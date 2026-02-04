Подполковник ГПСУ и его брат из РФ вывезли более 70 военнообязанных за границу

Офис Генпрокурора продолжает разоблачать схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

По данным следствия, подполковник Госпогранслужбы вместе с двоюродным братом-гражданином РФ превратили границу в платный "проход", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

За 17-20 тысяч долларов они переправляли военнообязанных в страны ЕС.

Чтобы это выглядело законно, они подделывали письма якобы от Международной организации по миграции и оформляли документы через электронную систему ГПСУ, создавая иллюзию легального выезда.

За год изготовили 81 фейковый документ, а схемой воспользовались 76 человек, которые до сих пор не вернулись.

Схему раскрыли сотрудники ГБР, ГПСУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Одному из организаторов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Братьям сообщено о подозрении. Во время обысков изъяли компьютеры, жесткие диски, телефоны и $20000.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что это не единичный случай: только в январе 2026 года в 12 уголовных производствах прокуроры сообщили о подозрении 26 лицам, причастным к организации и содействию незаконной переправке военнообязанных. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.

Читайте также: Разоблачена организованная группа, укравшая более 13 миллионов гривен у банков. ФОТОрепортаж