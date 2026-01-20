Лубінець про порушення у РТЦК Білої Церкви: "Був час все виправити до скандалу, що розколює країну навпіл"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні порушення умов перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП, які були офіційно зафіксовані ще під час моніторингового візиту 4 грудня 2025 року, але так і не усунуті.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Білоцерківському районному ТЦК та СП військовозобов’язані перебувають в антисанітарних умовах, без належних спальних місць і гігієни.

Порушення зафіксовані на відео, які поширюються в соцмережах і викликають суспільний резонанс.

"Проте найбільший нонсенс у тому, що в ТЦК та СП був час, щоб виправити це до відвертого скандалу, який розколює країну навпіл і грає на руку ворогу", - наголошує Лубінець.

Після перевірок – результату немає

Офіс Омбудсмана ще 4 грудня 2025 року провів моніторинговий візит до ТЦК і офіційно зафіксував проблеми. Керівництву ТЦК та СП було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директиви Генерального штабу. Закон прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечити належні умови, зауважив він.

На усунення порушень був час і повноваження, але жодних результатів немає.

"І ось тепер — чергові відео в соцмережах, черговий суспільний резонанс і черговий удар по єдності всередині країни. І в мене лише одне питання: скільки можна? Офіс Омбудсмана робить свою роботу: фіксує порушення, надсилає офіційні листи, дає час на усунення прогалин. У відповідь — мовчання і бездіяльність.

Невже кожну ситуацію потрібно доводити до публічного вибуху?! Ми всі розуміємо: тема мобілізації — чутлива. З однієї сторони чергові відео у соцмережах розколють країну та корисні лише для ворога. З іншої сторони — лише публічність приводить до конкретних результатів. Тож чому відразу не можна діяти й виправляти порушення?" - пише Лубінець.

Омбудсман вимагає реакції Сухопутних військ та ОВА

Лубінець скерував листи до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА з вимогою негайного реагування і відповідальності, а також конкретних рішень і відповідальності!

"Під час війни держава або дотримується закону і поважає людську гідність — або сама підриває те, що декларує захищати!" - додав він.

