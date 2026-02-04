Змушували платити за безоплатні операції: на Київщині викрито оборудку в лікарні на 2 млн грн

На Київщині поліцейські викрили оборудку в лікарні на суму 2 мільйони гривень.

Серед учасників злочинної "схеми" — генеральний директор та колишній завідувач офтальмологічного відділення одного з медичних закладів Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці розслідування

Посадовці організували незаконне стягнення коштів із пацієнтів під час підготовки до офтальмологічних операцій.

За даними слідства, пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні кошти, а лікарня при цьому подавала документи, ніби вони видані безкоштовно. Через це держава безпідставно компенсувала медичному закладу витрати на лінзи, яких насправді не було.

Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров’я для оплати.

Фігурантам повідомлено про підозру

Керівнику медзакладу та завідувачці відділення повідомлено про підозру відповідно до ролі у схемі повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві у зловживанні та несанкціоновану зміну даних в електронній системі.

Прокуратура наголошує: за такі схеми доведеться відповідати суворо, адже йдеться про мільйони бюджетних коштів та довіру пацієнтів.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.













