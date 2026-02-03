Сообщено о подозрении должностному лицу ТЦК в Киевской области за избиение и унижение военнообязанных, - ГБР

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мер гражданско-военного сотрудничества одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Детали

По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.







"Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, бил ногами мобилизованных, а затем еще и делал видеонарезки своих "подвигов". Его действия носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовыми принципами военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан", - говорится в сообщении.

Подозрение

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

