Зимой случаев нелегального пересечения границы стало меньше, - ГПСУ
Попытки мужчин нелегально пересечь украинскую границу зимой продолжаются, однако их количество существенно уменьшается.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Где фиксируют больше всего попыток?
По словам Демченко, нарушителей задерживают ежедневно, а больше всего попыток, как и раньше, фиксируют на границе с Румынией. На втором месте - участок границы с Молдовой.
В то же время спикер подчеркнул, что часть людей по-прежнему выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно обнаруживали лиц с обморожениями и сильным переохлаждением.
Vladislav
test test #566598
Asus Z99Le
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хто потрібен?
Потужні комментатори на дивані? Всім нормальним країнам потрібен працездатний народ платити податки, а потужним комментатори не потрібен ніхто, їм пенсію будуть платити потужними зверненнями сонцеподібного
Тобто, вмію з повного нуля будувати, запускати та виводити на беззбитковість великі заводи.
З 2022 мав купу пропозицій в країни ЄС. Причому - не найманим керівником, а хоч і міноритарним, але акціонером.
Але чомусь в перший день 24.02.22 як пішов на війну, так і досі тут, незважаючи на вік та стан здоров'я.
Чому?
Такі як ви, ухілеси, скажете - бо лох. Так?
Відповідь проста - бо я чоловік.
А ви ні.
зустрічне питання - ти воював?
Якщо так - де, коли, з ким?
Відповіси - відповім і я.
Єдине скажу - в моєму серпасто-молоткастому військовому присяга Україні записана з 2014 року. І БЗВП (тоді це зборами називалося) теж. І УБД маю 9 років.
Ті, що залишаються - а їх багато, вони воїни. І похєру, де та як їх там насильно бусифікували.
Не уявляєш, скільки разів чув вже від самих різних людей одну й ту фразу - "ховався, бо довб*****. Знав би, що буде так - сам до вас прийшов".
Щодо ухилесів та клеймування.
Погодься, в АТО було трохи інакше. Для більшості - де той бабмас...
Зараз?
Або ти - або тебе. І живи хоч десь в Хусті в Закарпатті. туди теж прилітає.
Які варіанти?
Для нормальних людей варіантів нема.
Влад, думаєш, я тут досі рексом бігаю? Відбігався ще в 23-му. По клаві тицять - і то важко.
І шо?
Хто як не ми?