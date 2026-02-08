Рабства в Украине нет. Те, кто не подлежат мобилизации по возрасту, имеют право выезжать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что право на свободный выезд за пределы страны сохраняется за гражданами, которые не подлежат мобилизации по возрастным критериям.

Об этом он сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рабства в Украине нет. Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право это сделать", - подчеркнул глава государства.

О возвращении граждан

В то же время Зеленский отметил, что этих людей нужно будет возвращать. Однако одних только слов и призывов, по словам президента, недостаточно. 

"Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину. И они здесь. Я благодарен, кстати, всем вам за то, что вы здесь. Когда люди любят свое государство, если они в том возрасте, что нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно условия и перспективы являются решающим фактором для возвращения людей.

"Условия - это то, что возвращает людей, тех, кто уехал по разным причинам. Условия - это прежде всего... В будущем и сейчас нужны инженеры, ученые, пилоты, конструкторы. Именно специалисты с техническим образованием будут иметь приоритет, поскольку восстановление государства - прежде всего технологическое: энергетика, агросектор, инновации", - заявил Зеленский.

Топ комментарии
+61
Яка потужна філософська думка!
08.02.2026 19:31 Ответить
+57
Чотириждиухилянт прохрюкав....тварюка гнусава, в ці дні , чотири роки тому, воно на шашлики збиралось.....
08.02.2026 19:32 Ответить
+53
Тоб то твої дружбани Міндіч з Цукерманом та Ласточкин тощо вони всі виїхали з країни за віком?
08.02.2026 19:34 Ответить
"В Українській РСР немає голоду. Ті, на кого законом не покладений обов'язок з виконання плану хлібозаготівель і в кого є паспорти, мають право вільно пересуватися і нормально харчуються. Не розповсюджуйте іпсо капіталістичну пропаганду."

