Заставляли платить за бесплатные операции: в Киевской области раскрыта махинация в больнице на 2 млн грн

В Киевской области полицейские раскрыли махинацию в больнице на сумму 2 миллиона гривен.

Среди участников преступной "схемы" — генеральный директор и бывший заведующий офтальмологическим отделением одного из медицинских учреждений Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности расследования

Чиновники организовали незаконное взимание средств с пациентов во время подготовки к офтальмологическим операциям.

По данным следствия, пациентов заставляли покупать интраокулярные линзы для лечения катаракты за собственные средства, а больница при этом подавала документы, как будто они выданы бесплатно. Из-за этого государство безосновательно компенсировало медицинскому учреждению расходы на линзы, которых на самом деле не было.

Для этой сделки заведующая офтальмологическим отделением вносила в электронную систему недостоверные данные об операциях. Руководитель больницы знал, что линз на балансе нет, но утверждал отчеты и отправлял их в Национальную службу здоровья для оплаты.

Фигурантам сообщено о подозрении

Руководителю медучреждения и заведующей отделением сообщено о подозрении в соответствии с их ролью в схеме: о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, и пособничестве в злоупотреблении и несанкционированном изменении данных в электронной системе.

Прокуратура подчеркивает: за такие схемы придется отвечать строго, ведь речь идет о миллионах бюджетных средств и доверии пациентов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

+13
Вот это новость - врачи берут на лапу.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:50 Ответить
+6
Да не може такого бути
показать весь комментарий
04.02.2026 12:53 Ответить
+5
Млятьсякі . Зеленапизлобратія.

Переселенці з ТОТ скаржаться також що вимагають хабаря..
Країна Мрій🤡 в якій тисячи людей вже загинули через те що повернулись додому - від відчаю та настачі ресурсів..
( Якщо вже не десятки тисяч...ю )
показать весь комментарий
04.02.2026 12:46 Ответить
На фото Це Анна Володимирівна Новак Зав офтальмологічним відділенням Білоцерківської поліклініки #1, знаю особисто, ще та хапуга.
показать весь комментарий
04.02.2026 16:59 Ответить
Коли всі кругом крадуть- як виживати лікарям? Адже теж хочеться якусь хатинку, не бомжацьку, і авто, не запорожець. Та і діти теж є. Не з секонду ж їх вдягати.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:50 Ответить
І то правда, а також сексуальному манячелі як бути, чи візьмем ввх він що "нациську" Україну "яку створив ленін" бомбить неповинен ??? Адже теж хочеться .
показать весь комментарий
04.02.2026 12:56 Ответить
Ви вже загнули. Ось для прикладу - в одному місті воєнком бере по 10 000 доларів з одного пацієнта, ні за що, а лікар- хірург за свою роботу не повинен нічого брати? Ви зовсім охеріли?
показать весь комментарий
04.02.2026 13:05 Ответить
Ні, я не охренів ! Я за дотримання правил ! Уявіть що ВСІ комбайнери прямо перед полем, а свинарі прямо перед входом на ферму і сантехніки перед ремонтом каналізації натякнули-потребували підвищення заробітної плати в 50-100 раз. А чому і ні ?! Жрать і ходить до туалету потрібно декілька разів на день, не те що до лікаря тим більше до воєнкома.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:22 Ответить
Якщо ми живемо в одному суспільстві- то і правила повинні бути одні для всіх. Не може бути що військова царина живе по одних, лікарська - по других, депутатська- по третіх, ментівсько- сбушна - по четвертих. Якщо суспільство вирішило що красти, давати хабарі - це добре, а квартал95 поставив конституцію і закон на паузу - то які претензії до якоїсь окремої верстви населення, вимагати від них те що решта не виконує?
показать весь комментарий
04.02.2026 13:32 Ответить
+++++ Люто плюсую. Тому потрібно почати із самого себе і дуже жорстко, а потім із ближніх.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:37 Ответить
А що до комбайнерів - то якщо б їм збільшили зарплату у 50 разів - то наші латифундисти ці витрати навіть і не помітили б. Не дарма йде смертельна війна за землю.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:41 Ответить
Що це за завідувачка без шуби? Якась нищебродка
показать весь комментарий
04.02.2026 12:53 Ответить
На ЗСУ донатить
показать весь комментарий
04.02.2026 12:57 Ответить
Бо таких ніщебродів відразу ловлять,міндічів їм не дістати! Знаєте яка зарплата у лікарів? не приплітайте сюди сантехніків,лікарям по заробітках до них далеко,та і не *херячили *вони 7 голодних років в інституті. Якось так.....
показать весь комментарий
05.02.2026 16:08 Ответить
Крадуть як в останній день.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:54 Ответить
У них всю жизнь последний день.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:56 Ответить
Саме гірше педагогам, школярі і студенти виїжджають, школи і ВНЗ закриваються, як виживати? Та ще й напевно бронь знімуть
показать весь комментарий
04.02.2026 13:00 Ответить
Не смішіть
показать весь комментарий
04.02.2026 13:23 Ответить
Кому, кому, а педагогам гріх ображатися на життя - їм сам зє пообіцяв $4000!
показать весь комментарий
04.02.2026 13:23 Ответить
+++++ Вони ж за нього як за месію !
показать весь комментарий
04.02.2026 13:30 Ответить
****** блд
показать весь комментарий
04.02.2026 13:06 Ответить
Ну це ж поліції відкрились очі. В інших областях поліцаї ні сном ні духом що лікарі особливо хірурги та анестезіологи перед операцією нахабно вимагають і отримують великі гроші з пацієнтів. Спробуй не дай - кожен хоче жити. А Конституція з її прописаною безоплатною медицинию в комунальних та держлікарнях на паузі з 91 року
показать весь комментарий
04.02.2026 13:10 Ответить
Знаєм-знаєм , особливо коли аварія на трасі, бо тобі в лоб вийшов п'яний у...к.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:26 Ответить
не на паузі, а в дупі
показать весь комментарий
04.02.2026 14:22 Ответить
Так скрізь. Прийлеш в лікарню, а тобі зразу список приносять.. для початку. А там з лікарями розрахунки окремі.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:28 Ответить
Не смішіть мої гланди. Вони вийдуть під заставу від благодарних пацієнтів як крупи, дейнеки ті їм подібні.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:29 Ответить
Есть ещё вот такой вариант: люди покупают за свой счёт нормальные линзы, а не "мусор" от министерства. Во время операции списывают "мусор" от министерства, а цену мусора возвращают пациенту.
Почему необходимо списать "мусор"?
Потому что использовать другие импланты нельзя без лицензии МОЗ.
Вот и спишем одно, а установим другое.
показать весь комментарий
04.02.2026 14:30 Ответить
Тю. Заходите у будь-яку імениту лікарню Києва і знаходите таких схем у рази більше.
Практично кожна операція супроводжується накрутками за фіктивні інструменти чи обладнання через ліві ФОПи.
показать весь комментарий
05.02.2026 00:53 Ответить
 
 