ДПСУ спростувала інформацію про виїзд понад 500 тис. молоді з України протягом пів року

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про те, що нібито понад пів мільйона молодих українців виїхали за кордон за останні шість місяців.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Заява нардепа

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що масштаби міграції молоді з України досягли критичних показників. За його словами, лише за останнє півріччя країну залишили приблизно понад 500 тисяч молодих людей.

За словами "слуги", за оцінками ДПСУ, цифри є "страшними" для країни, а основною проблемою є те, що виїжджає переважно працездатна молодь.

"Йдеться лише про ці пів року — принаймні за оцінками самих прикордонників, десь понад пів мільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли прилітаєш з відрядження у Варшаву і хочеш викликати машину, до тебе приїжджають одні українці", - наголосив нардеп.

Також він порівняв, що зараз Варшава і Київ відрізняються тільки наявністю світла і тепла.

"Кількість українців у Варшаві сьогодні шалена. Практично в будь-якому ресторані, кав’ярні, магазині або в таксі кожен другий — українець. І це все молоді люди", - сказав Нагорняк.

На його думку, питання повернення молоді є ключовим для майбутнього країни, оскільки Україна вже відчуває гострий дефіцит людського ресурсу.

Спростування ДПСУ

Водночас Демченко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, кількість молодих людей, що залишили Україну, значно менша.

"ДПСУ не надавалася таких даних і не робила подібних оцінок. Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючі на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менше".

Виїзд молоді 18-22 років

  • Після дозволу на виїзд чоловіків 18-22 років у вересні 2025 року найбільша хвиля припала на перший місяць. За даними польських прикордонників, за три місяці до Польщі виїхали понад 120 тис. юнаків, але більше як половина з них повернулися.
  • У Румунію за цей період виїхали майже 44 тис. молодих українців, у Словаччину - близько 10 тис., при цьому значна частина також повернулася. Сукупно безповоротний виїзд цієї вікової групи оцінюють у 78 тис. осіб.

Топ коментарі
Тому що їх більше мільйона?
показати весь коментар
27.01.2026 18:53 Відповісти
КРАЇНА МРІЙ.

Памятаю як коли вибирали ЗЕ я посварився з деякими з ким дружив багато років бо вони мені казали що я просто не розумію що долар буде по 5, всі вернуться навіть ті що поїхали ще за царів, а середня зп буде як Чехії

......що цікаво саме ці люди звалили першими А Я ВАРЮСЯ В ТОМУ ЩО ВОНИ НАТВОРИЛИ. І так завжди - наголосувати і втекти від ЩАСТЯ - оце головна риса українців
показати весь коментар
27.01.2026 18:53 Відповісти
Юрій - ви ЯКРАЗ ТЕ ПРО ЩО Я КАЖУ. Класно "як ви вже забембали" з Німеччини. Не хочете до нас Юрій?
показати весь коментар
27.01.2026 19:32 Відповісти
Тупенький пане, про vpn не чули? Я сижу в самісінькому Києві, хоча мені за 60 і я можу виїхати куди завгодно.
показати весь коментар
27.01.2026 19:35 Відповісти
От бляха, із за вас розʼєднався з сервером )
показати весь коментар
27.01.2026 19:37 Відповісти
значно менша
Не 500 , а 499 ...?
показати весь коментар
27.01.2026 18:53 Відповісти
Шо нє вєрітє ДПСУ-ета же самая чєсная служба...
показати весь коментар
27.01.2026 18:54 Відповісти
Чого ж тільки німці кажуть шо до них прибилося 100 тис молоді
показати весь коментар
27.01.2026 18:55 Відповісти
Це не виїзд молоді на Захід, а це ЗЕвлада експортує молодь до Вільної Європи ... мабуть ЛІДОР такий отримав наказ від євролідорів щодо чоловічої молоді 18...22 років , інакше після війни ЛІДОРА та його свиту не приймуть в Європі, де в них вже є багато нерухомості та рахунків з намародереного під час цієї війни.
показати весь коментар
27.01.2026 18:57 Відповісти
Те ДПСУ, яке займається контрабандою і платить ОПЗЄ данину?

Ну да. Виключно чесні і неупереджені люди. 😁
показати весь коментар
27.01.2026 19:01 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
показати весь коментар
27.01.2026 19:09 Відповісти
Жирік згадався.
Чому не смієтеся?
Не смішно? Не зрозуміли?
Це Країна мрій Зеленського!!!
показати весь коментар
27.01.2026 19:13 Відповісти
+👍
показати весь коментар
27.01.2026 19:35 Відповісти
"зроблено!" - з точністю до навпаки! )
показати весь коментар
27.01.2026 19:13 Відповісти
Якби він просто нюхав в своєму кабінеті і нічого не робив, це вже було б набагато менше шкоди від його президентства. А він таке враження навмисно робив все, щоб було повністю протилежне його передвиборчій програмі.
показати весь коментар
27.01.2026 19:27 Відповісти
то то в німеччині нема вже місць для їх розміщення. так ще й гонору у цих молодих, дпсу спростованих! кожному окрему кімнату подавай! бо по 6-8 чоловік в одній, як совкові студенти в гуртожитках жили, вони тепер в європейських країнах навіть тимчасово жити не можуть!
показати весь коментар
27.01.2026 19:11 Відповісти
Цікаво, а існує якесь ствердження Зельоних, щоб виявилось правдою?
показати весь коментар
27.01.2026 19:21 Відповісти
Немає нічого дивного, це наслідок того, що 2 млн. військовозобов'язаних в Україні на 5-му році війни продовжують ховатися від мобілізації, в той час як на фронті катастрофічно не вистачає людей. Бо більшість тих патріотів, що прийшли до війська у 2022 вже або загинули, або поранені, або вкрай виснажені фізично та морально.
показати весь коментар
27.01.2026 19:28 Відповісти
Звичайно, всі навколо винні, окрім зелі та його корупційної банди.
показати весь коментар
27.01.2026 19:35 Відповісти
"Вірю".
показати весь коментар
27.01.2026 19:30 Відповісти
ДПСУ отримало темник з жОПи скривати правду?
показати весь коментар
27.01.2026 19:32 Відповісти
Вони ж заявляли шо не ведуть таку статистику. Як можна спростувати без неї
показати весь коментар
27.01.2026 19:32 Відповісти
Спікер ДПСУ Демченко, хай краще розповість про баригу від прикордонної служби Дейнеко. Мобілізовані від цієї контори на Сумщині, за свої гроші купують автомобілі для служби, приладдя, харчі- про це Демченко може щось розповісти?
показати весь коментар
27.01.2026 20:06 Відповісти
і хто їм повірить після Дейнеки?
показати весь коментар
27.01.2026 20:20 Відповісти
Депутати вивезли своїх діток у законний спосіб, лишили країну майбутнього. Гниляки і популісти як сиділи в раді так і сидять тільки про себе печуться.
показати весь коментар
27.01.2026 20:28 Відповісти
кто бы сомневался что оно другое скажет))0))0
показати весь коментар
27.01.2026 20:45 Відповісти
 
 