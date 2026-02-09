Сьяссарто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о поддержке нелегальной переправки украинских мужчин через границу, раскритиковав мобилизацию в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сийярто в Facebook.
"Приближается четвертая годовщина, и все уже устали от войны.
Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных призывов, часто на улицах украинских городов происходит открытая охота на людей. Многие украинские мужчины – дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки – отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти. Однако украинская пограничная служба делает все возможное и использует все средства для задержания беглецов", – говорится в посте.
Сьиярто упомянул задержание в Украине венгерского мужчины, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию.
"Наше консульство в Берегово немедленно предоставило ему консульскую защиту и помогает ему в ходе полицейского расследования.
Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, а насильственный призыв нужно немедленно прекратить", - заявил глава венгерского МИД.
Что предшествовало?
На днях пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Их проводник-иностранец взят под стражу.
Отмечается, что во время задержания двое правонарушителей попытались сбежать. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух.
А электроэнергію, дурні типу Ляшенок, будуть у мішках контрабандою через кордон в Україну переправляти
Наступного ж дня, Орбан це використає у передвиборчій боротьбі і заберуть ліцензії на транзит е/ енергії в Україну. Так, що готуй мішки, будеш разом із твоїм улюбленцем Зе таскати ГіГавати ними контрабандою
Укренерго може закуповувати енергію хоч у космосі. У будь-якого виробника.А транзит енергії робить єдина ДЕРЖАВНА угорська компанія MAVIR. Всі інші оператори купують у MAVIR ПРАВО на використання потужностей. Затра шизоїди типу " прєкратіть діпотношєнія", Орбаном в секунду буде використано, для команди--"не продавати потужності".
Два дебіла із Зеленьським- ето сіла. Кому я це все розказую?
а що там у нас з консульствами? допомагають нашим?
Роблять все можливе, щоб відправити чоловіків в Україну або трошки прибарахлитися...
А взагалі Угорщина - це просто область РФ не більше
Там проблеми не тільки з мобілізацією - там проблематично вижити...
И кто здесь поддерживает Сьяссарто - тот поддерживает и российских пропагандистов, что здесь непонятного..
Час та історія все розставлять на свої місця.
А тоді до тебе в дім хтось постукає,збір на площі скаже,і всьо,бабин яр 2:0