УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11735 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підозри лікарям
2 954 28

Змушували платити за безоплатні операції: на Київщині викрито оборудку в лікарні на 2 млн грн

На Київщині поліцейські викрили оборудку в лікарні на суму 2 мільйони гривень.

Серед учасників злочинної "схеми" — генеральний директор та колишній завідувач офтальмологічного відділення одного з медичних закладів Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці розслідування

Посадовці організували незаконне стягнення коштів із пацієнтів під час підготовки до офтальмологічних операцій.

За даними слідства, пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні кошти, а лікарня при цьому подавала документи, ніби вони видані безкоштовно. Через це держава безпідставно компенсувала медичному закладу витрати на лінзи, яких насправді не було.

Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров’я для оплати.

Фігурантам повідомлено про підозру

Керівнику медзакладу та завідувачці відділення повідомлено про підозру відповідно до ролі у схемі повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві у зловживанні та несанкціоновану зміну даних в електронній системі.

Прокуратура наголошує: за такі схеми доведеться відповідати суворо, адже йдеться про мільйони бюджетних коштів та довіру пацієнтів.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

Також читайте: Повідомлено про підозру посадовцю ТЦК на Київщині за побиття та приниження військовозобов’язаних, - ДБР. ФОТО

Автор: 

лікарня (1390) Київська область (4569) Нацполіція (15667) підозра (978) Офіс Генпрокурора (3861)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Вот это новость - врачи берут на лапу.
показати весь коментар
04.02.2026 12:50 Відповісти
+6
Да не може такого бути
показати весь коментар
04.02.2026 12:53 Відповісти
+5
Млятьсякі . Зеленапизлобратія.

Переселенці з ТОТ скаржаться також що вимагають хабаря..
Країна Мрій🤡 в якій тисячи людей вже загинули через те що повернулись додому - від відчаю та настачі ресурсів..
( Якщо вже не десятки тисяч...ю )
показати весь коментар
04.02.2026 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Млятьсякі . Зеленапизлобратія.

