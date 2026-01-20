Група молодиків на квадроциклах побила військового у Кременці на Тернопільщині: підполковник ТЦК намагався залякати воїна

У Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –– майора ЗСУ. На місце події згодом прибув підполковник ТЦК та СП, який намагався залякати військового.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла дружина постраждалого Тетяна Штан у Фейсбуці.

Що відомо?

Відомо, що інцидент стався 11 січня 2026 року. Постраждалий воїн – Микола, який є майором ЗСУ. Дружина розповідає, що за два дні до конфлікту йому надали дозвіл повернутися додому та відсвяткувати день народження. А 11 січня він повертався назад у частину.

"На центральній вулиці йому під заднє колесо влетів квадроцикл, без номерних знаків із п'яним водієм. Коля вийшов із машини аби роздивитися пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроциклу (який стояв на узбіччі), підходить і б’є, без діалогу та суперечок, чоловік захищається, інший водій з квадроцикла, який втрапив у ДТП підскакує і теж починає його бити. Група молодиків нікого не боялася ні центральної освітленої вулиці, ні дороги, ні свідків, ні поліційного відділку за рогом від цього місця. Бо це дуже знатні люди в Кременці. Вони зупинилися після приїзду поліції. Ні вони не тікали, нарізали кола довкола офіцерів, які брали свідчення у Колі й оформлювали справи –– ДТП та кримінальну, і продовжували погрожувати, а поліція їх відганяла (без затримання)", - пише Тетяна.

Група молодиків побила військового у місті Кременець Тернопільщини

Згодом прибув підполковник ТЦК

Після цього, за її словами, з'явилися тверезі друзі молодиків, які одразу почали пропонувати гроші, щоб "все зам'яти".

"І коли почули "Ні", на арені подій з'явився цілий підполковник ТЦК та СП. Думаєте, він приїхав перевірити документи до сильних і здорових цивільних чоловіків, які побили військового. Ні, він з'явився аби запитати: "Б##дь, а де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону, ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати, я зараз подзвоню у ВСП і все доповім". Він доскіпувався, чи Коля бойовий офіцер, бо їде в частину на заході України. Власне він стояв і шукав, де б притиснути військового, який добровольцем пішов служити у 2015, відслужив, записався в резерв і знову пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення", - додала дружина постраждалого воїна.

За її словами, поліціянти написали, що водій квадроцикла невідомий та віддали транспорт, що потрапив у ДТП, власнику. Молодиків також не перевіряли на алкогольне сп'яніння.

"Уже в офіційному повідомленні поліція обережно написала: "між водіями виникла суперечка і розпочалася бійка" Бо Кременець це таке маленьке західне місто, у якому є замкнуте коло тестів, братів, кумів -, які охоплюють усіх гілки влади і якщо ти потрапив у це коло, ти поважна людина. Ти у преміум, у VIP резерві", - додала Тетяна Штан.

Реакція поліції

13 січня на сайті Національної поліції у Тернопільській області повідомили, що подія трапилася в неділю, 11 січня, близько 21:20.

"Події передувала дорожньо-транспортна пригода в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля. Потерпілий — 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження.

Група молодиків побила військового у місті Кременець Тернопільщини
Група молодиків побила військового у місті Кременець Тернопільщини

Топ коментарі
+47
Ну то з Кременця і потрібно починати мобілізацію молоді, всіх до одного, не зважаючи на бронювання. В мене в бригаді вже немає піхоти, від слова зовсім. Люди добровольці закінчують життя самогубством бо 4 роки на передовій і не витягують по стану здоров'я. А ці молоді бики жирують та бикують! На фронт це молоде панство в окопи під дрони і хай біжать в атаку, курви.
20.01.2026 17:41 Відповісти
+36
Таке робиться не тільки в Кременці,по всій Україні в маленьких містах все зав'зане на "поважних" людішках які при владі !!!
20.01.2026 17:52 Відповісти
+25
Мало?

