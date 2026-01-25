Взимку випадків нелегального перетину кордону стало менше, - ДПСУ
Спроби чоловіків нелегально перейти український кордон узимку тривають, проте їхня кількість істотно зменшується.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Де фіксують найбільше спроб?
За словами Демченка, порушників затримують щодня, а найбільше спроб, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці - ділянка кордону з Молдовою.
Водночас речник наголосив, що частина людей і надалі обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли осіб з обмороженнями та сильним переохолодженням.
Топ коментарі
+6 Vladislav
показати весь коментар25.01.2026 11:27 Відповісти Посилання
+6 test test #566598
показати весь коментар25.01.2026 12:23 Відповісти Посилання
+5 Asus Z99Le
показати весь коментар25.01.2026 12:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А хто потрібен?
Потужні комментатори на дивані? Всім нормальним країнам потрібен працездатний народ платити податки, а потужним комментатори не потрібен ніхто, їм пенсію будуть платити потужними зверненнями сонцеподібного
Тобто, вмію з повного нуля будувати, запускати та виводити на беззбитковість великі заводи.
З 2022 мав купу пропозицій в країни ЄС. Причому - не найманим керівником, а хоч і міноритарним, але акціонером.
Але чомусь в перший день 24.02.22 як пішов на війну, так і досі тут, незважаючи на вік та стан здоров'я.
Чому?
Такі як ви, ухілеси, скажете - бо лох. Так?
Відповідь проста - бо я чоловік.
А ви ні.
зустрічне питання - ти воював?
Якщо так - де, коли, з ким?
Відповіси - відповім і я.
Єдине скажу - в моєму серпасто-молоткастому військовому присяга Україні записана з 2014 року. І БЗВП (тоді це зборами називалося) теж. І УБД маю 9 років.
Ті, що залишаються - а їх багато, вони воїни. І похєру, де та як їх там насильно бусифікували.
Не уявляєш, скільки разів чув вже від самих різних людей одну й ту фразу - "ховався, бо довб*****. Знав би, що буде так - сам до вас прийшов".
Щодо ухилесів та клеймування.
Погодься, в АТО було трохи інакше. Для більшості - де той бабмас...
Зараз?
Або ти - або тебе. І живи хоч десь в Хусті в Закарпатті. туди теж прилітає.
Які варіанти?
Для нормальних людей варіантів нема.
Влад, думаєш, я тут досі рексом бігаю? Відбігався ще в 23-му. По клаві тицять - і то важко.
І шо?
Хто як не ми?