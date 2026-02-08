Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягають мобілізації за віком, мають право виїжджати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що право на вільний виїзд за межі країни зберігається за громадянами, які не підлягають мобілізації за віковими критеріями.

Про це він сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити", - наголосив глава держави.

Читайте також: ДПСУ спростувала інформацію про виїзд понад 500 тис. молоді з України протягом пів року

Про повернення громадян

Водночас Зеленський зазначив, що цих людей потрібно буде повертати. Проте одних лише слів та закликів, за словами президента, замало. 

"Люди повертаються, коли вони без пафосу люблять Україну. І вони є тут. Я вдячний, до речі, всім вам за те, що ви тут. Коли люди люблять свою державу, якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що саме умови та перспективи є вирішальним фактором для повернення людей.

"Умови – це те, що повертає людей, тих, які поїхали по різним причинам. Умови – це передусім... У майбутньому і зараз потрібні інженери, науковці, пілоти, конструктори. Саме фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави — передусім технологічне: енергетика, агросектор, інновації", - заявив Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Повернення українських чоловіків з-за кордону допомогло б армії

Топ коментарі
+61
Яка потужна філософська думка!
08.02.2026 19:31 Відповісти
+57
Чотириждиухилянт прохрюкав....тварюка гнусава, в ці дні , чотири роки тому, воно на шашлики збиралось.....
08.02.2026 19:32 Відповісти
+53
Тоб то твої дружбани Міндіч з Цукерманом та Ласточкин тощо вони всі виїхали з країни за віком?
08.02.2026 19:34 Відповісти
"В Українській РСР немає голоду. Ті, на кого законом не покладений обов'язок з виконання плану хлібозаготівель і в кого є паспорти, мають право вільно пересуватися і нормально харчуються. Не розповсюджуйте іпсо капіталістичну пропаганду."

