Взимку випадків нелегального перетину кордону стало менше, - ДПСУ

Організував схему ухилення від мобілізації: викрито посадовця РДА та його спільників

Спроби чоловіків нелегально перейти український кордон узимку тривають, проте їхня кількість істотно зменшується.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Де фіксують найбільше спроб?

За словами Демченка, порушників затримують щодня, а найбільше спроб, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці - ділянка кордону з Молдовою.

Водночас речник наголосив, що частина людей і надалі обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли осіб з обмороженнями та сильним переохолодженням.

ДПСУ Держприкордонслужба кордон Демченко Андрій ухилянти
Топ коментарі
Погранці теж мерзнуть, снігу в цьому році слава Богу тому меньш мобільні, не хочуть лізти в хащі, батарея в БПЛА скоріше сідає, ухілеси тікають так само просто їх меньше ловлять.
25.01.2026 11:27 Відповісти
А в тебе яка бронь? Теж як Іванов пєтров на цвинтарі ховаєшся?
25.01.2026 12:23 Відповісти
Зламані долі у тих, хто живе повноцінним життям в розвиненій Європі, а у кріпаків в зеленому раю життя мрії. Обробляють тебе добре з телевізору.
25.01.2026 12:32 Відповісти
А ти коли втік у Німеччину?
25.01.2026 11:55 Відповісти
З чого ти взяв що я в Німеччині?
25.01.2026 12:23 Відповісти
Ага, а я в Польщі))) де ви такі дибіли беретеся)))
25.01.2026 15:07 Відповісти
А так тобі легше буде? Магія))
25.01.2026 15:13 Відповісти
В якщо прикладом в табло,теж вискочиш?
25.01.2026 18:39 Відповісти
Всі хто хотів вже втекли, а вони нам тут і не потрібні, -сцикуни зламані долі.
25.01.2026 11:45 Відповісти
Саме так, а закритий замінований та затягнутий колючкою західний кордон - це символ єдності із європою.
25.01.2026 11:54 Відповісти
Кому "нам" тут не потрібні?
А хто потрібен?
Потужні комментатори на дивані? Всім нормальним країнам потрібен працездатний народ платити податки, а потужним комментатори не потрібен ніхто, їм пенсію будуть платити потужними зверненнями сонцеподібного
25.01.2026 14:05 Відповісти
Правильно: обнеси цей ********* двома рядами колючки і варись там з такими самими ідіотами як ти. і як зиживете!!! І Міндіча позви)))
25.01.2026 15:09 Відповісти
Та ти що,всі поліцаї на місці
25.01.2026 18:41 Відповісти
І що, ДПСУ стало збирати менше мзди? Бідолашні
25.01.2026 11:45 Відповісти
їхх звірі доїдають в карпатах! достойна смерть для ссикунів!
25.01.2026 12:17 Відповісти
Я так розумію, шо ти у нас генетичний цвіт нації, навіть імені грамотно написати не можеш)) шось таке-собі з тобою жити
25.01.2026 15:17 Відповісти
ок. Давайте поясню. До повномасштабки був популярним в "вузьких колах" проектним манагером.
Тобто, вмію з повного нуля будувати, запускати та виводити на беззбитковість великі заводи.
З 2022 мав купу пропозицій в країни ЄС. Причому - не найманим керівником, а хоч і міноритарним, але акціонером.
Але чомусь в перший день 24.02.22 як пішов на війну, так і досі тут, незважаючи на вік та стан здоров'я.
Чому?
Такі як ви, ухілеси, скажете - бо лох. Так?
Відповідь проста - бо я чоловік.
А ви ні.
25.01.2026 12:27 Відповісти
А до 24.02.22 чого не був чоловіком, чому не брав участь в АТО, знову лох?
25.01.2026 12:33 Відповісти
Можу багато розповісти за АТО. Але кому? Тобі?
зустрічне питання - ти воював?
Якщо так - де, коли, з ким?
Відповіси - відповім і я.
Єдине скажу - в моєму серпасто-молоткастому військовому присяга Україні записана з 2014 року. І БЗВП (тоді це зборами називалося) теж. І УБД маю 9 років.
25.01.2026 12:42 Відповісти
Присяга 1992 року. З січня 2015 в піхоті. УБД твій не показник взагалі, десятки тисяч "вояк" мають такі папірці - хто їздив тоді на пару днів в сектора а дехто на блок постах волонтерів шманали тому не хизуйся нема чим, мій УБД з серпня 2015 ще ручкою написаний, жодного разу не користався ним. Твій героїзм лиши собі живи пока живий, ухілесів не треба соромити, вони люди і хочуть жити, немає їм чого робити у війську, толку з відловлених нуль, + по ним погані показники в підрозділі по 407, 408 ст ККУ бо бігуть при першій можливості. Прийшов у військо молодець, в окопі взагалі уважуха, а людям клеймо ставити не твоє діло.
25.01.2026 13:14 Відповісти
Скажу так - різні люди приходять. Шелухи дійсно вистачає. Кожна СЗЧ - це потім ще купа роботи з тими службовими розслідуваннями, узгодженнями, писульками на ДБР (штабні все що можна закидують на виконання в штурмові роти).
Ті, що залишаються - а їх багато, вони воїни. І похєру, де та як їх там насильно бусифікували.
Не уявляєш, скільки разів чув вже від самих різних людей одну й ту фразу - "ховався, бо довб*****. Знав би, що буде так - сам до вас прийшов".

Щодо ухилесів та клеймування.
Погодься, в АТО було трохи інакше. Для більшості - де той бабмас...
Зараз?
Або ти - або тебе. І живи хоч десь в Хусті в Закарпатті. туди теж прилітає.
Які варіанти?
Для нормальних людей варіантів нема.
Влад, думаєш, я тут досі рексом бігаю? Відбігався ще в 23-му. По клаві тицять - і то важко.
І шо?
Хто як не ми?
25.01.2026 13:31 Відповісти
Потужний чоловік! Справжній! Саме від таких закріпачених справжніх жінки тікають до європейців.
25.01.2026 12:34 Відповісти
как пагодка в масквє, пахом?
25.01.2026 12:37 Відповісти
Та нє. Ти все ж ти є, тим ким ти себе сам назвав. Захистити свій дім і свою власну сімʼю - так, обовʼязок. Захищати дім того, кому на тебе насрати і імені твоїх дітей не знає, бо йому срати - такоє. Міндіч дуже за тебе дуже тішиться, правда. І за твоє его. Ти залишився ні з чим. Хоча ні, думаю не зовсім дурень і активчики притримав, ну бо інакше див. вище. Тепер про геройство і клейміння: ти прикинь як 4 ляма прийдуть додому і всі почнуть гризти одне одного. Ото веселуха ж буде, як заживе вся Україна, однією великою сімʼєю з пʼяною поножовщиною і постійною соціалкою (бідні внуки, бюджет звідки?). А ви вже ***** всіх криєте , бо за людей вже не вважаєте, намагаєтеся постоянно образити, хоча нам срати на образи, бо правда у всіх персональна, і нам ще цю краіну з руіни піднімати, бо не 4 ляма пенсіонерів будуть то робити, вот давай потчесному??
25.01.2026 15:31 Відповісти
Так холодно ж...
25.01.2026 12:38 Відповісти
Слава ДПСУ
25.01.2026 19:04 Відповісти
 
 