20.01.2026 18:28 Відповісти
ні, це не просто гниди. конкретно ці пацани, які били військовослужбовця - просто злочинці, і їх треба посадити років на 5.
а от поліція і тцкашнік - це зрадники, які працюють на рашку, бо своїми діями і бездіяльністю, вони просто вбивають мотивацію захищати цю державу.
20.01.2026 21:28 Відповісти
саме так ! ось вороги це кацапи !
20.01.2026 22:08 Відповісти
Справжній військовий,який захищає Україну,приїхав додому і отримав "подяку" від криміналіткту+поліція+тецека, оце в нього появилося більше мотивації,натхнення і бажання воювати... Нема слів, а потім всі дивуються,ой, а чому це ніхто не хоче воювати. Військового побили ті,кого він захищає,це що таке?
20.01.2026 18:15 Відповісти
кремлядь смарт а ти думаєш здатися і при русні буде краде шавка сциклива? Сиди в памперсі гнида тухла чи ти шукаєш виправдання того що ти просто шмат лайна??
20.01.2026 18:23 Відповісти
Ось зараз смішно було... Сам, напевно, зараз з бліндажа на нулі пишеш через старлінк під голандським VPN?
20.01.2026 19:02 Відповісти
Звідки ти таке грізне пишеш? Ото мабуть в дірявій майці і на теплому дивані, уххх вояка!
20.01.2026 21:56 Відповісти
Вони же діти, навчені тільки бити, бухати, й ховатися від обов"язка захищати Україну.
20.01.2026 18:17 Відповісти
Я десь чув, що який піп - такий і прихід. Це я про Голобородько. Це він і його антиукраїнська команда довели до такого стану Україну.
20.01.2026 18:26 Відповісти
Министра обороны и мусаров в отставку, для начала
20.01.2026 18:26 Відповісти
Ніякої відставки - звільнення, повістки і на фронт. Бажано в штурмовики. А місцеву шушеру, що підняла руки на військового - під суд. Вилучити всю їх техніку і передати на фронт.
20.01.2026 18:43 Відповісти
їдеш в відпустку бери автомат , гарант
20.01.2026 18:35 Відповісти
Військові мали би стріляти на ураження без попередження. В країні війна, а бидлота нападає на військових, це може бути тільки в Україні при зеленій владі.
20.01.2026 18:40 Відповісти
в даному випадку це груповий напад, там будь хто мав право відстрілюватись, але ж короткоствол дозволений тільки обраним.
20.01.2026 19:09 Відповісти
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Отож, середа. 22:30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний «Фольксваген». Розвертається і знову проіжджає повз.

Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.

Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.

По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.

Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися мої документи.

Я не можу сказати, куди ми заїжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.

О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доїжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проїжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.

Я був вдома. У рідних стінах. З рідними людьми. Але вже трохи з іншим всесвітом в мені. З нерозумінням того, що сталося, з несприйняттям жорстокості, яку довелося пережити. Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто їх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?

В країні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.

Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба.

Я вилікуюсь. На жаль, ще три тижні я не зможу працювати, щоб прогодувати свою сім'ю. Час гоїть фізичні і душевні травми. Але чи змінить час оцих нелюдів у військових формах?

