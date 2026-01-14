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У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною відкрили новий пішохідний перехід

На кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний перехід

На кордоні України та Словаччини офіційно відкрили пішохідний перехід "Ужгород – Вишнє-Нємецьке".

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, майже 4 тис. людей скористалися переходом за перші дні роботи.

Для чого він потрібен

Як зауважили в Мінгромад, пішохідний перехід:

  • спрощує та пришвидшує перетин кордону,
  • зменшує навантаження на автомобільний рух,
  • важливий для мешканців прикордонних громад і людей, які подорожують з гуманітарних чи робочих причин.

Що в планах

Утім, як додали в Мінгромад, це лише частина ширшого пакета рішень. Зокрема:

  • готується будівництво пасажирського терміналу (+20% пропускної здатності);
  • підвищено вантажопідйомність пункту "Малий Березний – Убля";
  • триває робота над угодою про спільний митний та прикордонний контроль та скороченням часу проходження кордону.

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На кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний перехід
На кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний перехід

У вересні минулого року повідомлялося, що польський уряд інвестує понад 57,7 млн євро в розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на кордоні з Україною.

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кордон (1241) Словаччина (404) пункт пропуску (218)
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