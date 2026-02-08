Рабства в Украине нет. Те, кто не подлежат мобилизации по возрасту, имеют право выезжать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что право на свободный выезд за пределы страны сохраняется за гражданами, которые не подлежат мобилизации по возрастным критериям.
Об этом он сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рабства в Украине нет. Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право это сделать", - подчеркнул глава государства.
О возвращении граждан
В то же время Зеленский отметил, что этих людей нужно будет возвращать. Однако одних только слов и призывов, по словам президента, недостаточно.
"Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину. И они здесь. Я благодарен, кстати, всем вам за то, что вы здесь. Когда люди любят свое государство, если они в том возрасте, что нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что именно условия и перспективы являются решающим фактором для возвращения людей.
"Условия - это то, что возвращает людей, тех, кто уехал по разным причинам. Условия - это прежде всего... В будущем и сейчас нужны инженеры, ученые, пилоты, конструкторы. Именно специалисты с техническим образованием будут иметь приоритет, поскольку восстановление государства - прежде всего технологическое: энергетика, агросектор, инновации", - заявил Зеленский.