- пише Сергій Колядюк

https://kovel.media/na-kovelshhyni-busyfikuvaly-veterana-vijny-polamaly-jomu-rebra-a-zgodom-vykynuly-na-snig/ На Ковельщині «бусифікували» ветерана війни, поламали йому ребра, а згодом викинули на сніг
20.01.2026 19:05 Відповісти
у нас всі рівні. його побили так само, як і цивільних, все нормально.
20.01.2026 19:11 Відповісти
Вертухаї та воєнкоми - також підпадають під термін "мусор" !!!
20.01.2026 19:42 Відповісти
Ну шо, хто там казав, ось військові повернуться і наведуть порядок?
20.01.2026 19:06 Відповісти
Після війни будуть і вуличні війни, і банди рейдерів, і тотальна помста всім за все від п'яного дядьки з гранатою...
Скільки з птрс прийде в цивільне життя .. точніше в країну де знищена соціальна справедливістт
20.01.2026 19:39 Відповісти
Я оцього більш за все боюся. В мене реальний ПТСР був на самому початку повномаштабної. Це жах. А коли люди зі зброєю..то жахіття буде..
20.01.2026 20:56 Відповісти
таких міст з сіменою мафією безліч-і цей тцкашнік один з них-не знаю що робити з цією мафією
20.01.2026 19:25 Відповісти
тцкуни та їх поплічники-тітушки давно перетворилися на зграї тонтон-макутів режиму зеленскького, які відкрито полюють на громадян України, поки що насолоджуючись абсолютною безкарністю. Однак до пори до часу решето воду носить...
20.01.2026 19:29 Відповісти
Знищувати таку "молодь" треба!! Знищувати потенційних покидьків-сепарів !!
20.01.2026 19:36 Відповісти
На початку повномасштабного вторгнення в 2022 році у мене був документ, що я військовий такийто маю дозвіл на пересування містом зі своєю зброєю і тоді цивільний на військового навіть косо боявся подивитись. Потім, коли відігнали кацапів від Києва в місто повирнулись різні зелені ушльопки, мусора, мамині черешні мажорні дибіли і проча сцикота. Їм мабуть якось сцикотно було бикувати проти військових зі зброєю, бо результатом можуть бути кілька дирок в тілі причому без суда і слідства. Тоді мабуть і виникло бажання у держиморд внести заборону на переміщення військових по місту зв зброєю (виняток по БР). От тепер бидлота і знущається з військових безкарно.
20.01.2026 19:39 Відповісти
То більше всього бригада тцкашна премію мочила . Без балаклав . Не даром полкан тцкашний пригнав на розборки
20.01.2026 20:24 Відповісти
То ті дебіли на квадроциклах ще не натрапили на того хто їх просто перстріляє як собак.А потім їх самки будуть вить що ненормальні військові распялі їх бугаїв у трусіках.Чого у військового не було в машині якоїсь зброї я не розумію.Ми коли їздили машинами навіть у відпустку завжди возили при собі всяке,крім штатки.
20.01.2026 19:43 Відповісти
Завжди візуалізую і молюся , щоб таки "розстріляли як собак"...
Бо навішо тоді країна людям , як не для життя з прагненням до Правди та Справедливості ??
20.01.2026 19:47 Відповісти
В мене є знайомий,інвалід війни.Бував в бувальцях.Не великого росту,на вигляд звичайний селюк 50+.Спокійний,але завжди возить у машині 2 ствола зарєстрованої мисливської.Поклав би тих бичар і поїхав на рибалку з кумом.
20.01.2026 19:58 Відповісти
Нажаль, після цього б сів надовго. Ще раз повторю, нажаль.
20.01.2026 20:48 Відповісти
Знову ці "прикрі 2%", ну шо ж ти поробиш, а? Я вже починаю думати, шо якшо ці всі випадки з ТЦК - то 2%, то може тоді у нас в ТЦК мільони людей?)))
20.01.2026 19:46 Відповісти
Країна мрій! Кінець епохи чого там? Головне не Порошенко! Хоч поржом, дибіли плять...
20.01.2026 20:09 Відповісти
Ви взагалі о чем триндіте ,бьють війскового та ще кодлой , КРАПКА !!!
20.01.2026 20:14 Відповісти
А як мало бути інакше? Воювати їм ще рано, а ось алкоголь купляти - ні.
До військового, ким би він там не був, лише одне питання - чому він *лять на сів за кермо та не подавив ту шпану хоча б трішки. За живих багато не дадуть.
20.01.2026 20:23 Відповісти
Вночі п'яні на квадрах , а вдень у формі і в балаклавах
20.01.2026 20:27 Відповісти
не забувайте ще, що там поруч мокшанський патріархат. Можливо, ті молодики - семінаристи або т.зв. "монахи"....
20.01.2026 20:50 Відповісти
Усі тут мене Ізраїлем тикають , але питання -- чому в Ізраїлі таке неможливо ?! Й дико вигляда - треш якийсь й це ж не вперше й не вдруге !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Навіть терористи скорійше нападають на старих й дітей ... Бо військові це ті , хто зброю здають виключно , коли залишають службу . А так -- автомат ти навіть права не має залишати поза своїм оком . Більше того , якщо військова поліція перевіряє армійців в місті - можут покарати , якщо боєць автомат взяв , а магазин з 29 набоями - ні . Деякі перевірять кількість . Це святий обов"язок навіть рядового не тільки себе (в разі нападу) захістити , але й зупиняти нападників на інших .
Армію може чепати тільки й виключно ворог .
Розписався за кулемет й пійшов у відпуску -- якщо не встигнешь знайти відповідалну особу -- тягни 10 кг до дому . Армія це не дітсадочек ще шмоклі підтирають . Й йще одне таке правило , чем більше бійцю довіра , тим меньше неправомірного використання зброї ...

