 Ответить
*******, це підар@раси, яких їх вожак іштван багато століть тому вивів з передгір'я Уралу на родючі землі що на Дунаї. Краще б ці ************* кремлівського окурка сиділи на болотах, а на їх місті розквітла справжня європейська нація.
показать весь комментарий
18.02.2026 09:59 Ответить
Якеж воно потворне.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:00 Ответить
Занюхнув з валізки, валянку?
показать весь комментарий
18.02.2026 10:14 Ответить
Дрібна ×уйня розповідає нам про "велику брехню".
показать весь комментарий
18.02.2026 10:09 Ответить
Хай про 1956 рік почитає. Мабуть, історії у Трампа вчився.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:14 Ответить
Навіть коментувати нічого цю блювотину від сіярто.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:14 Ответить
Ростов чекає і цього підара.Але він не резиновий.Тобі і орбанутому треба поспішати .
показать весь комментарий
18.02.2026 10:33 Ответить
Так-так, забув ще додати, що це кОрбан захищає Європу від України.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:39 Ответить
Даже коли кацапські танки знову будуть в Будапешті ця тварюка буде верещати що це Європа хоче війни а Х'уйло хоче міру. Не зрозуміло чому угорці терплять цю мразоту а не зроблять йому те що зробили з Чаушеску в Румунії. Хоча що казати про вугорців якщо в Україні повно своїх дебілів які вірять що Х'уйло хоче міру, а це Зеленський не хоче підписувати мір бо він і Європа хочуть вічно воювати
показать весь комментарий
18.02.2026 10:39 Ответить
сійярто: ґвалтівник не несе загрозу жінкам! Те що він зайнятий однією жертвою, що пручається, не означає, що він нападе на інших. Це все брехня, він безпечний для суспільства
показать весь комментарий
18.02.2026 10:45 Ответить
Франція, член євросоюзу, підписант Будапештського Меморандуму. Так що у членів ЄС є зобов'язання
показать весь комментарий
18.02.2026 10:57 Ответить
Венгрия может начать третью мировую.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:11 Ответить
Засерято!
показать весь комментарий
18.02.2026 11:15 Ответить
А Ви подивіться скіки мадярських товарів на полицЯХ...може ну їх!!Неее?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:41 Ответить
 
 