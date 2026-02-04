УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Викрили переправників ухилянтів
6 825 27

Підполковник ДПСУ і його брат з РФ вивезли понад 70 військовозобов’язаних за кордон

Офіс Генпрокурора продовжує викривати схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

За даними слідства, підполковник Держприкордонслужби разом із двоюрідним братом-громадянином РФ перетворили кордон на платний "прохід", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За 17-20 тисяч доларів вони переправляли військовозобов’язаних до країн ЄС.

Щоб це виглядало законно, вони підробляли листи нібито від Міжнародної організації з міграції та оформлювали документи через електронну систему ДПСУ, створюючи ілюзію легального виїзду.

За рік виготовили 81 фейковий документ, а схемою скористалися 76 людей, які досі не повернулися.

Схему викрили співробітники ДБР, ДПСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Одному з організаторів уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Братам повідомлено про підозру. Під час обшуків вилучили комп’ютери, жорсткі диски, телефони і $20000.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, причетним до організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 37 тисяч доларів та 850 тисяч гривень.

Читайте також: Викрито організовану групу, яка вкрала понад 13 мільйонів гривень у банків. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6701) ДБР (3906) Офіс Генпрокурора (3861)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Частину того, що не знайшли, брати-акробати віддадуть суддям, щоб не сидіти...
1.5 лимона зелені це ласий шматок, так що, їх будуть берегти...
показати весь коментар
04.02.2026 15:32 Відповісти
+8
Цікаво, якщо одному ухилянту (це 1 одиниця живої сили) дають 3-5 років (якщо не затовчуть по дорозі чисто для задоволення), то скільки ж дадуть тому, хто позбавив державу 70 одиниць живої сили? Мабуть пожиттєве таким дають?
показати весь коментар
04.02.2026 15:17 Відповісти
+7
Подивись скільки в нього вилучили й стане понятно що він вже задонатив кому потрібно.
показати весь коментар
04.02.2026 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пастухи)
показати весь коментар
04.02.2026 15:18 Відповісти
про майбутнє думають! вивезені ними розмножаться і повернуться вже з дітьми та онуками! )
показати весь коментар
04.02.2026 15:33 Відповісти
понять,простить.оне же Родину защищают.а вот полициянтку,которая сбила девочку-и абсолютно виновная в этом-разорвать на Майдане в Киеве.ведь правда?
показати весь коментар
04.02.2026 15:35 Відповісти
только диктатура по типу Пиночета,может спасти эту страну. и полное внешнее управление нами,как каким то африканским племенем.и то не факт.зеленая гниль проникла во все поры.
показати весь коментар
04.02.2026 15:38 Відповісти
Непокарані злочини, керовників ДПСУ з часів литвина-коваля, призвели до кривавих наслідків сьогодні!!!
показати весь коментар
04.02.2026 17:06 Відповісти
Цікаво, якщо одному ухилянту (це 1 одиниця живої сили) дають 3-5 років (якщо не затовчуть по дорозі чисто для задоволення), то скільки ж дадуть тому, хто позбавив державу 70 одиниць живої сили? Мабуть пожиттєве таким дають?
показати весь коментар
04.02.2026 15:17 Відповісти
Подивись скільки в нього вилучили й стане понятно що він вже задонатив кому потрібно.
показати весь коментар
04.02.2026 15:24 Відповісти
Там мінімум пів мільйона доларів десь заховав. Причепити за ноги та трохи потрусити як піньяту. Всі гроші і випадуть.
показати весь коментар
04.02.2026 15:43 Відповісти
Пожиттєво? Вірю. З відсрочкою покарання на 2 роки та ізраїльською візою!
показати весь коментар
04.02.2026 15:33 Відповісти
Щось в них з математикою не тойво.76 осіб,$17-20к,а сума вигоди $37к і 850к грн.
показати весь коментар
04.02.2026 15:19 Відповісти
Я тож майже повівся, то не ті цифри в них всього 20000 знайшли, а то за це мова, зазначають, що це не поодинокий випадок: тільки у січні 2026 року у 12 кримінальних провадженнях прокурори повідомили про підозру 26 особам, Джерело: https://censor.net/ua/v3598887
показати весь коментар
04.02.2026 15:25 Відповісти
Подполковник обычно батальоном командует, а вывез меньше роты. Матерый.
показати весь коментар
04.02.2026 15:19 Відповісти
17-20 тисяч доларів помножити 76 людей, а вилучили комп'ютери, жорсткі диски, телефони і $20000. Джерело: https://censor.net/ua/v3598887,щось замало з 1,5 ляма доларів?
показати весь коментар
04.02.2026 15:22 Відповісти
Частину того, що не знайшли, брати-акробати віддадуть суддям, щоб не сидіти...
1.5 лимона зелені це ласий шматок, так що, їх будуть берегти...
показати весь коментар
04.02.2026 15:32 Відповісти
ДПСУ шарага.котра набиває кишені нелегальною торгівлею цигарками,переправлянням війсковозобовязани за кордон, компютери,оргтехніку .алкоголь одяг і т.д і т.п...
показати весь коментар
04.02.2026 15:27 Відповісти
якщо сам командувач ДПСУ не гребував баблом, то інші тим паче...
показати весь коментар
04.02.2026 15:33 Відповісти
Інколи думка,що ДПСУ і придумала цей закон,щоб дехто прибарахлився.
показати весь коментар
04.02.2026 15:30 Відповісти
а брат то виявляється не поцрєот парашчини! вражеськими долярами брав, не нє скрєпними дерев'яними!
показати весь коментар
04.02.2026 15:30 Відповісти
Куди дивиться наше СБУ?
показати весь коментар
04.02.2026 15:34 Відповісти
куда прікажут.
показати весь коментар
04.02.2026 15:43 Відповісти
Туди ж і дивилось. Паралельний коридор робило. Не лохи ж якісь там.
показати весь коментар
04.02.2026 15:45 Відповісти
Хоч не хоч, а прийдеться броненосців мобілізувати
показати весь коментар
04.02.2026 15:53 Відповісти
Агласите весь список,пажалуйста
показати весь коментар
04.02.2026 16:48 Відповісти
Спочатку створюються всілякі обхідні варіанти, а потім тупо коситься бабло х буратінів.
показати весь коментар
04.02.2026 16:52 Відповісти
Цікаво дізнатися,а скільки кримінальних проваджень відносно надавачів неправомірної вигоди та використання підроблених документів,що до ухилення від мобілізації є у провадженні???? І скільки вироків....навіть не питаю
показати весь коментар
04.02.2026 17:18 Відповісти
Оо, славна прикордонна служба- якщо кріпак: стріляють; ловлять; в свідоцтві про шлюб з інвалідом бачать фікцію.
Зато за гроші - навіть паспорт не перевіряють.
показати весь коментар
05.02.2026 06:59 Відповісти
 
 