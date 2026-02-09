Сійярто підтримав нелегальний виїзд українських чоловіків

Сійярто зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про підтримку нелегального переправлення українських чоловіків через кордон, розкритикувавши мобілізацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Сійярто у фейсбук.

"Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни.

Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів", - йдеться в дописі.

Сійярто згадав затримання в Україні угорського чоловіка, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини.

"Наше консульство в Берегові негайно надало йому консульський захист і допомагає йому в ході поліцейського розслідування.

Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити", - заявив глава угорського МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підполковник ДПСУ і його брат з РФ вивезли понад 70 військовозобов'язаних за кордон. ВIДЕО

Що передувало? 

Днями прикордонники Мукачівського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Їхнього провідника-іноземця взято під варту.

Зазначається, що під час затримання двоє правопорушників спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягають мобілізації за віком, мають право виїжджати, - Зеленський

мобілізація (3412) Сійярто Петер (505)
+31
Угорський ***** отримав нову методичку з кремля.
показати весь коментар
09.02.2026 08:17 Відповісти
+25
Ви помиляєтесь. Це не *****, це повноцінний, 100 відсотковий 3,14дарас!
показати весь коментар
09.02.2026 08:21 Відповісти
+9
ось це цікаво - "Наше консульство в Берегові негайно надало йому консульський захист і допомагає йому в ході поліцейського розслідування"

