Повідомлено про підозру посадовцю ТЦК на Київщині за побиття та приниження військовозобов’язаних, - ДБР

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області.

За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.

побиття в ТЦК
"Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх "звитяг". Його дії мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян", - йдеться у повідомленні.

Підозра

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Топ коментарі
Це в усіх областях таке, ткни в будь якого цкуна.
03.02.2026 11:00 Відповісти
а дцмаєте в голодомор хліб і продовольство у людей ввдбирали організатори? Ні отакі от поліцаї які розквітнули буйно сьогодні і хвацько виконували людожерські накази свого начальства а начальство виконувало вказівки керівиків держави
03.02.2026 11:03 Відповісти
Майже впевнений що нічого йому не буде.зараз на лікарняний сходить,а через 2 тижні наза на роботу прийде.і ще дужче буде людей лупцювати
03.02.2026 11:02 Відповісти
Тільки вже без відео
03.02.2026 14:29 Відповісти
а дцмаєте в голодомор хліб і продовольство у людей ввдбирали організатори? Ні отакі от поліцаї які розквітнули буйно сьогодні і хвацько виконували людожерські накази свого начальства а начальство виконувало вказівки керівиків держави
03.02.2026 11:03 Відповісти
Казав мені батько , що його бабуся ( моя прабабуся) йому розказувала , що хто під корчмою лежав то після приходу комуняк наділи кожанки і взяли нагани .
03.02.2026 14:33 Відповісти
Воно мерзенний покидьок а не офіцер...
03.02.2026 11:04 Відповісти
Це ж мабуть ІПСО! Чи взагалі ті відео були створені ШІ?
03.02.2026 11:05 Відповісти
Яке звання посадовця?
03.02.2026 11:07 Відповісти
кар"єра, мундір, тилове грошове соціальне забезпечення... такі зазвичай й обіймають високі посади. нічого йому не буде (це ж вже біло - "перегіби на містах"), дуже корисний кадр, буде де треба "ламати через коліно"і продавлювати хотілки вищ керівництва..
03.02.2026 11:07 Відповісти
03.02.2026 11:11 Відповісти
То все іпсо.такого не може бути.а як що може то не в Україні,а як що в Україні то то поодинокий випадок і всі вже покарані і розстріляні.
Доречі як тільки якась лава то "працівник тцк"
Як по рилу дал то війскослужбовець всу
03.02.2026 11:17 Відповісти
Це все іпсо кремля!! Працівники ТЦК не можуть так поступати з власними громадянами та потенційними військовослужбовцями....бо вони теж військові (так на телемарахвоні говорять...)
Ну не можуть же працівники ТЦК ставитись до своїх громадян на рівні з бурятами?? Ну правда....це ж не можливо....це все витівки ШІ.
Навіть рашисти у себе на болотах так до своїх рабів не відносяться.
Тому це все глобальне іпсо!!! В Україні такого не може бути....навіть зелений лідОр так говорив....ми ж не расєя !!!
03.02.2026 11:21 Відповісти
Та ви тільки почитайте останні висери Київського ТЦК. Повний треш.
03.02.2026 11:25 Відповісти
підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Джерело: https://censor.net/ua/p3598620

Це шо за х пойми за структура? чі це переназвана нью нквд катівня
03.02.2026 11:23 Відповісти
Забезпечення "ресурсом". А раніше це називалося "товаром" чи "головами".
03.02.2026 11:27 Відповісти
Якби не знімав відео про свої подвиги то нічого б йому і не було, а так сам спалився. Але 100% на фронт він все одно не потрапить, щоб ТЦКашника відправили в окоп він повинен роздати повістки депутатам облради, як це було у Полтаві. Але то був єдиний випадок, мабуть того единого чесного ТЦКашника вже й в живих немає.
03.02.2026 11:27 Відповісти
Вора бьют не за то что украл а за то что попался
03.02.2026 11:47 Відповісти
Оцих тцкшних гандонів вже самий час трусити, жирок наїли будь здоров
03.02.2026 11:31 Відповісти
ТЦК (тітушки центрального комітету (зеленого)
03.02.2026 11:42 Відповісти
А сколько таких историй всплывёт на поверхность когда эта шобла наконец разбежится. Сколько заяв в ментовках сейчас лежит на пропажу людей и не только.
03.02.2026 12:00 Відповісти
Десятки тысяч как минимум, +у многих знакомые адвокаты юристы они как доверенное лицо подтверждят это
04.02.2026 00:17 Відповісти
Це мабуть був один з тих недоумків, які так мріють стріляти в коліна своїм же співвітчизникам з гадкою «їх же все одно вбʼють»

P.S. хтось щось знає, подібна істота жіночого роду з Вінниці вже понесла покарання за подібне злодіяння?
03.02.2026 12:07 Відповісти
ТЦКуни це личинки зелених ліквідаторів, які незаконно створені для терору над цивільним населенням. Пройде якийсь час і ми не знайдемо практично ні одного офіційного документу про створення цього гадючника. Сьогодні практично відсутні так звані накази для можливості перевірки (викрадання, затримання) видані комендантами, тому, що ті розуміють, що своїм підписом вони надають необмеженні, незаконні права бандитам, а за це прийдеться відповідати.
03.02.2026 12:39 Відповісти
Цкуни це ланцюгові пси зеленого режиму, навіть в рашці такого немає, ну що нарід ? Весело було в 2019 ому?
03.02.2026 12:46 Відповісти
Для всіх свідомих українців шановані працівники ТЦК та СП є моральними авторитетами та взірцевими військослужбовцями, які з суворим дотриманням вимог законодавства сумлінно цілодобово виконують найважливіше на сьогодні доручення держави. Тому в мене немає жодних сумнівів, що затриманий тиловий герой буде незабаром звільнений, і продовжить свою благородну діяльність під проводом Верховного Головнокомандувача
03.02.2026 12:50 Відповісти
ага.а ще - ракети фламінго не летять на москву бо дуже холодно,а фламінго птиця теплолюбива.так і є.
03.02.2026 13:25 Відповісти
тцк - це структура кремля,створена для придушення внутрішнього спротиву окупації України агресором.
03.02.2026 13:24 Відповісти
Структура чи не структура - це не відомо. А ось те, що деякі начальники тцк у свій час приймали присягу на вірність кацапській ********* - це факт https://tsn.ua/********/kermuvav-avto-**********-i-voiuvav-za-rf-u-chechni-shcho-vidomo-pro-viyskkoma-iakyy-skarzyvsia-na-vazku-robotu-v-ttsk-2803394.html
03.02.2026 15:03 Відповісти
То все дрібниці, головне - що не бурят.
03.02.2026 13:57 Відповісти
 
 