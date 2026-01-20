Група молодиків на квадроциклах побила військового у Кременці на Тернопільщині: підполковник ТЦК намагався залякати воїна

У Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –– майора ЗСУ. На місце події згодом прибув підполковник ТЦК та СП, який намагався залякати військового.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла дружина постраждалого Тетяна Штан у Фейсбуці.

Що відомо?

Відомо, що інцидент стався 11 січня 2026 року. Постраждалий воїн – Микола, який є майором ЗСУ. Дружина розповідає, що за два дні до конфлікту йому надали дозвіл повернутися додому та відсвяткувати день народження. А 11 січня він повертався назад у частину.

"На центральній вулиці йому під заднє колесо влетів квадроцикл, без номерних знаків із п'яним водієм. Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу (який стояв на узбіччі), підходить і б’є, без діалогу та суперечок, чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП підскакує і теж починає його бити. Група молодиків нікого не боялася ні центральної освітленої вулиці, ні дороги, ні свідків, ні поліційного відділку за рогом від цього місця. Бо це дуже знатні люди в Кременці. Вони зупинилися після приїзду поліції. Ні вони не тікали, нарізали кола довкола офіцерів, які брали свідчення у Колі й оформлювали справи –– ДТП та кримінальну, і продовжували погрожувати, а поліція їх відганяла (без затримання)", - пише Тетяна.

Згодом прибув підполковник ТЦК

Після цього, за її словами, з'явилися тверезі друзі молодиків, які одразу почали пропонувати гроші, щоб "все зам'яти".

"І коли почули "Ні", на арені подій з'явився цілий підполковник ТЦК та СП. Думаєте, він приїхав перевірити документи до сильних і здорових цивільних чоловіків, які побили військового. Ні, він з'явився аби запитати: "Б##дь, а де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону, ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати, я зараз подзвоню у ВСП і все доповім". Він доскіпувався, чи Коля бойовий офіцер, бо їде в частину на заході України. Власне він стояв і шукав, де б притиснути військового, який добровольцем пішов служити у 2015, відслужив, записався в резерв і знову пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення", - додала дружина постраждалого воїна.

За її словами, поліціянти написали, що водій квадроцикла невідомий та віддали транспорт, що потрапив у ДТП, власнику. Молодиків також не перевіряли на алкогольне сп'яніння.

"Уже в офіційному повідомленні поліція обережно написала: "між водіями виникла суперечка і розпочалася бійка" Бо Кременець це таке маленьке західне місто, у якому є замкнуте коло тестів, братів, кумів -, які охоплюють усіх гілки влади і якщо ти потрапив у це коло, ти поважна людина. Ти у преміум, у VIP резерві", - додала Тетяна Штан.

Реакція поліції

13 січня на сайті Національної поліції у Тернопільській області повідомили, що подія трапилася в неділю, 11 січня, близько 21:20.

"Події передувала дорожньо-транспортна пригода в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля. Потерпілий — 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження.

