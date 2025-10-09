Польща інвестує майже 60 мільйонів євро в транспортну інфраструктуру на кордоні з Україною

Польський уряд інвестує понад 57,7 млн євро в розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на кордоні з Україною.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фондів і регіональної політики Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, 52,5 млн євро буде виділено на інвестиції в дорожнє та залізничне сполучення за програмою Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027, а ще 5,1 млн євро спрямують на невеликі економічні проєкти.

У польському міністерстві підкреслили, що завдяки цим інвестиціям у дорожнє та залізничне сполучення на польсько-українському кордоні "покращиться безпека дорожнього руху, скоротиться час подорожі для мешканців, а вантажні перевезення стануть швидшими та безпечнішими".

Також це матиме позитивний вплив на циркулярну економіку – йдеться про ініціативи, що сприяють повторному використанню матеріалів та екологічному способу життя.

8 жовтня Моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 вирішив співфінансувати шість нових проєктів. Серед них чотири дорожні, на які польський уряд передбачив 41,85 млн євро.

Так, здійснюватиметься модернізація регіональних доріг поблизу населених пунктів Августів, Томашів-Любельський, Соколів-Підляський та Кросценко неподалік кордону з Україною.

Ще один проєкт вартістю 10,72 млн євро передбачає ремонт колії на лінії 101 та на станції Верхрата з польського боку кордону.

"Натомість українська сторона модернізує залізничну станцію у Львові", – додали в польському відомстві.

Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області реалізуватиме проєкти з нового Фонду малих проєктів. Він фінансуватиме в Україні проєкти циркулярної економіки вартістю 20-90 тис. євро.

Окрмі того, польське міністерство повідомляє про фінансування на суму 9,7 млн євро проєкту з модернізації доріг поблизу Августова та Ковеля з українського боку кордону.

Водночас 7,4 млн євро буде виділено на покращення сполучення в Томашеві-Любельському та Клевані з українського боку кордону для швидшого й безпечнішого перевезення товарів та пасажирів.

У Мазовецькому воєводстві й Тернопільській області за 8,1 млн євро здійснюватиметься будівництво нової ділянки дороги в Соколові Підляському та реконструкція мосту в Теребовлі.

Ще 16,5 млн євро буде виділено на реконструкцію доріг до прикордонного пункту "Кросценко – Смільниця", а також у Болехові (Івано-Франківська область), Нагірному (Львівська область) та Жорнаві (Закарпаття).

На залізниці реконструюватимуть колію на залізничній лінії №101 та на станції Верхрата в Польщі, а також модернізуватимуть залізничну станцію Львів задля "покращення пасажиромісткості та комфорту, а також адаптації інфраструктури до дедалі більших потреб транскордонного сполучення". Загальний обсяг інвестиції 10,72 млн євро.

Окрім того, Моніторинговий комітет вирішив фінансувати проєкти з резервних списків для використання заощаджень з поточних проєктів.

Комітет також розпочав обговорення наступної фінансової перспективи на 2028-2034 роки та продовження польсько-українського транскордонного співробітництва за його перевіреною формулою.

У середині вересня повідомлялося, що польські прикордонники в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною розпочали тестування нової біометричної системи контролю.

Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.