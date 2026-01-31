Зеленський: Повернення українських чоловіків з-за кордону допомогло б армії

Президент Володимир Зеленський вважає, що повернення з-за українців мобілізаційного віку в Україну допомогло б армії.

Про це він сказав у інтерв’ю "Чеському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

У Чехії є українці, які могли б допомогти армії

"На мій погляд, дуже хотілось б допомогти тим військовим, які на фронті, в яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації. І це було б дуже справедливо. Щоб військові мали відпустку, щоб мали можливість побачити рідних, близьких, просто відпочити. Знаєте, як повертатись в обійми своєї сім'ї, що дуже важливо, це дає тобі енергію", - сказав очільник держави.

Зеленський вважає, що у Чехії є молоді українці, які могли би бути в Україні і допомагати армії.

"Я думаю, це важливо, і наша внутрішня комунікація може не дійти туди (до Чехії, - ред.). Дуже важливо, щоб усі цього хотіли", - сказав президент.

Розмова щодо українців з одним із лідерів Європи

Також Зеленський розповів, що з питанням щодо українських чоловіків за кордоном до нього звертався один з європейських лідерів. Він просив Зеленського запрошувати українців повертатись додому.

"І я йому сказав, що я їх можу запрошувати в Україну. Я можу це зробити. Але як це спрацює? Якщо людина втекла від війни… Були різні люди. Були ті, хто втікали від війни, а потім повернулися і стали захищати державу. А деякі вивозили свої сім’ї, а потім повернулися на фронт... Тобто є різні випадки. Але, безумовно, чим більше наших молодих людей, які поїхали за кордон, які фізично спроможні і мобілізаційного віку, повернулись би сюди, тим легше було б нашій армії, нашим людям та Україні", - додав президент.

