Зеленський: Повернення українських чоловіків з-за кордону допомогло б армії

Президент Володимир Зеленський вважає, що повернення з-за українців мобілізаційного віку в Україну допомогло б армії.

Про це він сказав у інтерв’ю "Чеському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

У Чехії є українці, які могли б допомогти армії 

"На мій погляд, дуже хотілось б допомогти тим військовим, які на фронті, в яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації. І це було б дуже справедливо. Щоб військові мали відпустку, щоб мали можливість побачити рідних, близьких, просто відпочити. Знаєте, як повертатись в обійми своєї сім'ї, що дуже важливо, це дає тобі енергію", - сказав очільник держави.

Зеленський вважає, що у Чехії є молоді українці, які могли би бути в Україні і допомагати армії.

"Я думаю, це важливо, і наша внутрішня комунікація може не дійти туди (до Чехії, - ред.). Дуже важливо, щоб усі цього хотіли", - сказав президент.

Розмова щодо українців з одним із лідерів Європи 

Також Зеленський розповів, що з питанням щодо українських чоловіків за кордоном до нього звертався один з європейських лідерів. Він просив Зеленського запрошувати українців повертатись додому.

"І я йому сказав, що я їх можу запрошувати в Україну. Я можу це зробити. Але як це спрацює? Якщо людина втекла від війни… Були різні люди. Були ті, хто втікали від війни, а потім повернулися і стали захищати державу. А деякі вивозили свої сім’ї, а потім повернулися на фронт... Тобто є різні випадки. Але, безумовно, чим більше наших молодих людей, які поїхали за кордон, які фізично спроможні і мобілізаційного віку, повернулись би сюди, тим легше було б нашій армії, нашим людям та Україні", - додав президент.

Топ коментарі
Та невже ...? І саме тому випустили , за кордон , пів мільйона найкращого мобілізаційнтго ресурсу ?
31.01.2026 23:44 Відповісти
Всих силовиків на фронт підор ти небритий,депутатів і прокурорсько-судову ******* туда ж і за міндічей не забудь
31.01.2026 23:51 Відповісти
Ага, вони втекли з твоєї країни мрій, щоб повернутися і здохнути десь на Донбасі, під керівництвом твоїх совкових дебілів-генералів. ідіот.
31.01.2026 23:52 Відповісти
Взагалі тут має бути погодження з усіма країнами Європи куди повтікали ухилянти...жодних виплат неробам..всіх працювати..і утримувати 50% на закупівлі зброї... тих хто не бажає працювати в спецпоїзд і на кордоні передати в ТЦК..бо вже знахабніли настільки, що непрацюючи почали купувати собі авто
01.02.2026 09:24 Відповісти
Гарно що у вас і думки нема повернути батальон Монако або батальон Лондон до України .
01.02.2026 10:15 Відповісти
Коротко- не по-вер-нуть-ся.
01.02.2026 09:53 Відповісти
Як папуга. Треба не висвітлювати проблеми, а пропонувати шляхи їх вирішення. А так триндіти кожен дурень зможе, звісно коли дадуть мікрофон.
01.02.2026 10:17 Відповісти
ЧМОНЯ
01.02.2026 11:29 Відповісти
Феєричний...
01.02.2026 12:00 Відповісти
Лицемірство.
01.02.2026 12:37 Відповісти
Ще більше допомогла би армії зміна верховного головнокомандувача.
01.02.2026 13:46 Відповісти
Например возвращение миндича очень помогло бы.
01.02.2026 14:11 Відповісти
Е ні, *** вам творогжним ліквідаторам - за кордоном, крім батальйону Монако, генофонд.
01.02.2026 14:23 Відповісти
Ти нещодавно всіх випустив
01.02.2026 19:03 Відповісти
ипор
05.02.2026 17:07 Відповісти
