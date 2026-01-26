Стався техзбій роботи бази даних на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Які наслідки?

Як зазначається, у всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Коли роботу відновлять?

Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