Ура, товарищі! Віват, панове!
08.02.2026 20:12 Ответить
Значить 80 відсотків нормальних громадянин виїдуть, іуда ти кінчена а не президент, в опі все харашо
08.02.2026 20:13 Ответить
Біжи!
Біжи, гундосий малорос владімір, бо тобі пізда!!!
08.02.2026 20:14 Ответить
Це тобі перед від'їздом міндич сказав. Іноді краще жувати чим говорити. А тім паче навчати.
08.02.2026 20:16 Ответить
ГАРНИЙ МУЗИКАЛЬНИЙ КЛІП НА ЦЮ ТЕМУ:
https://youtube.com/shorts/lVskky8xoPM?si=2zkwEOC9c4ihfdfU ,,РАБСТВА НЕМА"
08.02.2026 20:16 Ответить
А це нормально, під час війни святкувати день народження москаля?
08.02.2026 20:19 Ответить
Та ви шо, головник рабовласник висловився щодо справедливості рабовласництва, ото супер.
08.02.2026 20:21 Ответить
А, ще дещо забув. Так от, цей довбень взагалі розуміє, що будь-яка дискримінація, включно з такою за віком чи статтю, прямо порушує Конституцію? А ще, по суті, неможливість відмовитися від громадянства, не маючи громадянства іншої держави, - це фактично і є рабовласницька система, бо людина не має права належити сама собі, а може бути виключно власністю якоїсь держави.
08.02.2026 20:25 Ответить
https://ibb.co/hxMwXqKv
08.02.2026 20:26 Ответить
А хизуватися чотири рази ухилянством теж можна,і в будь-якому віці. Доказано Янелохом..
08.02.2026 20:34 Ответить
Перекладаю, рабства немає, ну куярити будемо всіх, без паспорта, все на око.
08.02.2026 20:36 Ответить
Зелений членограй зробив все навпаки: випустив молодь 18-22 роки в хай воюють 50+ з хворобами, ну і багато з них вийде на кордони 91 року?
08.02.2026 20:38 Ответить
Навіть Єрмак в спортзал ходить, готується у штурмову бригаду💩
08.02.2026 20:45 Ответить
та він вже в группі реагування в нього пулемет в багажнику мерседеса він за шахедами полює!
09.02.2026 10:51 Ответить
Геній мотивації для пересічних тєрпіл бігти до ТЦК і вмирати за ото все "щастя"
08.02.2026 20:46 Ответить
Всі що треба вже виїхали в батальон Монако або Лондон або Маямі.
09.02.2026 09:45 Ответить
Так ТЦК вже неодноразово показали що " рабства немає". Є лише кріпаки які мають воювати за " аристократію"..
08.02.2026 20:47 Ответить
І чуємо від верховного ухилянта і не просто ухилянта в чотириразового, чия би корова мекала..
08.02.2026 20:57 Ответить
«Рабства в Україні нема», що в перекладі з клоунської: «Цілуйте руки шанувальники гідності».
08.02.2026 21:01 Ответить
Це прохрюкав колишній президент, який вже більш ніж півтора року видає себе за президента України.
08.02.2026 21:03 Ответить
1. Послабити резерви ЗСУ.
2. Найстрашніше, що ця молодь вийшла на протести проти Зельоних мародерів.
08.02.2026 21:06 Ответить
Резерви чого ? То шо когось зловили до війська не означа що він буде воювати. Хоч всіх зараз запхати до війська -нічого не зміниться.
08.02.2026 21:09 Ответить
І це нам росказує чотирежди ухилянт ? Який навіть відео знімав як він десь на концерті жартуючи зачитував і приколювався разом зі своім регочущим шоблом 95-го кварталу з повістки яку йому вчергове надіслав воєнкомат? його промова на цьому відео звучить як промова староі повіі у недільній церкві про справжню і чисту любов..., Тьфу гидота....
08.02.2026 21:31 Ответить
А де ж коментар "проффесора" А.Мовчана , ?
08.02.2026 21:34 Ответить
Вже відпочиває
08.02.2026 22:16 Ответить
Иди уже на ***,мародер -ухилянт
08.02.2026 21:38 Ответить
Цьому " найвеличнішому" сподобалася тримати українців в стійлі з батогом в руці, питання скільки часу ще українці будуть терпіти цей батіг?
08.02.2026 22:14 Ответить
чому путлера назвали ******?
08.02.2026 22:18 Ответить
давайте так ! обмеження для українців виконуються руками українців, сам зеленський і його свита фізично в цьому участі не бере
08.02.2026 23:47 Ответить
Хе-хе. Я той самий інженер, тільки тоді воно називалося КИИГА. Системи автоматичного керування. Завод Антонова міг запропонувати мені зборку тролейбусів, що мене не цікавило ні тоді, мені зараз.
09.02.2026 01:08 Ответить
Якщо не інженер чи пілот, Зеленському такий громадянин не потрібен. Хоча, його професія в потрібних не значиться.
09.02.2026 03:54 Ответить
Клоунів треба берегти. Для них броня. Це квіти нації.
09.02.2026 09:49 Ответить
Имеет в виду миндичей конечно же.
09.02.2026 01:27 Ответить
