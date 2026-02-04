Подполковник ГПСУ и его брат из РФ вывезли более 70 военнообязанных за границу
Офис Генпрокурора продолжает разоблачать схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.
По данным следствия, подполковник Госпогранслужбы вместе с двоюродным братом-гражданином РФ превратили границу в платный "проход", сообщает Цензор.НЕТ.
За 17-20 тысяч долларов они переправляли военнообязанных в страны ЕС.
Чтобы это выглядело законно, они подделывали письма якобы от Международной организации по миграции и оформляли документы через электронную систему ГПСУ, создавая иллюзию легального выезда.
За год изготовили 81 фейковый документ, а схемой воспользовались 76 человек, которые до сих пор не вернулись.
Схему раскрыли сотрудники ГБР, ГПСУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора. Одному из организаторов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Братьям сообщено о подозрении. Во время обысков изъяли компьютеры, жесткие диски, телефоны и $20000.
В Офисе Генпрокурора отмечают, что это не единичный случай: только в январе 2026 года в 12 уголовных производствах прокуроры сообщили о подозрении 26 лицам, причастным к организации и содействию незаконной переправке военнообязанных. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляет 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.
1.5 лимона зелені це ласий шматок, так що, їх будуть берегти...
Зато за гроші - навіть паспорт не перевіряють.