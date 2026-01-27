3 290 31

ГПСУ опровергла информацию о выезде более 500 тыс. молодежи из Украины в течение полугода

Государственная пограничная служба опровергла информацию о том, что якобы более полумиллиона молодых украинцев выехали за границу за последние шесть месяцев.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Заявление нардепа

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что масштабы миграции молодежи из Украины достигли критических показателей. По его словам, только за последнее полугодие страну покинули примерно более 500 тысяч молодых людей.

По словам "слуги", по оценкам ГПСУ, цифры являются "страшными" для страны, а основной проблемой является то, что уезжает преимущественно трудоспособная молодежь.

"Речь идет только об этом полугодии — по крайней мере, по оценкам самих пограничников, где-то более полумиллиона молодых людей выехали за границу. И когда прилетаешь из командировки в Варшаву и хочешь вызвать машину, к тебе приезжают одни украинцы", — подчеркнул нардеп.

Также он сравнил, что сейчас Варшава и Киев отличаются только наличием света и тепла.

"Количество украинцев в Варшаве сегодня огромное. Практически в любом ресторане, кафе, магазине или в такси каждый второй — украинец. И это все молодые люди", - сказал Нагорняк.

По его мнению, вопрос возвращения молодежи является ключевым для будущего страны, поскольку Украина уже испытывает острый дефицит человеческого ресурса.

Опровержение ГПСУ

В то же время Демченко сообщил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, количество молодых людей, покинувших Украину, значительно меньше.

"ГПСУ не предоставляла таких данных и не делала подобных оценок. Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя по возрасту и полу, однако данные СМИ, которые часто обращаются к контролирующим службам соседних с Украиной государств, показывают, что количество пересечений границы на въезд в эти страны мужчинами-украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше".

Выезд молодежи 18-22 лет

  • После разрешения на выезд мужчин 18-22 лет в сентябре 2025 года самая большая волна пришлась на первый месяц. По данным польских пограничников, за три месяца в Польшу выехали более 120 тыс. юношей, но более половины из них вернулись.
  • В Румынию за этот период выехали почти 44 тыс. молодых украинцев, в Словакию - около 10 тыс., при этом значительная часть также вернулась. Совокупно безвозвратный выезд этой возрастной группы оценивают в 78 тыс. человек.

Топ комментарии
+15
Тому що їх більше мільйона?
показать весь комментарий
27.01.2026 18:53 Ответить
+10
КРАЇНА МРІЙ.

Памятаю як коли вибирали ЗЕ я посварився з деякими з ким дружив багато років бо вони мені казали що я просто не розумію що долар буде по 5, всі вернуться навіть ті що поїхали ще за царів, а середня зп буде як Чехії

......що цікаво саме ці люди звалили першими А Я ВАРЮСЯ В ТОМУ ЩО ВОНИ НАТВОРИЛИ. І так завжди - наголосувати і втекти від ЩАСТЯ - оце головна риса українців
показать весь комментарий
27.01.2026 18:53 Ответить
+8
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Україна, в яку повертаються.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:09 Ответить
Юрій - ви ЯКРАЗ ТЕ ПРО ЩО Я КАЖУ. Класно "як ви вже забембали" з Німеччини. Не хочете до нас Юрій?
показать весь комментарий
27.01.2026 19:32 Ответить
Тупенький пане, про vpn не чули? Я сижу в самісінькому Києві, хоча мені за 60 і я можу виїхати куди завгодно.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:35 Ответить
От бляха, із за вас розʼєднався з сервером )
показать весь комментарий
27.01.2026 19:37 Ответить
значно менша
Не 500 , а 499 ...?
показать весь комментарий
27.01.2026 18:53 Ответить
Шо нє вєрітє ДПСУ-ета же самая чєсная служба...
показать весь комментарий
27.01.2026 18:54 Ответить
Чого ж тільки німці кажуть шо до них прибилося 100 тис молоді
показать весь комментарий
27.01.2026 18:55 Ответить
Це не виїзд молоді на Захід, а це ЗЕвлада експортує молодь до Вільної Європи ... мабуть ЛІДОР такий отримав наказ від євролідорів щодо чоловічої молоді 18...22 років , інакше після війни ЛІДОРА та його свиту не приймуть в Європі, де в них вже є багато нерухомості та рахунків з намародереного під час цієї війни.
показать весь комментарий
27.01.2026 18:57 Ответить
Те ДПСУ, яке займається контрабандою і платить ОПЗЄ данину?

Ну да. Виключно чесні і неупереджені люди. 😁
показать весь комментарий
27.01.2026 19:01 Ответить
Жирік згадався.
Чому не смієтеся?
Не смішно? Не зрозуміли?
Це Країна мрій Зеленського!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 19:13 Ответить
+👍
показать весь комментарий
27.01.2026 19:35 Ответить
"зроблено!" - з точністю до навпаки! )
показать весь комментарий
27.01.2026 19:13 Ответить
Якби він просто нюхав в своєму кабінеті і нічого не робив, це вже було б набагато менше шкоди від його президентства. А він таке враження навмисно робив все, щоб було повністю протилежне його передвиборчій програмі.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:27 Ответить
то то в німеччині нема вже місць для їх розміщення. так ще й гонору у цих молодих, дпсу спростованих! кожному окрему кімнату подавай! бо по 6-8 чоловік в одній, як совкові студенти в гуртожитках жили, вони тепер в європейських країнах навіть тимчасово жити не можуть!
показать весь комментарий
27.01.2026 19:11 Ответить
Цікаво, а існує якесь ствердження Зельоних, щоб виявилось правдою?
показать весь комментарий
27.01.2026 19:21 Ответить
Немає нічого дивного, це наслідок того, що 2 млн. військовозобов'язаних в Україні на 5-му році війни продовжують ховатися від мобілізації, в той час як на фронті катастрофічно не вистачає людей. Бо більшість тих патріотів, що прийшли до війська у 2022 вже або загинули, або поранені, або вкрай виснажені фізично та морально.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:28 Ответить
Звичайно, всі навколо винні, окрім зелі та його корупційної банди.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:35 Ответить
"Вірю".
показать весь комментарий
27.01.2026 19:30 Ответить
ДПСУ отримало темник з жОПи скривати правду?
показать весь комментарий
27.01.2026 19:32 Ответить
Вони ж заявляли шо не ведуть таку статистику. Як можна спростувати без неї
показать весь комментарий
27.01.2026 19:32 Ответить
Спікер ДПСУ Демченко, хай краще розповість про баригу від прикордонної служби Дейнеко. Мобілізовані від цієї контори на Сумщині, за свої гроші купують автомобілі для служби, приладдя, харчі- про це Демченко може щось розповісти?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:06 Ответить
і хто їм повірить після Дейнеки?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:20 Ответить
Депутати вивезли своїх діток у законний спосіб, лишили країну майбутнього. Гниляки і популісти як сиділи в раді так і сидять тільки про себе печуться.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:28 Ответить
кто бы сомневался что оно другое скажет))0))0
показать весь комментарий
27.01.2026 20:45 Ответить
 
 