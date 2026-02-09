Сьяссарто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о поддержке нелегальной переправки украинских мужчин через границу, раскритиковав мобилизацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сийярто в Facebook.

"Приближается четвертая годовщина, и все уже устали от войны.

Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных призывов, часто на улицах украинских городов происходит открытая охота на людей. Многие украинские мужчины – дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки – отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти. Однако украинская пограничная служба делает все возможное и использует все средства для задержания беглецов", – говорится в посте.

Сьиярто упомянул задержание в Украине венгерского мужчины, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию.

"Наше консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту и помогает ему в ходе полицейского расследования.

Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, а насильственный призыв нужно немедленно прекратить", - заявил глава венгерского МИД.

Что предшествовало?

На днях пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Их проводник-иностранец взят под стражу.

Отмечается, что во время задержания двое правонарушителей попытались сбежать. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух.

