3 339 33

Сообщено о подозрении должностному лицу ТЦК в Киевской области за избиение и унижение военнообязанных, - ГБР

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мер гражданско-военного сотрудничества одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Детали

По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.

"Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, бил ногами мобилизованных, а затем еще и делал видеонарезки своих "подвигов". Его действия носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовыми принципами военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан", - говорится в сообщении.

Подозрение

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Топ комментарии
Це в усіх областях таке, ткни в будь якого цкуна.
03.02.2026 11:00 Ответить
Майже впевнений що нічого йому не буде.зараз на лікарняний сходить,а через 2 тижні наза на роботу прийде.і ще дужче буде людей лупцювати
03.02.2026 11:02 Ответить
Тільки вже без відео
03.02.2026 14:29 Ответить
а дцмаєте в голодомор хліб і продовольство у людей ввдбирали організатори? Ні отакі от поліцаї які розквітнули буйно сьогодні і хвацько виконували людожерські накази свого начальства а начальство виконувало вказівки керівиків держави
03.02.2026 11:03 Ответить
Казав мені батько , що його бабуся ( моя прабабуся) йому розказувала , що хто під корчмою лежав то після приходу комуняк наділи кожанки і взяли нагани .
03.02.2026 14:33 Ответить
Воно мерзенний покидьок а не офіцер...
03.02.2026 11:04 Ответить
Це ж мабуть ІПСО! Чи взагалі ті відео були створені ШІ?
03.02.2026 11:05 Ответить
Яке звання посадовця?
03.02.2026 11:07 Ответить
кар"єра, мундір, тилове грошове соціальне забезпечення... такі зазвичай й обіймають високі посади. нічого йому не буде (це ж вже біло - "перегіби на містах"), дуже корисний кадр, буде де треба "ламати через коліно"і продавлювати хотілки вищ керівництва..
03.02.2026 11:07 Ответить
03.02.2026 11:11 Ответить
То все іпсо.такого не може бути.а як що може то не в Україні,а як що в Україні то то поодинокий випадок і всі вже покарані і розстріляні.
Доречі як тільки якась лава то "працівник тцк"
Як по рилу дал то війскослужбовець всу
03.02.2026 11:17 Ответить
Це все іпсо кремля!! Працівники ТЦК не можуть так поступати з власними громадянами та потенційними військовослужбовцями....бо вони теж військові (так на телемарахвоні говорять...)
Ну не можуть же працівники ТЦК ставитись до своїх громадян на рівні з бурятами?? Ну правда....це ж не можливо....це все витівки ШІ.
Навіть рашисти у себе на болотах так до своїх рабів не відносяться.
Тому це все глобальне іпсо!!! В Україні такого не може бути....навіть зелений лідОр так говорив....ми ж не расєя !!!
03.02.2026 11:21 Ответить
Та ви тільки почитайте останні висери Київського ТЦК. Повний треш.
03.02.2026 11:25 Ответить
підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Джерело: https://censor.net/ua/p3598620

Це шо за х пойми за структура? чі це переназвана нью нквд катівня
03.02.2026 11:23 Ответить
Забезпечення "ресурсом". А раніше це називалося "товаром" чи "головами".
03.02.2026 11:27 Ответить
Якби не знімав відео про свої подвиги то нічого б йому і не було, а так сам спалився. Але 100% на фронт він все одно не потрапить, щоб ТЦКашника відправили в окоп він повинен роздати повістки депутатам облради, як це було у Полтаві. Але то був єдиний випадок, мабуть того единого чесного ТЦКашника вже й в живих немає.
03.02.2026 11:27 Ответить
Вора бьют не за то что украл а за то что попался
03.02.2026 11:47 Ответить
Оцих тцкшних гандонів вже самий час трусити, жирок наїли будь здоров
03.02.2026 11:31 Ответить
ТЦК (тітушки центрального комітету (зеленого)
03.02.2026 11:42 Ответить
А сколько таких историй всплывёт на поверхность когда эта шобла наконец разбежится. Сколько заяв в ментовках сейчас лежит на пропажу людей и не только.
03.02.2026 12:00 Ответить
Десятки тысяч как минимум, +у многих знакомые адвокаты юристы они как доверенное лицо подтверждят это
04.02.2026 00:17 Ответить
Це мабуть був один з тих недоумків, які так мріють стріляти в коліна своїм же співвітчизникам з гадкою «їх же все одно вбʼють»

P.S. хтось щось знає, подібна істота жіночого роду з Вінниці вже понесла покарання за подібне злодіяння?
03.02.2026 12:07 Ответить
ТЦКуни це личинки зелених ліквідаторів, які незаконно створені для терору над цивільним населенням. Пройде якийсь час і ми не знайдемо практично ні одного офіційного документу про створення цього гадючника. Сьогодні практично відсутні так звані накази для можливості перевірки (викрадання, затримання) видані комендантами, тому, що ті розуміють, що своїм підписом вони надають необмеженні, незаконні права бандитам, а за це прийдеться відповідати.
03.02.2026 12:39 Ответить
Цкуни це ланцюгові пси зеленого режиму, навіть в рашці такого немає, ну що нарід ? Весело було в 2019 ому?
03.02.2026 12:46 Ответить
Для всіх свідомих українців шановані працівники ТЦК та СП є моральними авторитетами та взірцевими військослужбовцями, які з суворим дотриманням вимог законодавства сумлінно цілодобово виконують найважливіше на сьогодні доручення держави. Тому в мене немає жодних сумнівів, що затриманий тиловий герой буде незабаром звільнений, і продовжить свою благородну діяльність під проводом Верховного Головнокомандувача
03.02.2026 12:50 Ответить
ага.а ще - ракети фламінго не летять на москву бо дуже холодно,а фламінго птиця теплолюбива.так і є.
03.02.2026 13:25 Ответить
тцк - це структура кремля,створена для придушення внутрішнього спротиву окупації України агресором.
03.02.2026 13:24 Ответить
Структура чи не структура - це не відомо. А ось те, що деякі начальники тцк у свій час приймали присягу на вірність кацапській ********* - це факт https://tsn.ua/********/kermuvav-avto-**********-i-voiuvav-za-rf-u-chechni-shcho-vidomo-pro-viyskkoma-iakyy-skarzyvsia-na-vazku-robotu-v-ttsk-2803394.html
03.02.2026 15:03 Ответить
То все дрібниці, головне - що не бурят.
03.02.2026 13:57 Ответить
 
 