а що там у нас з консульствами? допомагають нашим?
показати весь коментар
09.02.2026 08:18 Відповісти
Потрібно оголосити уряд Орбана пособниками міжнародних терористів, якими вони і є і припинити з ними дипломатичні відносини.
показати весь коментар
09.02.2026 11:43 Відповісти
І тобі зразу полегшає і у голові провітриця.
А электроэнергію, дурні типу Ляшенок, будуть у мішках контрабандою через кордон в Україну переправляти
показати весь коментар
09.02.2026 14:03 Відповісти
Електроенергію за гроші продають, будуть продавати й надалі.
показати весь коментар
09.02.2026 14:10 Відповісти
Шиз, як це буде відбуватися після " розриву дипвідносин" із ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ"?
Наступного ж дня, Орбан це використає у передвиборчій боротьбі і заберуть ліцензії на транзит е/ енергії в Україну. Так, що готуй мішки, будеш разом із твоїм улюбленцем Зе таскати ГіГавати ними контрабандою
показати весь коментар
09.02.2026 14:40 Відповісти
Електрику закуповує Укренерго у іншого оператора енергомереж, наявність чи відсутність дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною ніяк не впливає на купівлю-продаж товарів та послуг.
показати весь коментар
09.02.2026 14:48 Відповісти
Чувирло, ти невіглас, який навіть не розуміє про що йде мова.
Укренерго може закуповувати енергію хоч у космосі. У будь-якого виробника.А транзит енергії робить єдина ДЕРЖАВНА угорська компанія MAVIR. Всі інші оператори купують у MAVIR ПРАВО на використання потужностей. Затра шизоїди типу " прєкратіть діпотношєнія", Орбаном в секунду буде використано, для команди--"не продавати потужності".
Два дебіла із Зеленьським- ето сіла. Кому я це все розказую?
показати весь коментар
09.02.2026 16:23 Відповісти
Як же багато в нас ще кацапського неосвіченого лайна. Коли ви всі повиздихаєте, хами? Не суньтесь зі своїми мікроскопічними знаннями в цивілізований світ. Сидіть читайте книжки. Якби Орбан міг припинити продаж електрики в Україну, він би вже це зробив, не очікував би підказок від істоміних. Але Орбан не може нічого зупинити, в тім його біда і наявність або відсутність дипломатичних відносин на це ажніяк не впливає.
показати весь коментар
09.02.2026 16:31 Відповісти
Ага, щоб потішити ЕГО шизоїда, потрібно всю країну наразати на ризики
показати весь коментар
09.02.2026 16:33 Відповісти
Тільки повністю опущені проститутки терплять коли їх поливають помиями публічно! Україна має гідність і на заяви терориста Орбана та його міністрів має бути жорстка реакція до повного розриву дипломатичних відносин! Україна не боїться війни, тим більше зі свинособаками, з-за якого б кордону вони не гавкали.
показати весь коментар
09.02.2026 16:36 Відповісти
Тільки персоналії із синдромом Даннінга-Крюгера заради понтів кидають у топку безпеку країни.
показати весь коментар
09.02.2026 16:39 Відповісти
Гідність України має найвищу цінність і жодна жаба чи свиня не має права обливати помиями Україну! Хай закриють рти всі свинособаки де б вони не були, бо Україна буде захищати власну честь та гідність від посягань путінських проституток та терористів! Не має права жодна шавка відкривати свій рот на Україну, яка воює за всю Європу з дикими ордами сходу!
показати весь коментар
09.02.2026 16:44 Відповісти
Мабудь ***** пообіцяло жабі орбану Закарпатську обл., тому і всі ці висери від мад'ярів!
показати весь коментар
09.02.2026 09:55 Відповісти
Так
Роблять все можливе, щоб відправити чоловіків в Україну або трошки прибарахлитися...
показати весь коментар
09.02.2026 08:36 Відповісти
Здавайтесь! - Сійярто
показати весь коментар
09.02.2026 08:20 Відповісти
сійярто, гімно ти угорське, у нас рабства нема https://censor.net/ua/news/3599537/zelenskyyi-gromadyany-*******************-viku-mayut-pravo-vilno-vyyijdjaty
показати весь коментар
09.02.2026 08:21 Відповісти
сійярто перелогінься.
показати весь коментар
09.02.2026 08:23 Відповісти
Я миндич
показати весь коментар
09.02.2026 08:39 Відповісти
А Ви як потрапили в ЗСУ?
показати весь коментар
09.02.2026 08:26 Відповісти
Школьным автобусом))
показати весь коментар
09.02.2026 08:43 Відповісти
"У одного мужа забрали на службу. Руки не крутили, поехал добровольно. Чтобы ночевать дома-5.000 баксов"😄 Ти хоть читаєш перед тим, як писати? Чи рублі відпрацьовуєш?
показати весь коментар
09.02.2026 08:29 Відповісти
И к чему ти єто ляпнул?
показати весь коментар
09.02.2026 08:30 Відповісти
Провідник-іноземець вчинив злочин на території України. Покарайте його методом переправення в Угорщину і скажіть "Ай я яй!"
показати весь коментар
09.02.2026 08:22 Відповісти
Чмо сіярто,чого ти лізеш у внутрішні справи України По-друге,той угорець скоїв злочин і буде притягнутий до відповідальності,ти по боку.Ти з орбанутим є якщо не штатними агентами ФСБ в Європі так агентами впливу і отримуєте від ***** кеш.
показати весь коментар
09.02.2026 08:25 Відповісти
ти списки агентів бачило, чи так аби бзднути?
показати весь коментар
09.02.2026 08:45 Відповісти
Орбан и Фіцо прямо третина? В ольгіно вже зовсім дебілів беруть.
показати весь коментар
09.02.2026 08:46 Відповісти
а шо там австрія?
показати весь коментар
09.02.2026 08:56 Відповісти
В Австрії порядок. Що там в серпухові?
показати весь коментар
09.02.2026 09:09 Відповісти
В серепухові повний гаплик- труби рве...фанові..))
показати весь коментар
09.02.2026 10:20 Відповісти
тобы видніше.
показати весь коментар
09.02.2026 11:29 Відповісти
а італія норм? чехія з їх прем'єром шо там?
показати весь коментар
09.02.2026 11:31 Відповісти
Цікаво виходить - премєр Польщі і канцлер Німеччини проти, а це за.