Переселенці з ТОТ скаржаться також що вимагають хабаря..
Країна Мрій🤡 в якій тисячи людей вже загинули через те що повернулись додому - від відчаю та настачі ресурсів..
( Якщо вже не десятки тисяч...ю )
показати весь коментар
04.02.2026 12:46 Відповісти
Вот это новость - врачи берут на лапу.
показати весь коментар
04.02.2026 12:50 Відповісти
Да не може такого бути
показати весь коментар
04.02.2026 12:53 Відповісти
На фото Це Анна Володимирівна Новак Зав офтальмологічним відділенням Білоцерківської поліклініки #1, знаю особисто, ще та хапуга.
показати весь коментар
04.02.2026 16:59 Відповісти
Коли всі кругом крадуть- як виживати лікарям? Адже теж хочеться якусь хатинку, не бомжацьку, і авто, не запорожець. Та і діти теж є. Не з секонду ж їх вдягати.
показати весь коментар
04.02.2026 12:50 Відповісти
І то правда, а також сексуальному манячелі як бути, чи візьмем ввх він що "нациську" Україну "яку створив ленін" бомбить неповинен ??? Адже теж хочеться .
показати весь коментар
04.02.2026 12:56 Відповісти
Ви вже загнули. Ось для прикладу - в одному місті воєнком бере по 10 000 доларів з одного пацієнта, ні за що, а лікар- хірург за свою роботу не повинен нічого брати? Ви зовсім охеріли?
показати весь коментар
04.02.2026 13:05 Відповісти
Ні, я не охренів ! Я за дотримання правил ! Уявіть що ВСІ комбайнери прямо перед полем, а свинарі прямо перед входом на ферму і сантехніки перед ремонтом каналізації натякнули-потребували підвищення заробітної плати в 50-100 раз. А чому і ні ?! Жрать і ходить до туалету потрібно декілька разів на день, не те що до лікаря тим більше до воєнкома.
показати весь коментар
04.02.2026 13:22 Відповісти
Якщо ми живемо в одному суспільстві- то і правила повинні бути одні для всіх. Не може бути що військова царина живе по одних, лікарська - по других, депутатська- по третіх, ментівсько- сбушна - по четвертих. Якщо суспільство вирішило що красти, давати хабарі - це добре, а квартал95 поставив конституцію і закон на паузу - то які претензії до якоїсь окремої верстви населення, вимагати від них те що решта не виконує?
показати весь коментар
04.02.2026 13:32 Відповісти
+++++ Люто плюсую. Тому потрібно почати із самого себе і дуже жорстко, а потім із ближніх.
показати весь коментар
04.02.2026 13:37 Відповісти
А що до комбайнерів - то якщо б їм збільшили зарплату у 50 разів - то наші латифундисти ці витрати навіть і не помітили б. Не дарма йде смертельна війна за землю.
показати весь коментар
04.02.2026 13:41 Відповісти
Що це за завідувачка без шуби? Якась нищебродка
показати весь коментар
04.02.2026 12:53 Відповісти
На ЗСУ донатить
показати весь коментар
04.02.2026 12:57 Відповісти
Бо таких ніщебродів відразу ловлять,міндічів їм не дістати! Знаєте яка зарплата у лікарів? не приплітайте сюди сантехніків,лікарям по заробітках до них далеко,та і не *херячили *вони 7 голодних років в інституті. Якось так.....
показати весь коментар
05.02.2026 16:08 Відповісти
Крадуть як в останній день.
показати весь коментар
04.02.2026 12:54 Відповісти
У них всю жизнь последний день.
показати весь коментар
04.02.2026 12:56 Відповісти
Саме гірше педагогам, школярі і студенти виїжджають, школи і ВНЗ закриваються, як виживати? Та ще й напевно бронь знімуть
показати весь коментар
04.02.2026 13:00 Відповісти
Не смішіть
показати весь коментар
04.02.2026 13:23 Відповісти
Кому, кому, а педагогам гріх ображатися на життя - їм сам зє пообіцяв $4000!
показати весь коментар
04.02.2026 13:23 Відповісти
+++++ Вони ж за нього як за месію !
показати весь коментар
04.02.2026 13:30 Відповісти
****** блд
показати весь коментар
04.02.2026 13:06 Відповісти
Ну це ж поліції відкрились очі. В інших областях поліцаї ні сном ні духом що лікарі особливо хірурги та анестезіологи перед операцією нахабно вимагають і отримують великі гроші з пацієнтів. Спробуй не дай - кожен хоче жити. А Конституція з її прописаною безоплатною медицинию в комунальних та держлікарнях на паузі з 91 року
показати весь коментар
04.02.2026 13:10 Відповісти
Знаєм-знаєм , особливо коли аварія на трасі, бо тобі в лоб вийшов п'яний у...к.
показати весь коментар
04.02.2026 13:26 Відповісти
не на паузі, а в дупі
показати весь коментар
04.02.2026 14:22 Відповісти
Так скрізь. Прийлеш в лікарню, а тобі зразу список приносять.. для початку. А там з лікарями розрахунки окремі.
показати весь коментар
04.02.2026 13:28 Відповісти
Не смішіть мої гланди. Вони вийдуть під заставу від благодарних пацієнтів як крупи, дейнеки ті їм подібні.
показати весь коментар
04.02.2026 13:29 Відповісти
Есть ещё вот такой вариант: люди покупают за свой счёт нормальные линзы, а не "мусор" от министерства. Во время операции списывают "мусор" от министерства, а цену мусора возвращают пациенту.
Почему необходимо списать "мусор"?
Потому что использовать другие импланты нельзя без лицензии МОЗ.
Вот и спишем одно, а установим другое.
показати весь коментар
04.02.2026 14:30 Відповісти
Тю. Заходите у будь-яку імениту лікарню Києва і знаходите таких схем у рази більше.
Практично кожна операція супроводжується накрутками за фіктивні інструменти чи обладнання через ліві ФОПи.
показати весь коментар
05.02.2026 00:53 Відповісти
 
 