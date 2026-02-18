Заявления, что Украина защищает Европу от России, - это большая ложь, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийяртосчитает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны.
Об этом он заявил в интервью CNN Turk, передает Цензор.НЕТ.
По словам венгерского министра, если Украина вступит в ЕС, то Евросоюз станет участником войны.
"Это ситуация, которой мы точно не хотим. Война в Украине - это не наша война. Мы не несем ответственности за войну в Украине.
Вот почему мы считаем большой ложью то, что говорят как украинские, так и европейские лидеры. Они говорят, что Украина защищает Европу. Это неправда. Россия не напала ни на одну страну-члена Европейского Союза. Поэтому Европейскому Союзу не нужна чья-либо защита", - подчеркнул он.
Также Сийярто считает ложью утверждение, что Украина сейчас воюет за европейские страны.
"Украина воюет за себя. Они воюют героически. Мы относимся к этому с большим уважением, но это их война, а не наша.
Поскольку Украина защищала себя, а не нас, мы ничего не должны Украине. Поэтому мы отвергаем подход, согласно которому мы имеем перед Украиной долг благодарности за то, что она нас защищает", - отметил глава МИД Венгрии.
Сьиярто также напомнил, что Венгрияникогда не поставляла оружие Украине.
"Мы с самого начала четко дали понять, что мы за мир. Мы все знаем, что мир может быть достигнут путем переговоров. Мы все знаем, что для переговоров нужны каналы связи. И опять же, мы все знаем, что для существования каналов связи должен быть постоянный диалог.
Вот почему мы всегда держали наши каналы связи с Россией открытыми. Мы всегда были в диалоге с ними по вопросам, касающимся наших национальных интересов", - подытожил он.
кацапідари будуть косплеїти "золотий вересень 39".
Тоді і побачимо, на що здатні ці бундючні самовдоволені виродки без піндосів.
Спойлей: ні на що!
Їбаний щур забере всю Балтію за місяць.
Насправді, хоч і цинічно, це добрий і бажаний сценарій для України.
Далі Польщі підари піти не зможуть, тупо не мають ресурсів.
Але ЄС помнуть, і тимчасова втрата Європою територій буде найкращим застереженням від сепаратного миру з кацапідарськими ублюдками.
Жирні бюргери самим фактом історії змушені будуть вибрати війну і перемогу України.
І знову тренд " ну і що ви нам зробите " !!!????
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
17 лютого...
"В цей день 1919 року Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з російськими більшовиками до Антанти і США. У допомозі було відмовлено. Натомість була надана військова допомога Польщі та російським військам Денікіна, які воювали проти УНР."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вот єта паварот. Чи нє?
Цікаво дєвкі пляшут по чєтирє штукі в ряд.