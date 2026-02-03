Сообщено о подозрении должностному лицу ТЦК в Киевской области за избиение и унижение военнообязанных, - ГБР
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мер гражданско-военного сотрудничества одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Детали
По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.
"Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, бил ногами мобилизованных, а затем еще и делал видеонарезки своих "подвигов". Его действия носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовыми принципами военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан", - говорится в сообщении.
Подозрение
Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Доречі як тільки якась лава то "працівник тцк"
Як по рилу дал то війскослужбовець всу
Ну не можуть же працівники ТЦК ставитись до своїх громадян на рівні з бурятами?? Ну правда....це ж не можливо....це все витівки ШІ.
Навіть рашисти у себе на болотах так до своїх рабів не відносяться.
Тому це все глобальне іпсо!!! В Україні такого не може бути....навіть зелений лідОр так говорив....ми ж не расєя !!!
Це шо за х пойми за структура? чі це переназвана нью нквд катівня
P.S. хтось щось знає, подібна істота жіночого роду з Вінниці вже понесла покарання за подібне злодіяння?