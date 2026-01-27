ДПСУ спростувала інформацію про виїзд понад 500 тис. молоді з України протягом пів року

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про те, що нібито понад пів мільйона молодих українців виїхали за кордон за останні шість місяців.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява нардепа

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що масштаби міграції молоді з України досягли критичних показників. За його словами, лише за останнє півріччя країну залишили приблизно понад 500 тисяч молодих людей.

За словами "слуги", за оцінками ДПСУ, цифри є "страшними" для країни, а основною проблемою є те, що виїжджає переважно працездатна молодь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стався техзбій роботи бази даних на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

"Йдеться лише про ці пів року — принаймні за оцінками самих прикордонників, десь понад пів мільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли прилітаєш з відрядження у Варшаву і хочеш викликати машину, до тебе приїжджають одні українці", - наголосив нардеп.

Також він порівняв, що зараз Варшава і Київ відрізняються тільки наявністю світла і тепла.

"Кількість українців у Варшаві сьогодні шалена. Практично в будь-якому ресторані, кав’ярні, магазині або в таксі кожен другий — українець. І це все молоді люди", - сказав Нагорняк.

На його думку, питання повернення молоді є ключовим для майбутнього країни, оскільки Україна вже відчуває гострий дефіцит людського ресурсу.

Читайте також: Взимку випадків нелегального перетину кордону стало менше, - ДПСУ

Спростування ДПСУ

Водночас Демченко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, кількість молодих людей, що залишили Україну, значно менша.

"ДПСУ не надавалася таких даних і не робила подібних оцінок. Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючі на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менше".

Також читайте: "Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії"

Виїзд молоді 18-22 років