Ура, товарищі! Віват, панове!
08.02.2026 20:12 Відповісти
Значить 80 відсотків нормальних громадянин виїдуть, іуда ти кінчена а не президент, в опі все харашо
08.02.2026 20:13 Відповісти
Біжи!
Біжи, гундосий малорос владімір, бо тобі пізда!!!
08.02.2026 20:14 Відповісти
Це тобі перед від'їздом міндич сказав. Іноді краще жувати чим говорити. А тім паче навчати.
08.02.2026 20:16 Відповісти
ГАРНИЙ МУЗИКАЛЬНИЙ КЛІП НА ЦЮ ТЕМУ:
https://youtube.com/shorts/lVskky8xoPM?si=2zkwEOC9c4ihfdfU ,,РАБСТВА НЕМА"
08.02.2026 20:16 Відповісти
А це нормально, під час війни святкувати день народження москаля?
08.02.2026 20:19 Відповісти
Та ви шо, головник рабовласник висловився щодо справедливості рабовласництва, ото супер.
08.02.2026 20:21 Відповісти
А, ще дещо забув. Так от, цей довбень взагалі розуміє, що будь-яка дискримінація, включно з такою за віком чи статтю, прямо порушує Конституцію? А ще, по суті, неможливість відмовитися від громадянства, не маючи громадянства іншої держави, - це фактично і є рабовласницька система, бо людина не має права належити сама собі, а може бути виключно власністю якоїсь держави.
08.02.2026 20:25 Відповісти
https://ibb.co/hxMwXqKv
08.02.2026 20:26 Відповісти
А хизуватися чотири рази ухилянством теж можна,і в будь-якому віці. Доказано Янелохом..
08.02.2026 20:34 Відповісти
Перекладаю, рабства немає, ну куярити будемо всіх, без паспорта, все на око.
08.02.2026 20:36 Відповісти
Зелений членограй зробив все навпаки: випустив молодь 18-22 роки в хай воюють 50+ з хворобами, ну і багато з них вийде на кордони 91 року?
08.02.2026 20:38 Відповісти
Навіть Єрмак в спортзал ходить, готується у штурмову бригаду💩
08.02.2026 20:45 Відповісти
та він вже в группі реагування в нього пулемет в багажнику мерседеса він за шахедами полює!
09.02.2026 10:51 Відповісти
Геній мотивації для пересічних тєрпіл бігти до ТЦК і вмирати за ото все "щастя"
08.02.2026 20:46 Відповісти
Всі що треба вже виїхали в батальон Монако або Лондон або Маямі.
09.02.2026 09:45 Відповісти
Так ТЦК вже неодноразово показали що " рабства немає". Є лише кріпаки які мають воювати за " аристократію"..
08.02.2026 20:47 Відповісти
І чуємо від верховного ухилянта і не просто ухилянта в чотириразового, чия би корова мекала..
08.02.2026 20:57 Відповісти
«Рабства в Україні нема», що в перекладі з клоунської: «Цілуйте руки шанувальники гідності».
08.02.2026 21:01 Відповісти
Це прохрюкав колишній президент, який вже більш ніж півтора року видає себе за президента України.
08.02.2026 21:03 Відповісти
1. Послабити резерви ЗСУ.
2. Найстрашніше, що ця молодь вийшла на протести проти Зельоних мародерів.
08.02.2026 21:06 Відповісти
Резерви чого ? То шо когось зловили до війська не означа що він буде воювати. Хоч всіх зараз запхати до війська -нічого не зміниться.
08.02.2026 21:09 Відповісти
І це нам росказує чотирежди ухилянт ? Який навіть відео знімав як він десь на концерті жартуючи зачитував і приколювався разом зі своім регочущим шоблом 95-го кварталу з повістки яку йому вчергове надіслав воєнкомат? його промова на цьому відео звучить як промова староі повіі у недільній церкві про справжню і чисту любов..., Тьфу гидота....
08.02.2026 21:31 Відповісти
А де ж коментар "проффесора" А.Мовчана , ?
08.02.2026 21:34 Відповісти
Вже відпочиває
08.02.2026 22:16 Відповісти
Иди уже на ***,мародер -ухилянт
08.02.2026 21:38 Відповісти
Цьому " найвеличнішому" сподобалася тримати українців в стійлі з батогом в руці, питання скільки часу ще українці будуть терпіти цей батіг?
08.02.2026 22:14 Відповісти
чому путлера назвали ******?
08.02.2026 22:18 Відповісти
давайте так ! обмеження для українців виконуються руками українців, сам зеленський і його свита фізично в цьому участі не бере
08.02.2026 23:47 Відповісти
Хе-хе. Я той самий інженер, тільки тоді воно називалося КИИГА. Системи автоматичного керування. Завод Антонова міг запропонувати мені зборку тролейбусів, що мене не цікавило ні тоді, мені зараз.
09.02.2026 01:08 Відповісти
Якщо не інженер чи пілот, Зеленському такий громадянин не потрібен. Хоча, його професія в потрібних не значиться.
09.02.2026 03:54 Відповісти
Клоунів треба берегти. Для них броня. Це квіти нації.
09.02.2026 09:49 Відповісти
Имеет в виду миндичей конечно же.
