Підполковник ДПСУ і його брат з РФ вивезли понад 70 військовозобов’язаних за кордон

Офіс Генпрокурора продовжує викривати схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

За даними слідства, підполковник Держприкордонслужби разом із двоюрідним братом-громадянином РФ перетворили кордон на платний "прохід", повідомляє Цензор.НЕТ.



За 17-20 тисяч доларів вони переправляли військовозобов’язаних до країн ЄС.

Щоб це виглядало законно, вони підробляли листи нібито від Міжнародної організації з міграції та оформлювали документи через електронну систему ДПСУ, створюючи ілюзію легального виїзду.

За рік виготовили 81 фейковий документ, а схемою скористалися 76 людей, які досі не повернулися.

Схему викрили співробітники ДБР, ДПСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Одному з організаторів уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Братам повідомлено про підозру. Під час обшуків вилучили комп’ютери, жорсткі диски, телефони і $20000.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, причетним до організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 37 тисяч доларів та 850 тисяч гривень.

