Подполковник ГПСУ и его брат из РФ вывезли более 70 военнообязанных за границу

Офис Генпрокурора продолжает разоблачать схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

По данным следствия, подполковник Госпогранслужбы вместе с двоюродным братом-гражданином РФ превратили границу в платный "проход", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

За 17-20 тысяч долларов они переправляли военнообязанных в страны ЕС.

Чтобы это выглядело законно, они подделывали письма якобы от Международной организации по миграции и оформляли документы через электронную систему ГПСУ, создавая иллюзию легального выезда.

За год изготовили 81 фейковый документ, а схемой воспользовались 76 человек, которые до сих пор не вернулись.

Схему раскрыли сотрудники ГБР, ГПСУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Одному из организаторов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Братьям сообщено о подозрении. Во время обысков изъяли компьютеры, жесткие диски, телефоны и $20000.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что это не единичный случай: только в январе 2026 года в 12 уголовных производствах прокуроры сообщили о подозрении 26 лицам, причастным к организации и содействию незаконной переправке военнообязанных. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.

Топ комментарии
+11
Частину того, що не знайшли, брати-акробати віддадуть суддям, щоб не сидіти...
1.5 лимона зелені це ласий шматок, так що, їх будуть берегти...
04.02.2026 15:32 Ответить
+8
Цікаво, якщо одному ухилянту (це 1 одиниця живої сили) дають 3-5 років (якщо не затовчуть по дорозі чисто для задоволення), то скільки ж дадуть тому, хто позбавив державу 70 одиниць живої сили? Мабуть пожиттєве таким дають?
04.02.2026 15:17 Ответить
+7
Подивись скільки в нього вилучили й стане понятно що він вже задонатив кому потрібно.
04.02.2026 15:24 Ответить
Пастухи)
04.02.2026 15:18 Ответить
про майбутнє думають! вивезені ними розмножаться і повернуться вже з дітьми та онуками! )
04.02.2026 15:33 Ответить
понять,простить.оне же Родину защищают.а вот полициянтку,которая сбила девочку-и абсолютно виновная в этом-разорвать на Майдане в Киеве.ведь правда?
04.02.2026 15:35 Ответить
только диктатура по типу Пиночета,может спасти эту страну. и полное внешнее управление нами,как каким то африканским племенем.и то не факт.зеленая гниль проникла во все поры.
04.02.2026 15:38 Ответить
Непокарані злочини, керовників ДПСУ з часів литвина-коваля, призвели до кривавих наслідків сьогодні!!!
04.02.2026 17:06 Ответить
Там мінімум пів мільйона доларів десь заховав. Причепити за ноги та трохи потрусити як піньяту. Всі гроші і випадуть.
04.02.2026 15:43 Ответить
Пожиттєво? Вірю. З відсрочкою покарання на 2 роки та ізраїльською візою!
04.02.2026 15:33 Ответить
Щось в них з математикою не тойво.76 осіб,$17-20к,а сума вигоди $37к і 850к грн.
04.02.2026 15:19 Ответить
Я тож майже повівся, то не ті цифри в них всього 20000 знайшли, а то за це мова, зазначають, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, Джерело: https://censor.net/ua/v3598887
04.02.2026 15:25 Ответить
Подполковник обычно батальоном командует, а вывез меньше роты. Матерый.
04.02.2026 15:19 Ответить
17-20 тисяч доларів помножити 76 людей, а вилучили комп'ютери, жорсткі диски, телефони і $20000. Джерело: https://censor.net/ua/v3598887,щось замало з 1,5 ляма доларів?
04.02.2026 15:22 Ответить
ДПСУ шарага.котра набиває кишені нелегальною торгівлею цигарками,переправлянням війсковозобовязани за кордон, компютери,оргтехніку .алкоголь одяг і т.д і т.п...
04.02.2026 15:27 Ответить
якщо сам командувач ДПСУ не гребував баблом, то інші тим паче...
04.02.2026 15:33 Ответить
Інколи думка,що ДПСУ і придумала цей закон,щоб дехто прибарахлився.
04.02.2026 15:30 Ответить
а брат то виявляється не поцрєот парашчини! вражеськими долярами брав, не нє скрєпними дерев'яними!
04.02.2026 15:30 Ответить
Куди дивиться наше СБУ?
04.02.2026 15:34 Ответить
куда прікажут.
04.02.2026 15:43 Ответить
Туди ж і дивилось. Паралельний коридор робило. Не лохи ж якісь там.
04.02.2026 15:45 Ответить
Хоч не хоч, а прийдеться броненосців мобілізувати
04.02.2026 15:53 Ответить
Агласите весь список,пажалуйста
04.02.2026 16:48 Ответить
Спочатку створюються всілякі обхідні варіанти, а потім тупо коситься бабло х буратінів.
04.02.2026 16:52 Ответить
Цікаво дізнатися,а скільки кримінальних проваджень відносно надавачів неправомірної вигоди та використання підроблених документів,що до ухилення від мобілізації є у провадженні???? І скільки вироків....навіть не питаю
04.02.2026 17:18 Ответить
Оо, славна прикордонна служба- якщо кріпак: стріляють; ловлять; в свідоцтві про шлюб з інвалідом бачать фікцію.
Зато за гроші - навіть паспорт не перевіряють.
05.02.2026 06:59 Ответить
 
 