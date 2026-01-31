Зеленский: Возвращение украинских мужчин из-за границы помогло бы армии

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение из-за границы украинцев призывного возраста в Украину помогло бы армии.

Об этом он сказал в интервью "Чешскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

В Чехии есть украинцы, которые могли бы помочь армии

"На мой взгляд, очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации. И это было бы очень справедливо. Чтобы военные имели отпуск, чтобы имели возможность увидеть родных, близких, просто отдохнуть. Знаете, как возвращаться в объятия своей семьи, что очень важно, это дает тебе энергию", - сказал глава государства.

Зеленский считает, что в Чехии есть молодые украинцы, которые могли бы быть в Украине и помогать армии.

"Я думаю, это важно, и наша внутренняя коммуникация может не дойти туда (в Чехию, - ред.). Очень важно, чтобы все этого хотели", - сказал президент.

Разговор об украинцах с одним из лидеров Европы

Также Зеленский рассказал, что с вопросом об украинских мужчинах за границей к нему обращался один из европейских лидеров. Он просил Зеленского приглашать украинцев возвращаться домой.

"И я ему сказал, что я могу приглашать их в Украину. Я могу это сделать. Но как это сработает? Если человек сбежал от войны... Были разные люди. Были те, кто сбежал от войны, а потом вернулся и стал защищать государство. А некоторые вывозили свои семьи, а потом вернулись на фронт... То есть есть разные случаи. Но, безусловно, чем больше наших молодых людей, которые уехали за границу, которые физически способны и мобилизационного возраста, вернулись бы сюда, тем легче было бы нашей армии, нашим людям и Украине", - добавил президент.

