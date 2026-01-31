Зеленский: Возвращение украинских мужчин из-за границы помогло бы армии

Президент Владимир Зеленский считает, что возвращение из-за границы украинцев призывного возраста в Украину помогло бы армии.

Об этом он сказал в интервью "Чешскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

В Чехии есть украинцы, которые могли бы помочь армии 

"На мой взгляд, очень хотелось бы помочь тем военным, которые на фронте, у которых из-за того, что иногда не хватает ребят, нет ротации. И это было бы очень справедливо. Чтобы военные имели отпуск, чтобы имели возможность увидеть родных, близких, просто отдохнуть. Знаете, как возвращаться в объятия своей семьи, что очень важно, это дает тебе энергию", - сказал глава государства.

Зеленский считает, что в Чехии есть молодые украинцы, которые могли бы быть в Украине и помогать армии.

"Я думаю, это важно, и наша внутренняя коммуникация может не дойти туда (в Чехию, - ред.). Очень важно, чтобы все этого хотели", - сказал президент.

Читайте также: Премьер Баварии призвал сократить въезд молодых украинцев в Германию

Разговор об украинцах с одним из лидеров Европы 

Также Зеленский рассказал, что с вопросом об украинских мужчинах за границей к нему обращался один из европейских лидеров. Он просил Зеленского приглашать украинцев возвращаться домой.

"И я ему сказал, что я могу приглашать их в Украину. Я могу это сделать. Но как это сработает? Если человек сбежал от войны... Были разные люди. Были те, кто сбежал от войны, а потом вернулся и стал защищать государство. А некоторые вывозили свои семьи, а потом вернулись на фронт... То есть есть разные случаи. Но, безусловно, чем больше наших молодых людей, которые уехали за границу, которые физически способны и мобилизационного возраста, вернулись бы сюда, тем легче было бы нашей армии, нашим людям и Украине", - добавил президент.

Читайте также: ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода

Топ комментарии
+67
Та невже ...? І саме тому випустили , за кордон , пів мільйона найкращого мобілізаційнтго ресурсу ?
31.01.2026 23:44 Ответить
+64
Всих силовиків на фронт підор ти небритий,депутатів і прокурорсько-судову ******* туда ж і за міндічей не забудь
31.01.2026 23:51 Ответить
+52
Ага, вони втекли з твоєї країни мрій, щоб повернутися і здохнути десь на Донбасі, під керівництвом твоїх совкових дебілів-генералів. ідіот.
31.01.2026 23:52 Ответить
Страница 3 из 3
Взагалі тут має бути погодження з усіма країнами Європи куди повтікали ухилянти...жодних виплат неробам..всіх працювати..і утримувати 50% на закупівлі зброї... тих хто не бажає працювати в спецпоїзд і на кордоні передати в ТЦК..бо вже знахабніли настільки, що непрацюючи почали купувати собі авто
01.02.2026 09:24 Ответить
Гарно що у вас і думки нема повернути батальон Монако або батальон Лондон до України .
01.02.2026 10:15 Ответить
Коротко- не по-вер-нуть-ся.
01.02.2026 09:53 Ответить
Як папуга. Треба не висвітлювати проблеми, а пропонувати шляхи їх вирішення. А так триндіти кожен дурень зможе, звісно коли дадуть мікрофон.
01.02.2026 10:17 Ответить
ЧМОНЯ
01.02.2026 11:29 Ответить
Феєричний...
01.02.2026 12:00 Ответить
Лицемірство.
01.02.2026 12:37 Ответить
Ще більше допомогла би армії зміна верховного головнокомандувача.
01.02.2026 13:46 Ответить
Например возвращение миндича очень помогло бы.
01.02.2026 14:11 Ответить
Е ні, *** вам творогжним ліквідаторам - за кордоном, крім батальйону Монако, генофонд.
01.02.2026 14:23 Ответить
Ти нещодавно всіх випустив
01.02.2026 19:03 Ответить
ипор
05.02.2026 17:07 Ответить
