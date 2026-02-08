Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягають мобілізації за віком, мають право виїжджати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що право на вільний виїзд за межі країни зберігається за громадянами, які не підлягають мобілізації за віковими критеріями.
Про це він сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити", - наголосив глава держави.
Про повернення громадян
Водночас Зеленський зазначив, що цих людей потрібно буде повертати. Проте одних лише слів та закликів, за словами президента, замало.
"Люди повертаються, коли вони без пафосу люблять Україну. І вони є тут. Я вдячний, до речі, всім вам за те, що ви тут. Коли люди люблять свою державу, якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити", - сказав президент.
Глава держави наголосив, що саме умови та перспективи є вирішальним фактором для повернення людей.
"Умови – це те, що повертає людей, тих, які поїхали по різним причинам. Умови – це передусім... У майбутньому і зараз потрібні інженери, науковці, пілоти, конструктори. Саме фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави — передусім технологічне: енергетика, агросектор, інновації", - заявив Зеленський.