А взагалі Угорщина - це просто область РФ не більше
показати весь коментар
09.02.2026 08:37 Відповісти
І як це відповідає правилам ЄС ?
показати весь коментар
09.02.2026 08:39 Відповісти
Де Сибіга?Зроби таку заяву щоб воно поперхнулось Якщо воно робить для України каку,зроби так,облий таким лайном щоб в квітні агенти кремля орбани і сіярти лишились на смітнику історії Хай кричать що ми впливаємо на вибори в Угорщині,хай їм пір'я в горлі поросте.
показати весь коментар
09.02.2026 08:46 Відповісти
Для цього мозок потрібно мати
показати весь коментар
09.02.2026 08:51 Відповісти
О як розпетушився цей МУДЬЯрсткий покемон.
показати весь коментар
09.02.2026 08:46 Відповісти
Треба створити нескінченний потік до Угорщини біженців з Сирії та Афганістану !
Там проблеми не тільки з мобілізацією - там проблематично вижити...
показати весь коментар
09.02.2026 08:47 Відповісти
Було б прикольно, а як ?
показати весь коментар
09.02.2026 08:50 Відповісти
Зустрічаємо їх в порту Одесі і на потягу веземо до кордону Угорщини...
показати весь коментар
09.02.2026 09:03 Відповісти
І випускаємо, і нехай розбігаються
показати весь коментар
09.02.2026 12:09 Відповісти
Свято дуже ******** гроші ху...ла. І йому однаково як їх заробляти. Що ху...ло забажає, то він і робить типу можу лизати, а можу і говорити, у всього своя ціна
показати весь коментар
09.02.2026 08:50 Відповісти
ще один "друг" української ухилянтської пі@доти! тільки він мовчить, що якщо Україна загине внаслідок нестачі резерву ЗСУ, всі ті за ким він пускає сльозу, підуть гарматним м'ясом уже в армію підораші! нашим дебілоїдам добре б освіжити пам'ять і нагадати хто такі були "чорні жупанини", що встилали землю України в ході "визволення" московитами у 1943 року!
показати весь коментар
09.02.2026 09:02 Відповісти
ти де зараз воїн ?
показати весь коментар
09.02.2026 09:04 Відповісти
Сидить в окопі на дивані, одною рукою відстрілюється, а другою чайок розмішує. Таких зараз як гівна.
показати весь коментар
09.02.2026 09:08 Відповісти
готую посилку синові на фронт - три роки вже він твою дупу захищає у складі ЗСУ!
показати весь коментар
09.02.2026 09:13 Відповісти
сину повернутися живим бажаю
показати весь коментар
09.02.2026 09:18 Відповісти
Критики Сійярто з окопів пишуть ?Він мудак,але в даному випадку не зовсім!Захищати концлагерь для одних та прибарахлітса для інших бажання нема.
показати весь коментар
09.02.2026 09:03 Відповісти
Кацапи нову тему своїм повіям роздали.
показати весь коментар
09.02.2026 09:13 Відповісти
Цей "хтось" за "дивним збігом обставин" ще інші речі робить та каже.
Депутати Орбана бойкотували голосування в парламенті Угорщини щодо членства Швеції в НАТО
Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття, - лідер угорських ультраправих Тороцкоі
Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України, - DW
Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана
Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан
Україну поділять на три частини - російську, демілітаризовану та західну, - Орбан
Орбан про заліт угорських дронів: Це не має значення. Україна не є суверенною
Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ - наш гарант безпеки, - Орбан
Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні
показати весь коментар
09.02.2026 09:42 Відповісти
Чи варто дослухатись до голосу фашизму, хоч і маленького?
показати весь коментар
09.02.2026 09:45 Відповісти
Кацап це тобі з Канади видніше, чому ти ховаєшся в цивілізованій країні а не на кацапщині.
показати весь коментар
09.02.2026 09:49 Відповісти
Що може порадити ворог ,тільк ? тільки те що вигідно рашистам ,а в нас МЗС на таке не звертає увагу ,ось виправдовуватись перед злочинцем лавровом інша справа.
показати весь коментар
09.02.2026 09:33 Відповісти
Не дивно, вони ж з руснею фактично союзники.
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
показати весь коментар
09.02.2026 09:38 Відповісти
Сьяссарто слово в слово повторяет слова российских пропагандистов, соловьёвых со скабеевыми которые говорят то же самое а останавливать войну не собираются.
И кто здесь поддерживает Сьяссарто - тот поддерживает и российских пропагандистов, что здесь непонятного..
показати весь коментар
09.02.2026 09:50 Відповісти
Гірку правду мадяри говорять, а наш мудрий нарід звик до солодкої брехні, звідси і хейт.
Час та історія все розставлять на свої місця.
показати весь коментар
09.02.2026 10:20 Відповісти
ЧМО п*дорастичне...
показати весь коментар
09.02.2026 10:43 Відповісти
Призов відмінити , війна закінчилась,капітуляція
А тоді до тебе в дім хтось постукає,збір на площі скаже,і всьо,бабин яр 2:0
показати весь коментар
09.02.2026 11:48 Відповісти
Молчите и продолжайте качать нефть, терпилы
показати весь коментар
09.02.2026 12:23 Відповісти
Клоуни, він підтримав те, що вже існує. Безвіз називається. От тільки вас ухилянт зелєбоба закрив в цьому недо совєтскому союзі. І зі сторони ЄС безвіз для українців працює, а зі сторони зеленого совка - ні
показати весь коментар
09.02.2026 16:07 Відповісти
 
 