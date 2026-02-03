Повідомлено про підозру посадовцю ТЦК на Київщині за побиття та приниження військовозобов’язаних, - ДБР
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Деталі
За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.
"Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх "звитяг". Його дії мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян", - йдеться у повідомленні.
Підозра
Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Доречі як тільки якась лава то "працівник тцк"
Як по рилу дал то війскослужбовець всу
Ну не можуть же працівники ТЦК ставитись до своїх громадян на рівні з бурятами?? Ну правда....це ж не можливо....це все витівки ШІ.
Навіть рашисти у себе на болотах так до своїх рабів не відносяться.
Тому це все глобальне іпсо!!! В Україні такого не може бути....навіть зелений лідОр так говорив....ми ж не расєя !!!
Це шо за х пойми за структура? чі це переназвана нью нквд катівня
P.S. хтось щось знає, подібна істота жіночого роду з Вінниці вже понесла покарання за подібне злодіяння?