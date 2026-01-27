ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода
Государственная пограничная служба опровергла информацию о том, что якобы более полумиллиона молодых украинцев выехали за границу за последние шесть месяцев.
Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Заявление нардепа
Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что масштабы миграции молодежи из Украины достигли критических показателей. По его словам, только за последнее полугодие страну покинули примерно более 500 тысяч молодых людей.
По словам "слуги", по оценкам ГПСУ, цифры являются "страшными" для страны, а основной проблемой является то, что уезжает преимущественно трудоспособная молодежь.
"Речь идет только об этом полугодии — по крайней мере, по оценкам самих пограничников, где-то более полумиллиона молодых людей выехали за границу. И когда прилетаешь из командировки в Варшаву и хочешь вызвать машину, к тебе приезжают одни украинцы", — подчеркнул нардеп.
Также он сравнил, что сейчас Варшава и Киев отличаются только наличием света и тепла.
"Количество украинцев в Варшаве сегодня огромное. Практически в любом ресторане, кафе, магазине или в такси каждый второй — украинец. И это все молодые люди", - сказал Нагорняк.
По его мнению, вопрос возвращения молодежи является ключевым для будущего страны, поскольку Украина уже испытывает острый дефицит человеческого ресурса.
Опровержение ГПСУ
В то же время Демченко сообщил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, количество молодых людей, покинувших Украину, значительно меньше.
"ГПСУ не предоставляла таких данных и не делала подобных оценок. Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя по возрасту и полу, однако данные СМИ, которые часто обращаются к контролирующим службам соседних с Украиной государств, показывают, что количество пересечений границы на въезд в эти страны мужчинами-украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше".
Выезд молодежи 18-22 лет
- После разрешения на выезд мужчин 18-22 лет в сентябре 2025 года самая большая волна пришлась на первый месяц. По данным польских пограничников, за три месяца в Польшу выехали более 120 тыс. юношей, но более половины из них вернулись.
- В Румынию за этот период выехали почти 44 тыс. молодых украинцев, в Словакию - около 10 тыс., при этом значительная часть также вернулась. Совокупно безвозвратный выезд этой возрастной группы оценивают в 78 тыс. человек.
Памятаю як коли вибирали ЗЕ я посварився з деякими з ким дружив багато років бо вони мені казали що я просто не розумію що долар буде по 5, всі вернуться навіть ті що поїхали ще за царів, а середня зп буде як Чехії
......що цікаво саме ці люди звалили першими А Я ВАРЮСЯ В ТОМУ ЩО ВОНИ НАТВОРИЛИ. І так завжди - наголосувати і втекти від ЩАСТЯ - оце головна риса українців
Не 500 , а 499 ...?
Ну да. Виключно чесні і неупереджені люди. 😁
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Чому не смієтеся?
Не смішно? Не зрозуміли?
Це Країна мрій Зеленського!!!