Сьяссарто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин

Сьиярто сделал заявление о мобилизации в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о поддержке нелегальной переправки украинских мужчин через границу, раскритиковав мобилизацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сийярто в Facebook.

"Приближается четвертая годовщина, и все уже устали от войны.

Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных призывов, часто на улицах украинских городов происходит открытая охота на людей. Многие украинские мужчины – дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки – отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти. Однако украинская пограничная служба делает все возможное и использует все средства для задержания беглецов", – говорится в посте.

Сьиярто упомянул задержание в Украине венгерского мужчины, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию.

"Наше консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту и помогает ему в ходе полицейского расследования.

Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, а насильственный призыв нужно немедленно прекратить", - заявил глава венгерского МИД.

Что предшествовало? 

На днях пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Их проводник-иностранец взят под стражу.

Отмечается, что во время задержания двое правонарушителей попытались сбежать. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух.

Угорський ***** отримав нову методичку з кремля.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:17 Ответить
Ви помиляєтесь. Це не *****, це повноцінний, 100 відсотковий 3,14дарас!
показать весь комментарий
09.02.2026 08:21 Ответить
Потрібно оголосити уряд Орбана пособниками міжнародних терористів, якими вони і є і припинити з ними дипломатичні відносини.
показать весь комментарий
09.02.2026 11:43 Ответить
І тобі зразу полегшає і у голові провітриця.
А электроэнергію, дурні типу Ляшенок, будуть у мішках контрабандою через кордон в Україну переправляти
показать весь комментарий
09.02.2026 14:03 Ответить
Електроенергію за гроші продають, будуть продавати й надалі.
показать весь комментарий
09.02.2026 14:10 Ответить
Шиз, як це буде відбуватися після " розриву дипвідносин" із ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ"?
Наступного ж дня, Орбан це використає у передвиборчій боротьбі і заберуть ліцензії на транзит е/ енергії в Україну. Так, що готуй мішки, будеш разом із твоїм улюбленцем Зе таскати ГіГавати ними контрабандою
показать весь комментарий
09.02.2026 14:40 Ответить
Електрику закуповує Укренерго у іншого оператора енергомереж, наявність чи відсутність дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною ніяк не впливає на купівлю-продаж товарів та послуг.
показать весь комментарий
09.02.2026 14:48 Ответить
Чувирло, ти невіглас, який навіть не розуміє про що йде мова.
Укренерго може закуповувати енергію хоч у космосі. У будь-якого виробника.А транзит енергії робить єдина ДЕРЖАВНА угорська компанія MAVIR. Всі інші оператори купують у MAVIR ПРАВО на використання потужностей. Затра шизоїди типу " прєкратіть діпотношєнія", Орбаном в секунду буде використано, для команди--"не продавати потужності".
Два дебіла із Зеленьським- ето сіла. Кому я це все розказую?
показать весь комментарий
09.02.2026 16:23 Ответить
Як же багато в нас ще кацапського неосвіченого лайна. Коли ви всі повиздихаєте, хами? Не суньтесь зі своїми мікроскопічними знаннями в цивілізований світ. Сидіть читайте книжки. Якби Орбан міг припинити продаж електрики в Україну, він би вже це зробив, не очікував би підказок від істоміних. Але Орбан не може нічого зупинити, в тім його біда і наявність або відсутність дипломатичних відносин на це ажніяк не впливає.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:31 Ответить
