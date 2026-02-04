Заставляли платить за бесплатные операции: в Киевской области раскрыта махинация в больнице на 2 млн грн

В Киевской области полицейские раскрыли махинацию в больнице на сумму 2 миллиона гривен.

Среди участников преступной "схемы" — генеральный директор и бывший заведующий офтальмологическим отделением одного из медицинских учреждений Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности расследования

Чиновники организовали незаконное взимание средств с пациентов во время подготовки к офтальмологическим операциям.

По данным следствия, пациентов заставляли покупать интраокулярные линзы для лечения катаракты за собственные средства, а больница при этом подавала документы, как будто они выданы бесплатно. Из-за этого государство безосновательно компенсировало медицинскому учреждению расходы на линзы, которых на самом деле не было.

Для этой сделки заведующая офтальмологическим отделением вносила в электронную систему недостоверные данные об операциях. Руководитель больницы знал, что линз на балансе нет, но утверждал отчеты и отправлял их в Национальную службу здоровья для оплаты.

Фигурантам сообщено о подозрении

Руководителю медучреждения и заведующей отделением сообщено о подозрении в соответствии с их ролью в схеме: о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, и пособничестве в злоупотреблении и несанкционированном изменении данных в электронной системе.

Прокуратура подчеркивает: за такие схемы придется отвечать строго, ведь речь идет о миллионах бюджетных средств и доверии пациентов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.













