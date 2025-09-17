На кордоні з Польщею можливі затримки руху через тестування нової системи в’їзду в ЄС

Польські прикордонники в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною розпочали тестування нової біометричної системи контролю.

Нова система передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в'їзду, так і виїзду з України, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Відтак, через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також у Держприкордонслужбі нагадали, що в пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

EES (Entry/Exit System) призначена для автоматизованої реєстрації людей, які не є громадянами ЄС та подорожують до ЄС для короткострокового перебування. За новою системою, під час першого перетинання кордону офіцери прикордонної охорони будуть сканувати відбитки пальців або фотографувати таких осіб, з подальшим зберіганням та використанням такої біометричної інформації у цифровому форматі.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.