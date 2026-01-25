Взимку випадків нелегального перетину кордону стало менше, - ДПСУ

Спроби чоловіків нелегально перейти український кордон узимку тривають, проте їхня кількість істотно зменшується.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Де фіксують найбільше спроб?

За словами Демченка, порушників затримують щодня, а найбільше спроб, як і раніше, фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці - ділянка кордону з Молдовою.

Водночас речник наголосив, що частина людей і надалі обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли осіб з обмороженнями та сильним переохолодженням.