Ага, щоб потішити ЕГО шизоїда, потрібно всю країну наразати на ризики
показать весь комментарий
09.02.2026 16:33 Ответить
Тільки повністю опущені проститутки терплять коли їх поливають помиями публічно! Україна має гідність і на заяви терориста Орбана та його міністрів має бути жорстка реакція до повного розриву дипломатичних відносин! Україна не боїться війни, тим більше зі свинособаками, з-за якого б кордону вони не гавкали.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:36 Ответить
Тільки персоналії із синдромом Даннінга-Крюгера заради понтів кидають у топку безпеку країни.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:39 Ответить
Гідність України має найвищу цінність і жодна жаба чи свиня не має права обливати помиями Україну! Хай закриють рти всі свинособаки де б вони не були, бо Україна буде захищати власну честь та гідність від посягань путінських проституток та терористів! Не має права жодна шавка відкривати свій рот на Україну, яка воює за всю Європу з дикими ордами сходу!
показать весь комментарий
09.02.2026 16:44 Ответить
Мабудь ***** пообіцяло жабі орбану Закарпатську обл., тому і всі ці висери від мад'ярів!
показать весь комментарий
09.02.2026 09:55 Ответить
Так
Роблять все можливе, щоб відправити чоловіків в Україну або трошки прибарахлитися...
показать весь комментарий
09.02.2026 08:36 Ответить
Здавайтесь! - Сійярто
показать весь комментарий
09.02.2026 08:20 Ответить
сійярто, гімно ти угорське, у нас рабства нема https://censor.net/ua/news/3599537/zelenskyyi-gromadyany-*******************-viku-mayut-pravo-vilno-vyyijdjaty
показать весь комментарий
09.02.2026 08:21 Ответить
сійярто перелогінься.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:23 Ответить
Я миндич
показать весь комментарий
09.02.2026 08:39 Ответить
А Ви як потрапили в ЗСУ?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:26 Ответить
Школьным автобусом))
показать весь комментарий
09.02.2026 08:43 Ответить
"У одного мужа забрали на службу. Руки не крутили, поехал добровольно. Чтобы ночевать дома-5.000 баксов"😄 Ти хоть читаєш перед тим, як писати? Чи рублі відпрацьовуєш?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:29 Ответить
И к чему ти єто ляпнул?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:30 Ответить
Провідник-іноземець вчинив злочин на території України. Покарайте його методом переправення в Угорщину і скажіть "Ай я яй!"
показать весь комментарий
09.02.2026 08:22 Ответить
Чмо сіярто,чого ти лізеш у внутрішні справи України По-друге,той угорець скоїв злочин і буде притягнутий до відповідальності,ти по боку.Ти з орбанутим є якщо не штатними агентами ФСБ в Європі так агентами впливу і отримуєте від ***** кеш.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:25 Ответить
ти списки агентів бачило, чи так аби бзднути?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:45 Ответить
Орбан и Фіцо прямо третина? В ольгіно вже зовсім дебілів беруть.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:46 Ответить
а шо там австрія?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:56 Ответить
В Австрії порядок. Що там в серпухові?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:09 Ответить
В серепухові повний гаплик- труби рве...фанові..))
показать весь комментарий
09.02.2026 10:20 Ответить
тобы видніше.
показать весь комментарий
09.02.2026 11:29 Ответить
а італія норм? чехія з їх прем'єром шо там?
показать весь комментарий
09.02.2026 11:31 Ответить
Цікаво виходить - премєр Польщі і канцлер Німеччини проти, а це за.

