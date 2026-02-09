Сійярто підтримав нелегальний виїзд українських чоловіків

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про підтримку нелегального переправлення українських чоловіків через кордон, розкритикувавши мобілізацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Сійярто у фейсбук.

"Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни.

Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів", - йдеться в дописі.

Сійярто згадав затримання в Україні угорського чоловіка, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини.

"Наше консульство в Берегові негайно надало йому консульський захист і допомагає йому в ході поліцейського розслідування.

Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити", - заявив глава угорського МЗС.

Що передувало?

Днями прикордонники Мукачівського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Їхнього провідника-іноземця взято під варту.

Зазначається, що під час затримання двоє правопорушників спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

