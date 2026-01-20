Група молодиків на квадроциклах побила військового у Кременці на Тернопільщині: підполковник ТЦК намагався залякати воїна
У Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –– майора ЗСУ. На місце події згодом прибув підполковник ТЦК та СП, який намагався залякати військового.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла дружина постраждалого Тетяна Штан у Фейсбуці.
Що відомо?
Відомо, що інцидент стався 11 січня 2026 року. Постраждалий воїн – Микола, який є майором ЗСУ. Дружина розповідає, що за два дні до конфлікту йому надали дозвіл повернутися додому та відсвяткувати день народження. А 11 січня він повертався назад у частину.
"На центральній вулиці йому під заднє колесо влетів квадроцикл, без номерних знаків із п'яним водієм. Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу (який стояв на узбіччі), підходить і б’є, без діалогу та суперечок, чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП підскакує і теж починає його бити. Група молодиків нікого не боялася ні центральної освітленої вулиці, ні дороги, ні свідків, ні поліційного відділку за рогом від цього місця. Бо це дуже знатні люди в Кременці. Вони зупинилися після приїзду поліції. Ні вони не тікали, нарізали кола довкола офіцерів, які брали свідчення у Колі й оформлювали справи –– ДТП та кримінальну, і продовжували погрожувати, а поліція їх відганяла (без затримання)", - пише Тетяна.
Згодом прибув підполковник ТЦК
Після цього, за її словами, з'явилися тверезі друзі молодиків, які одразу почали пропонувати гроші, щоб "все зам'яти".
"І коли почули "Ні", на арені подій з'явився цілий підполковник ТЦК та СП. Думаєте, він приїхав перевірити документи до сильних і здорових цивільних чоловіків, які побили військового. Ні, він з'явився аби запитати: "Б##дь, а де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону, ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати, я зараз подзвоню у ВСП і все доповім". Він доскіпувався, чи Коля бойовий офіцер, бо їде в частину на заході України. Власне він стояв і шукав, де б притиснути військового, який добровольцем пішов служити у 2015, відслужив, записався в резерв і знову пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення", - додала дружина постраждалого воїна.
За її словами, поліціянти написали, що водій квадроцикла невідомий та віддали транспорт, що потрапив у ДТП, власнику. Молодиків також не перевіряли на алкогольне сп'яніння.
"Уже в офіційному повідомленні поліція обережно написала: "між водіями виникла суперечка і розпочалася бійка" Бо Кременець це таке маленьке західне місто, у якому є замкнуте коло тестів, братів, кумів -, які охоплюють усіх гілки влади і якщо ти потрапив у це коло, ти поважна людина. Ти у преміум, у VIP резерві", - додала Тетяна Штан.
Реакція поліції
13 січня на сайті Національної поліції у Тернопільській області повідомили, що подія трапилася в неділю, 11 січня, близько 21:20.
"Події передувала дорожньо-транспортна пригода в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля. Потерпілий — 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а от поліція і тцкашнік - це зрадники, які працюють на рашку, бо своїми діями і бездіяльністю, вони просто вбивають мотивацію захищати цю державу.
Отож, середа. 22:30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний «Фольксваген». Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися мої документи.
Я не можу сказати, куди ми заїжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доїжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проїжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
Я був вдома. У рідних стінах. З рідними людьми. Але вже трохи з іншим всесвітом в мені. З нерозумінням того, що сталося, з несприйняттям жорстокості, яку довелося пережити. Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто їх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В країні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба.
Я вилікуюсь. На жаль, ще три тижні я не зможу працювати, щоб прогодувати свою сім'ю. Час гоїть фізичні і душевні травми. Але чи змінить час оцих нелюдів у військових формах?
- пише Сергій Колядюк
https://kovel.media/na-kovelshhyni-busyfikuvaly-veterana-vijny-polamaly-jomu-rebra-a-zgodom-vykynuly-na-snig/ На Ковельщині «бусифікували» ветерана війни, поламали йому ребра, а згодом викинули на сніг
Скільки з птрс прийде в цивільне життя .. точніше в країну де знищена соціальна справедливістт
Бо навішо тоді країна людям , як не для життя з прагненням до Правди та Справедливості ??
До військового, ким би він там не був, лише одне питання - чому він *лять на сів за кермо та не подавив ту шпану хоча б трішки. За живих багато не дадуть.
Навіть терористи скорійше нападають на старих й дітей ... Бо військові це ті , хто зброю здають виключно , коли залишають службу . А так -- автомат ти навіть права не має залишати поза своїм оком . Більше того , якщо військова поліція перевіряє армійців в місті - можут покарати , якщо боєць автомат взяв , а магазин з 29 набоями - ні . Деякі перевірять кількість . Це святий обов"язок навіть рядового не тільки себе (в разі нападу) захістити , але й зупиняти нападників на інших .
Армію може чепати тільки й виключно ворог .
Розписався за кулемет й пійшов у відпуску -- якщо не встигнешь знайти відповідалну особу -- тягни 10 кг до дому . Армія це не дітсадочек ще шмоклі підтирають . Й йще одне таке правило , чем більше бійцю довіра , тим меньше неправомірного використання зброї ...
Я впевненний - що б легалізувати приватну зброю це довга пісня , хоча в лютому-березні 2022 роздавали автомати киянам й рівень злочинності не збільшився . Що б дозволити військовим брати свою особисту зброю у відпустку й відрядження -- це елементарний наказ з генштабу . Коли навіть рецедивісти уркагани бачать військовий патруль , то рідко хто не змінюю плани злочину . Мабуть зовсім самогубець . А тут олені з рогами -- сосунки з поза мамкиної цицьки йще учора .
Просто якщо раніше такі справи ставили на контроль, то тепер на верху всім пох... вони зайняті дерибаном грошей і їм не до таких дрібниць.
він наче ж людей вбивав... на війні
ніж хоч носи якщо зброю ссиш