А взагалі Угорщина - це просто область РФ не більше
показать весь комментарий
09.02.2026 08:37 Ответить
І як це відповідає правилам ЄС ?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:39 Ответить
Де Сибіга?Зроби таку заяву щоб воно поперхнулось Якщо воно робить для України каку,зроби так,облий таким лайном щоб в квітні агенти кремля орбани і сіярти лишились на смітнику історії Хай кричать що ми впливаємо на вибори в Угорщині,хай їм пір'я в горлі поросте.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:46 Ответить
Для цього мозок потрібно мати
показать весь комментарий
09.02.2026 08:51 Ответить
О як розпетушився цей МУДЬЯрсткий покемон.
показать весь комментарий
09.02.2026 08:46 Ответить
Треба створити нескінченний потік до Угорщини біженців з Сирії та Афганістану !
Там проблеми не тільки з мобілізацією - там проблематично вижити...
показать весь комментарий
09.02.2026 08:47 Ответить
Було б прикольно, а як ?
показать весь комментарий
09.02.2026 08:50 Ответить
Зустрічаємо їх в порту Одесі і на потягу веземо до кордону Угорщини...
показать весь комментарий
09.02.2026 09:03 Ответить
І випускаємо, і нехай розбігаються
показать весь комментарий
09.02.2026 12:09 Ответить
Свято дуже ******** гроші ху...ла. І йому однаково як їх заробляти. Що ху...ло забажає, то він і робить типу можу лизати, а можу і говорити, у всього своя ціна
показать весь комментарий
09.02.2026 08:50 Ответить
ще один "друг" української ухилянтської пі@доти! тільки він мовчить, що якщо Україна загине внаслідок нестачі резерву ЗСУ, всі ті за ким він пускає сльозу, підуть гарматним м'ясом уже в армію підораші! нашим дебілоїдам добре б освіжити пам'ять і нагадати хто такі були "чорні жупанини", що встилали землю України в ході "визволення" московитами у 1943 року!
показать весь комментарий
09.02.2026 09:02 Ответить
ти де зараз воїн ?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:04 Ответить
Сидить в окопі на дивані, одною рукою відстрілюється, а другою чайок розмішує. Таких зараз як гівна.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:08 Ответить
готую посилку синові на фронт - три роки вже він твою дупу захищає у складі ЗСУ!
показать весь комментарий
09.02.2026 09:13 Ответить
сину повернутися живим бажаю
показать весь комментарий
09.02.2026 09:18 Ответить
Критики Сійярто з окопів пишуть ?Він мудак,але в даному випадку не зовсім!Захищати концлагерь для одних та прибарахлітса для інших бажання нема.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:03 Ответить
Кацапи нову тему своїм повіям роздали.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:13 Ответить
Цей "хтось" за "дивним збігом обставин" ще інші речі робить та каже.
Депутати Орбана бойкотували голосування в парламенті Угорщини щодо членства Швеції в НАТО
Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття, - лідер угорських ультраправих Тороцкоі
Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW
Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана
Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан
Україну поділять на три частини - російську, демілітаризовану та західну, - Орбан
Орбан про заліт угорських дронів: Це не має значення. Україна не є суверенною
Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ - наш гарант безпеки, - Орбан
Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні
показать весь комментарий
09.02.2026 09:42 Ответить
Чи варто дослухатись до голосу фашизму, хоч і маленького?
показать весь комментарий
09.02.2026 09:45 Ответить
Кацап це тобі з Канади видніше, чому ти ховаєшся в цивілізованій країні а не на кацапщині.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:49 Ответить
Що може порадити ворог ,тільк ? тільки те що вигідно рашистам ,а в нас МЗС на таке не звертає увагу ,ось виправдовуватись перед злочинцем лавровом інша справа.
показать весь комментарий
09.02.2026 09:33 Ответить
Не дивно, вони ж з руснею фактично союзники.
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
показать весь комментарий
09.02.2026 09:38 Ответить
Сьяссарто слово в слово повторяет слова российских пропагандистов, соловьёвых со скабеевыми которые говорят то же самое а останавливать войну не собираются.
И кто здесь поддерживает Сьяссарто - тот поддерживает и российских пропагандистов, что здесь непонятного..
показать весь комментарий
09.02.2026 09:50 Ответить
Гірку правду мадяри говорять, а наш мудрий нарід звик до солодкої брехні, звідси і хейт.
Час та історія все розставлять на свої місця.
показать весь комментарий
09.02.2026 10:20 Ответить
ЧМО п*дорастичне...
показать весь комментарий
09.02.2026 10:43 Ответить
Призов відмінити , війна закінчилась,капітуляція
А тоді до тебе в дім хтось постукає,збір на площі скаже,і всьо,бабин яр 2:0
показать весь комментарий
09.02.2026 11:48 Ответить
Молчите и продолжайте качать нефть, терпилы
показать весь комментарий
09.02.2026 12:23 Ответить
Клоуни, він підтримав те, що вже існує. Безвіз називається. От тільки вас ухилянт зелєбоба закрив в цьому недо совєтскому союзі. І зі сторони ЄС безвіз для українців працює, а зі сторони зеленого совка - ні
показать весь комментарий
09.02.2026 16:07 Ответить
 
 