09.02.2026 01:27 Відповісти
але неофеодалізм є. для всіх інших.
09.02.2026 01:38 Відповісти
- Якщо ти не у ЗСУ...
09.02.2026 01:54 Відповісти
условия и перспективы являются решающим фактором для возвращения людей. Источник: https://censor.net/ru/n3599537
И где же они?)
09.02.2026 02:35 Відповісти
Ну так хай відміняють мобілізацію, в армії залишиться народ , а населення поїде собі. Чи так вже це не працює ?
09.02.2026 06:03 Відповісти
І куди це населення поїде? Будуть як сірійці стояти біля колючого дроту і позоритись на весь світ? Чи ти думаєш такі громадяни комусь треба? Вже і так льготи кругом відміняють,з США депортують,в скоро палками виганять будуть. Хватит жити в ілюзії,що ви комусь потрібні,в ніж своїй країні
09.02.2026 07:16 Відповісти
Ну так що , відміняти тоді мобілізацію? Ну , все одно нікому не потрібні , всі женуть назад в Україну, ніхто в Європі влаштуватися не може , роботи не має , жити не можливо , зарплаті для емігрантів малі , закони не працюють , соцзахист теж ... Чи це про яку я країну.... Так і переплутати можна....
09.02.2026 09:28 Відповісти
Та я хер його зна що ти мелеш.
09.02.2026 09:45 Відповісти
Та просто відповісти нічого , бо знайдуть себе не тільки тут, то у вашій уяві всі стоять за колючим дротом як сирійці і з них весь світ сміється, тому це вам треба перестати жити в ілюзії.
09.02.2026 10:13 Відповісти
Нема чого відповісти на хворі заяви. Чого ж у мирний час сиділи тут? Лізете туди поки платят допомогу і льготи. А перестануть, будете стояти як сірійці,того що своїх треба попристраювати а не яких біженців,які не захотіли захищати свою країну а полізли на все готове в другі країни.
09.02.2026 10:28 Відповісти
А ви не сплигуйте на "Чого ж у мирний час сиділи тут?" ми про те , чи це населення потрібне за кордоном , я вважаю , що потрібне , наші люди скрізь себе знайдуть. Але відповім і на це питання, сиділи бо виконували свою роботу, а підготовку населення до бойових дій у воюючій на той момент країні ніхто не організував і навіть через рік після вторгнення, мобілізаційний процес жив сам по собі а резерв не готувався, тому народ просто боїться , бо пхають усіх підряд в штурмовики і піхоту і що держава "на*бавши" раз , зробить це і вдруге ( а так і буде ).
09.02.2026 10:44 Відповісти
Так потрібні що аж уряди деяких країн пропонують гроши аби верталися додому? Наприклад Чехія і Швейцарія. А ну раз ви вважаєте що українці десь потрібні крім як удома то так і є.
09.02.2026 10:54 Відповісти
Пропонують тим, що до цих пір сидить на соціалці. А таких вже там меншість. Так з них і тут така ж користь буде, коли повернуться, як і там.
09.02.2026 19:06 Відповісти
Дай вгадаю, ти ти за кордоном!
10.02.2026 08:53 Відповісти
Цю маячню про колючий дріт розкажеш мільйонам українців, які вже виїхали, вивчили мову, влаштувались там на роботу, віддали дітей в місцеві школи, живуть собі, як вдома, і ніяких льгот не потребують.
09.02.2026 19:04 Відповісти
В чому причина такої любові до жінок і дітей що виїхали з країни? Нащо вам тримати громадянство для міліонів що викрали дітей, одружилися на іноземцях і забули про вас.
09.02.2026 14:15 Відповісти
09.02.2026 08:22 Відповісти
І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити Джерело: https://censor.net/ua/n3599537
Ключове слово тут - нормальну !
09.02.2026 08:28 Відповісти
Шо то воно зранку ************.... "Остап бил голодєн і єго нєсло" (С). Прям союз меча і орала якийсь....
09.02.2026 09:16 Відповісти
краще б ти сам виїхав з кінцями .
09.02.2026 10:20 Відповісти
Якого беня ти в 15 році не пішов херой отримавши 4 повістки а зараз корчиш з себе наполєончика Незадоволений роботою повітряних сил то сядь в той Міг і покажи клас
09.02.2026 16:11 Відповісти
Але! якщо твій вік призваний... А це від 25 до 60(а в деяких випадках 65) то ти забов'язаний воювати поки не помреш. 4й рік я хочу на війні... Скільки можна? Скоро піде 5... Не підписано жодного контракту... Умови як завжди в армії - хрінь. Краще ніж піхота, гірше ніж все інше. Напевно скоро СЗЧ, бо перемога надпотужна не буде точно. Держава думає війна скінчилась, треба тільки люди, в мене за цей рік, бюрократія просто х20... Перевірки, звірки, звіти ПО ГОДИНАХ! ВИ ТАМ *********. МИ НА ВІЙНІ
10.02.2026 08:50 Відповісти
