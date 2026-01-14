У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною відкрили новий пішохідний перехід
На кордоні України та Словаччини офіційно відкрили пішохідний перехід "Ужгород – Вишнє-Нємецьке".
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, майже 4 тис. людей скористалися переходом за перші дні роботи.
Для чого він потрібен
Як зауважили в Мінгромад, пішохідний перехід:
- спрощує та пришвидшує перетин кордону,
- зменшує навантаження на автомобільний рух,
- важливий для мешканців прикордонних громад і людей, які подорожують з гуманітарних чи робочих причин.
Що в планах
Утім, як додали в Мінгромад, це лише частина ширшого пакета рішень. Зокрема:
- готується будівництво пасажирського терміналу (+20% пропускної здатності);
- підвищено вантажопідйомність пункту "Малий Березний – Убля";
- триває робота над угодою про спільний митний та прикордонний контроль та скороченням часу проходження кордону.
У вересні минулого року повідомлялося, що польський уряд інвестує понад 57,7 млн євро в розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на кордоні з Україною.
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