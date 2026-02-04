Викрито організовану групу, яка вкрала понад 13 мільйонів гривень у банків

Прокурори Офісу Генерального прокурора та співробітники Нацполіції викрили організовану групу, яка заволоділа коштами двох банків на понад 13 мільйонів гривень.

Учасники групи створювали фіктивні компанії, відкривали на них рахунки та платіжні термінали, імітували продаж неіснуючих товарів і "повертали" гроші через банки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці розслідування

Вкрадені кошти вони переводили у криптовалюту та обмінювали на готівку, щоб приховати сліди.

Зокрема, для реалізації злочинної схеми учасники угруповання реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.

поліція
банки шахрайство Нацполіція Офіс Генпрокурора
Стісняюсь спитать: а хто ж тую організовану групу організував?
04.02.2026 13:37 Відповісти
Современные робингуды крадут у богатых и оставляют себе...
04.02.2026 13:40 Відповісти
На що інше, а на це у нас "фахівців" вистачає.
04.02.2026 13:46 Відповісти
Фірми "Рога і копита" які створювали кругообіг бабла в "природі"
04.02.2026 13:49 Відповісти
13 млн гривень? Малувато буде. Хоча можна спробувати - позбавити громадянства, відправити в Ізраїль, ввести санкції «про заборону шахраювання з банками перебуваючи на території України».
04.02.2026 14:32 Відповісти
тема не висвітлена конкретно !
1- реєструюся
2- отримую рахунок + платіжні термінали
3- якось ? проводжу фіктивні продажі
4- йду в банк - а мені говорять - на ваш рахунок коштів не поступало

А тут як
04.02.2026 14:50
 
 