Заставляли платить за бесплатные операции: в Киевской области раскрыта махинация в больнице на 2 млн грн
В Киевской области полицейские раскрыли махинацию в больнице на сумму 2 миллиона гривен.
Среди участников преступной "схемы" — генеральный директор и бывший заведующий офтальмологическим отделением одного из медицинских учреждений Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности расследования
Чиновники организовали незаконное взимание средств с пациентов во время подготовки к офтальмологическим операциям.
По данным следствия, пациентов заставляли покупать интраокулярные линзы для лечения катаракты за собственные средства, а больница при этом подавала документы, как будто они выданы бесплатно. Из-за этого государство безосновательно компенсировало медицинскому учреждению расходы на линзы, которых на самом деле не было.
Для этой сделки заведующая офтальмологическим отделением вносила в электронную систему недостоверные данные об операциях. Руководитель больницы знал, что линз на балансе нет, но утверждал отчеты и отправлял их в Национальную службу здоровья для оплаты.
Фигурантам сообщено о подозрении
Руководителю медучреждения и заведующей отделением сообщено о подозрении в соответствии с их ролью в схеме: о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, и пособничестве в злоупотреблении и несанкционированном изменении данных в электронной системе.
Прокуратура подчеркивает: за такие схемы придется отвечать строго, ведь речь идет о миллионах бюджетных средств и доверии пациентов.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Переселенці з ТОТ скаржаться також що вимагають хабаря..
Країна Мрій🤡 в якій тисячи людей вже загинули через те що повернулись додому - від відчаю та настачі ресурсів..
( Якщо вже не десятки тисяч...ю )
Почему необходимо списать "мусор"?
Потому что использовать другие импланты нельзя без лицензии МОЗ.
Вот и спишем одно, а установим другое.
Практично кожна операція супроводжується накрутками за фіктивні інструменти чи обладнання через ліві ФОПи.