Зимой случаев нелегального пересечения границы стало меньше, - ГПСУ

Попытки мужчин нелегально пересечь украинскую границу зимой продолжаются, однако их количество существенно уменьшается.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Где фиксируют больше всего попыток?

По словам Демченко, нарушителей задерживают ежедневно, а больше всего попыток, как и раньше, фиксируют на границе с Румынией. На втором месте - участок границы с Молдовой.

В то же время спикер подчеркнул, что часть людей по-прежнему выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно обнаруживали лиц с обморожениями и сильным переохлаждением.