Я впевненний - що б легалізувати приватну зброю це довга пісня , хоча в лютому-березні 2022 роздавали автомати киянам й рівень злочинності не збільшився . Що б дозволити військовим брати свою особисту зброю у відпустку й відрядження -- це елементарний наказ з генштабу . Коли навіть рецедивісти уркагани бачать військовий патруль , то рідко хто не змінюю плани злочину . Мабуть зовсім самогубець . А тут олені з рогами -- сосунки з поза мамкиної цицьки йще учора .
20.01.2026 21:17 Відповісти
Єдине покарання яке зпрацювати повинне . На пів року примусти їх чистити галюни на тилових військових базах .
20.01.2026 21:19 Відповісти
Чи він перший?Завжди були сутички з військовими...Били і навіть вбивали на вулиці,просто так і навіть без всякої причини.Що помінялося з радянських часів відносно військових...згадайте ,кто тоді служив ,кто був у виїздному караулі?Де була зброя?....бери голими руками..У бандюг зброя і ножі ,а у тебе нічого,нуль.Військовий без зброї сьогодні-ЦЕ ХТО?Це мішень.
20.01.2026 21:42 Відповісти
Реально якщо так взяти то поліцію по районах ніхто не реформував, там як були клани так і залишились, судді взагалі в більшості скоро сейф будуть прямо в суді ставити, ну а що ховатись одразу б клали, ітак всі знають таксу.

Просто якщо раніше такі справи ставили на контроль, то тепер на верху всім пох... вони зайняті дерибаном грошей і їм не до таких дрібниць.
20.01.2026 22:39 Відповісти
Видайте ліцензію людям на відстріл скажених тварин.
20.01.2026 22:52 Відповісти
Як би там кругляк везли,чи цигарки...то може хтось з військового керівництва за майора би слово сказав....А так,що з добровольця візьмеш??? А ще місцеві контрабандисти "повинна" принесуть місцевим прокурорам....А доброволець - хай воює з Україну....їздять тут усякі....
20.01.2026 23:04 Відповісти
Якби той військовий при самообороні підстрелив би 2х-3х нападників, булоб цікавіше спостерігати за кудкудахкані місцевоі пєтушні-князьків, чиі діти бухі на квадріках розсікають
21.01.2026 05:35 Відповісти
Всю верхушку власти в этом городе отправить на фронт вместе с гонщиками. Слава Украине!
21.01.2026 06:55 Відповісти
черговий раз по факту доказ - ТЦК не є військовим підрозділом ЗСУ.мусорня галіма *****.
21.01.2026 07:01 Відповісти
Куй з ТЦК мабуть наторгувався файно індульгенціями у військкоматі і з усією місцевою "бандою" поділився.. , у нього банд.ки поавжні люди. Як будувати гідну державу коли бандюки, яких виростили за 4 роки війни в ТЦК і вічна братва у судах та прокуратурах хочуть і далі раювати , по "закону" судити і карати??
21.01.2026 07:34 Відповісти
не розумію як вояка може отримати від підлітків....
він наче ж людей вбивав... на війні
ніж хоч носи якщо зброю ссиш
21.01.2026 07:55 Відповісти
цикаво яка реакция нового министра оборони
21.01.2026 17:23 Відповісти
Така , як і в попереднього
21.01.2026 21:00 Відповісти
