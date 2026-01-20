6 925 31

Лубінець про порушення у РТЦК Білої Церкви: "Був час все виправити до скандалу, що розколює країну навпіл"

Утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні порушення умов перебування військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП, які були офіційно зафіксовані ще під час моніторингового візиту 4 грудня 2025 року, але так і не усунуті.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, у Білоцерківському районному ТЦК та СП військовозобов’язані перебувають в антисанітарних умовах, без належних спальних місць і гігієни.

  • Порушення зафіксовані на відео, які поширюються в соцмережах і викликають суспільний резонанс.

"Проте найбільший нонсенс у тому, що в ТЦК та СП був час, щоб виправити це до відвертого скандалу, який розколює країну навпіл і грає на руку ворогу", - наголошує Лубінець.

Після перевірок – результату немає

 Офіс Омбудсмана ще 4 грудня 2025 року провів моніторинговий візит до ТЦК і офіційно зафіксував проблеми. Керівництву ТЦК та СП було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директиви Генерального штабу. Закон прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечити належні умови, зауважив він.

На усунення порушень був час і повноваження, але жодних результатів немає.

"І ось тепер — чергові відео в соцмережах, черговий суспільний резонанс і черговий удар по єдності всередині країни. І в мене лише одне питання: скільки можна? Офіс Омбудсмана робить свою роботу: фіксує порушення, надсилає офіційні листи, дає час на усунення прогалин. У відповідь — мовчання і бездіяльність.

Невже кожну ситуацію потрібно доводити до публічного вибуху?! Ми всі розуміємо: тема мобілізації — чутлива. З однієї сторони чергові відео у соцмережах розколють країну та корисні лише для ворога. З іншої сторони — лише публічність приводить до конкретних результатів. Тож чому відразу не можна діяти й виправляти порушення?" - пише Лубінець. 

Омбудсман вимагає реакції Сухопутних військ та ОВА

 Лубінець скерував листи до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА з вимогою негайного реагування і відповідальності, а також конкретних рішень і відповідальності!

"Під час війни держава або дотримується закону і поважає людську гідність — або сама підриває те, що декларує захищати!" - додав він.

