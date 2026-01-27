ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода

Государственная пограничная служба опровергла информацию о том, что якобы более полумиллиона молодых украинцев выехали за границу за последние шесть месяцев.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявление нардепа

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что масштабы миграции молодежи из Украины достигли критических показателей. По его словам, только за последнее полугодие страну покинули примерно более 500 тысяч молодых людей.

По словам "слуги", по оценкам ГПСУ, цифры являются "страшными" для страны, а основной проблемой является то, что уезжает преимущественно трудоспособная молодежь.

"Речь идет только об этом полугодии — по крайней мере, по оценкам самих пограничников, где-то более полумиллиона молодых людей выехали за границу. И когда прилетаешь из командировки в Варшаву и хочешь вызвать машину, к тебе приезжают одни украинцы", — подчеркнул нардеп.

Также он сравнил, что сейчас Варшава и Киев отличаются только наличием света и тепла.

"Количество украинцев в Варшаве сегодня огромное. Практически в любом ресторане, кафе, магазине или в такси каждый второй — украинец. И это все молодые люди", - сказал Нагорняк.

По его мнению, вопрос возвращения молодежи является ключевым для будущего страны, поскольку Украина уже испытывает острый дефицит человеческого ресурса.

Опровержение ГПСУ

В то же время Демченко сообщил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, количество молодых людей, покинувших Украину, значительно меньше.

"ГПСУ не предоставляла таких данных и не делала подобных оценок. Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя по возрасту и полу, однако данные СМИ, которые часто обращаются к контролирующим службам соседних с Украиной государств, показывают, что количество пересечений границы на въезд в эти страны мужчинами-украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше".

