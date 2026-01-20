Группа молодых людей на квадроциклах избила военного в Кременце на Тернопольщине: подполковник ТЦК пытался запугать воина

В Кременце, что на Тернопольщине, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и избила военнослужащего – майора ВСУ. На место происшествия впоследствии прибыл подполковник ТЦК и СП, который пытался запугать военного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала жена пострадавшего Татьяна Штан в фейсбуке.

Что известно?

Известно, что инцидент произошел 11 января 2026 года. Пострадавший воин – Николай, который является майором ВСУ. Жена рассказывает, что за два дня до конфликта ему дали разрешение вернуться домой и отпраздновать день рождения. А 11 января он возвращался обратно в часть.

"На центральной улице ему под заднее колесо влетел квадроцикл без номерных знаков с пьяным водителем. Коля вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения, и в этот момент водитель другого квадроцикла (который стоял на обочине), подходит и бьет, без диалога и споров, мужчина защищается, другой водитель с квадроцикла, который попал в ДТП, подскакивает и тоже начинает его бить. Группа молодых людей никого не боялась: ни центральной освещенной улицы, ни дороги, ни свидетелей, ни полицейского участка за углом от этого места. Потому что это очень знатные люди в Кременце. Они остановились после приезда полиции. Нет, они не убегали, нарезали круги вокруг офицеров, которые брали показания у Коли и оформляли дела –– ДТП и уголовное, и продолжали угрожать, а полиция их отгоняла (без задержания)", - пишет Татьяна.

Впоследствии прибыл подполковник ТЦК

После этого, по ее словам, появились трезвые друзья молодых людей, которые сразу начали предлагать деньги, чтобы "все замять".

"И когда услышали "Нет", на арене событий появился целый подполковник ТЦК и СП. Думаете, он приехал проверить документы у сильных и здоровых гражданских мужчин, которые избили военного. Нет, он появился, чтобы спросить: "Б##дь, а где твоя бумажка, ты как раб из части вышел и покинул пределы гарнизона, ты чего здесь ездишь и мешаешь важным людям на квадроциклах рассекать, я сейчас позвоню в ВСП и все доложу". Он допытывался, боевой ли Коля офицер, потому что едет в часть на западе Украины. Собственно он стоял и искал, где бы прижать военного, который добровольцем пошел служить в 2015, отслужил, записался в резерв и снова пошел на службу с первых дней полномасштабного вторжения", - добавила жена пострадавшего воина.

По ее словам, полицейские написали, что водитель квадроцикла неизвестен, и отдали транспорт, попавший в ДТП, владельцу. Молодых людей также не проверяли на алкогольное опьянение.

"Уже в официальном сообщении полиция осторожно написала: "между водителями возник спор и началась драка". Потому что Кременец - это такой маленький западный город, в котором есть замкнутый круг тестей, братьев, кумовьев, которые охватывают все ветви власти, и если ты попал в этот круг, ты уважаемый человек. Ты в премиум, в VIP-резерве", - добавила Татьяна Штан.

Реакция полиции

13 января на сайте Национальной полиции в Тернопольской области сообщили, что происшествие случилось в воскресенье, 11 января, около 21:20.

"Событию предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. В аварии никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Пострадавший — 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.