Лубінець про утримання військовозобовʼязаних у Білоцерківському районному ТЦК та СПУ
Біла Церква (178) Лубінець Дмитро (689) ТЦК та СП (1104) Білоцерківський район (58)
Топ коментарі
Іпсо фейки і ші проти білого і пухнастого тцк і сп розколює країну навпіл! Прошу наголосити , і працівників і військових тцк і сп, а коли їм бути конкретно тим чи тим то все вирішують обставини! Не нагнітайте або позову прикормленого бурята-речника Ыстомина, він поясне!
20.01.2026 22:19 Відповісти
А яким законом взагалі передбачене тривале, і тим паче примусове перебування військовозобов'язаних у приміщенні тецека-еспе? Це вже як СІЗО?
20.01.2026 22:47 Відповісти
Лубінець наївний, це спеціально робиться щоб родичі гроші швидше несли
20.01.2026 22:31 Відповісти
20.01.2026 22:19 Відповісти
Що, злякався, товарісщ майор?
Ти відімкни ШІ і пиши людською мовою. Заодно і і ведмедчук на розводі 25 гарячих не випише
21.01.2026 00:42 Відповісти
О , родичка вилізла, дохера вас розповзлося, як паразитів.
21.01.2026 00:53 Відповісти
Так, мій зять офіцер, побратими якого загинули на Зміїному. І який із 22 року боронить країну від ваших орків. Мій брат мобілізований у 56 років у ТРО. Ти де працюєш?
21.01.2026 00:58 Відповісти
То це дає вам право на що ? І ще .. піксель не означає герой.
21.01.2026 08:47 Відповісти
В жопу твої листи засунь,прийдь в Миколаєв.
20.01.2026 22:25 Відповісти
20.01.2026 22:31 Відповісти
Він Не наївний - ві натуральна блондиниста політична проститутка, ЯКА СЦИТЬ нам в очі за наші податки
20.01.2026 23:20 Відповісти
Це фото з катівні донецької "Ізоляції". В якості наглядача на стільці скоріш за все моторола в юності. Не розумію, до чого тут ТЦК. Це ж справжня катівня! Такого не може бути.... Знову вороги намагаються розсварити націю.
20.01.2026 22:33 Відповісти
больше писем строчи, амеба. А вообще то все ипсо и агенты кремля снимают
20.01.2026 22:34 Відповісти
20.01.2026 22:47 Відповісти
Це гірше ніж СІЗО, в СІЗО два варіанти: якщо винен посадять, якщо ні, відпустять, якщо попадаєш в катівню тцк то тільки одна дорога, смерть в окопах.
20.01.2026 22:50 Відповісти
СІЗО по всій Україні переповнені...
20.01.2026 23:00 Відповісти
Це вже надто складне питання 😂
Фактично зізнався, що по всій країні незаконно облаштовані катівні
20.01.2026 23:02 Відповісти
Цікаво що зробить Лубінець?
20.01.2026 23:18 Відповісти
Я считаю ипсо. Но нада собрать комисию и разобраться
21.01.2026 01:53 Відповісти
Лубінця --на нуль Там будуть комфортні умови існування ТобтоЗСУ--розпалюють воржнечу Ну ти любинець і виродок.
20.01.2026 23:35 Відповісти
Щось кучно пішли ворожі ІПСО, направлені на дискредитацію кришталево чесних тилових героїв з ТЦК, які не шкодують сил і здоров'я в щоденних запеклих боях із смертельно небезпечними ухилянтами! Відомо всім, що приміщення для утримання мобілізованих в ТЦК обладнані всім необхідним для їх повноцінного тимчасового відпочинку перед відправкою в учбові частини, зокрема, гарантоване триразове харчування, зручні ліжка із ортопедичними матрасами, душ або ванна за вибором, круглодобовий перегляд телемарафону, вивчення біографії та потужних звершень Верховного Головнокомандуючого, а також щоденні читання книги О.Сирського "Мої контрнаступальні операції, які потрясли весь світ".
20.01.2026 23:40 Відповісти
Підготовка до перебування в окопах починається з приміщень ТЦК. Це армія, а не дитячий садок. Такі умови тренують та загартовують майбутніх захисників Батькивщини.
21.01.2026 00:33 Відповісти
Можеш приїхати і піти туди сам
21.01.2026 02:55 Відповісти
Лубінець, звичайний пристосуванець, що фактично працює на розкол країни і зниження її обороноздатності. Умови, у воєнкоматі не куророт. А у мокрому окопі сидіти, як мій зять сидить, то курорт? І заміни тим що з 22 - го року ще залишився живим не зрозуміло чи буде.
Ця сво..та Лубінець хоче, щоб ті що зараз на фронті там і залишилися. Воюють- то нехай і далі воюють, ми будемо піаритися перед пересічними.нам " зачтьоца".
21.01.2026 00:49 Відповісти
А ваш сімейний підряд ыстоминих теж непогано присмоктався до зсу, кум , брат , сват, сестри, і кажуть чого така дупа в зсу? Та ось же, кумівство 100 відсоткове.
21.01.2026 00:55 Відповісти
Питання до тебе було. Де ти, на якому фронті від ведмедчука служиш?
21.01.2026 01:02 Відповісти
П,с, якщо із Макєєвки приїдеш до Великої України, напиши, сядеш разом у окоп до " кумівства". Тобі сподобаєця.
21.01.2026 01:04 Відповісти
Із совка родом ? Аж смердить.
21.01.2026 08:49 Відповісти
Пойміть що люба країна живе і виживає за рахунок примусу чоловіків ділитись своїм ресурсом з державною системою.І тільки війна показала що рабство ніхто не відміняв,його вдало весь час ховали за ілюзією свободи,демократії і рівності.
21.01.2026 00:58 Відповісти
Для демонстрації діяльності, типу не дарма хліб їм, він оце написав чи нудьгує?
21.01.2026 01:16 Відповісти
 
 