але неофеодалізм є. для всіх інших.
09.02.2026 01:38 Ответить
- Якщо ти не у ЗСУ...
09.02.2026 01:54 Ответить
условия и перспективы являются решающим фактором для возвращения людей. Источник: https://censor.net/ru/n3599537
И где же они?)
09.02.2026 02:35 Ответить
Ну так хай відміняють мобілізацію, в армії залишиться народ , а населення поїде собі. Чи так вже це не працює ?
09.02.2026 06:03 Ответить
І куди це населення поїде? Будуть як сірійці стояти біля колючого дроту і позоритись на весь світ? Чи ти думаєш такі громадяни комусь треба? Вже і так льготи кругом відміняють,з США депортують,в скоро палками виганять будуть. Хватит жити в ілюзії,що ви комусь потрібні,в ніж своїй країні
09.02.2026 07:16 Ответить
Ну так що , відміняти тоді мобілізацію? Ну , все одно нікому не потрібні , всі женуть назад в Україну, ніхто в Європі влаштуватися не може , роботи не має , жити не можливо , зарплаті для емігрантів малі , закони не працюють , соцзахист теж ... Чи це про яку я країну.... Так і переплутати можна....
09.02.2026 09:28 Ответить
Та я хер його зна що ти мелеш.
09.02.2026 09:45 Ответить
Та просто відповісти нічого , бо знайдуть себе не тільки тут, то у вашій уяві всі стоять за колючим дротом як сирійці і з них весь світ сміється, тому це вам треба перестати жити в ілюзії.
09.02.2026 10:13 Ответить
Нема чого відповісти на хворі заяви. Чого ж у мирний час сиділи тут? Лізете туди поки платят допомогу і льготи. А перестануть, будете стояти як сірійці,того що своїх треба попристраювати а не яких біженців,які не захотіли захищати свою країну а полізли на все готове в другі країни.
09.02.2026 10:28 Ответить
А ви не сплигуйте на "Чого ж у мирний час сиділи тут?" ми про те , чи це населення потрібне за кордоном , я вважаю , що потрібне , наші люди скрізь себе знайдуть. Але відповім і на це питання, сиділи бо виконували свою роботу, а підготовку населення до бойових дій у воюючій на той момент країні ніхто не організував і навіть через рік після вторгнення, мобілізаційний процес жив сам по собі а резерв не готувався, тому народ просто боїться , бо пхають усіх підряд в штурмовики і піхоту і що держава "на*бавши" раз , зробить це і вдруге ( а так і буде ).
09.02.2026 10:44 Ответить
Так потрібні що аж уряди деяких країн пропонують гроши аби верталися додому? Наприклад Чехія і Швейцарія. А ну раз ви вважаєте що українці десь потрібні крім як удома то так і є.
09.02.2026 10:54 Ответить
Пропонують тим, що до цих пір сидить на соціалці. А таких вже там меншість. Так з них і тут така ж користь буде, коли повернуться, як і там.
09.02.2026 19:06 Ответить
Дай вгадаю, ти ти за кордоном!
10.02.2026 08:53 Ответить
Цю маячню про колючий дріт розкажеш мільйонам українців, які вже виїхали, вивчили мову, влаштувались там на роботу, віддали дітей в місцеві школи, живуть собі, як вдома, і ніяких льгот не потребують.
09.02.2026 19:04 Ответить
В чому причина такої любові до жінок і дітей що виїхали з країни? Нащо вам тримати громадянство для міліонів що викрали дітей, одружилися на іноземцях і забули про вас.
09.02.2026 14:15 Ответить
09.02.2026 08:22 Ответить
І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити Джерело: https://censor.net/ua/n3599537
Ключове слово тут - нормальну !
09.02.2026 08:28 Ответить
Шо то воно зранку ************.... "Остап бил голодєн і єго нєсло" (С). Прям союз меча і орала якийсь....
09.02.2026 09:16 Ответить
краще б ти сам виїхав з кінцями .
09.02.2026 10:20 Ответить
Якого беня ти в 15 році не пішов херой отримавши 4 повістки а зараз корчиш з себе наполєончика Незадоволений роботою повітряних сил то сядь в той Міг і покажи клас
09.02.2026 16:11 Ответить
Але! якщо твій вік призваний... А це від 25 до 60(а в деяких випадках 65) то ти забов'язаний воювати поки не помреш. 4й рік я хочу на війні... Скільки можна? Скоро піде 5... Не підписано жодного контракту... Умови як завжди в армії - хрінь. Краще ніж піхота, гірше ніж все інше. Напевно скоро СЗЧ, бо перемога надпотужна не буде точно. Держава думає війна скінчилась, треба тільки люди, в мене за цей рік, бюрократія просто х20... Перевірки, звірки, звіти ПО ГОДИНАХ! ВИ ТАМ *********. МИ НА ВІЙНІ
10.02.2026 08:50 Ответить
