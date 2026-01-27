ДПСУ спростувала інформацію про виїзд понад 500 тис. молоді з України протягом пів року
Державна прикордонна служба спростувала інформацію про те, що нібито понад пів мільйона молодих українців виїхали за кордон за останні шість місяців.
Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заява нардепа
Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що масштаби міграції молоді з України досягли критичних показників. За його словами, лише за останнє півріччя країну залишили приблизно понад 500 тисяч молодих людей.
За словами "слуги", за оцінками ДПСУ, цифри є "страшними" для країни, а основною проблемою є те, що виїжджає переважно працездатна молодь.
"Йдеться лише про ці пів року — принаймні за оцінками самих прикордонників, десь понад пів мільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли прилітаєш з відрядження у Варшаву і хочеш викликати машину, до тебе приїжджають одні українці", - наголосив нардеп.
Також він порівняв, що зараз Варшава і Київ відрізняються тільки наявністю світла і тепла.
"Кількість українців у Варшаві сьогодні шалена. Практично в будь-якому ресторані, кав’ярні, магазині або в таксі кожен другий — українець. І це все молоді люди", - сказав Нагорняк.
На його думку, питання повернення молоді є ключовим для майбутнього країни, оскільки Україна вже відчуває гострий дефіцит людського ресурсу.
Спростування ДПСУ
Водночас Демченко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, кількість молодих людей, що залишили Україну, значно менша.
"ДПСУ не надавалася таких даних і не робила подібних оцінок. Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючі на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менше".
Виїзд молоді 18-22 років
- Після дозволу на виїзд чоловіків 18-22 років у вересні 2025 року найбільша хвиля припала на перший місяць. За даними польських прикордонників, за три місяці до Польщі виїхали понад 120 тис. юнаків, але більше як половина з них повернулися.
- У Румунію за цей період виїхали майже 44 тис. молодих українців, у Словаччину - близько 10 тис., при цьому значна частина також повернулася. Сукупно безповоротний виїзд цієї вікової групи оцінюють у 78 тис. осіб.
Памятаю як коли вибирали ЗЕ я посварився з деякими з ким дружив багато років бо вони мені казали що я просто не розумію що долар буде по 5, всі вернуться навіть ті що поїхали ще за царів, а середня зп буде як Чехії
......що цікаво саме ці люди звалили першими А Я ВАРЮСЯ В ТОМУ ЩО ВОНИ НАТВОРИЛИ. І так завжди - наголосувати і втекти від ЩАСТЯ - оце головна риса українців
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
