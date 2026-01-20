Группа молодых людей на квадроциклах избила военного в Кременце на Тернопольщине: подполковник ТЦК пытался запугать воина
В Кременце, что на Тернопольщине, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и избила военнослужащего – майора ВСУ. На место происшествия впоследствии прибыл подполковник ТЦК и СП, который пытался запугать военного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала жена пострадавшего Татьяна Штан в фейсбуке.
Что известно?
Известно, что инцидент произошел 11 января 2026 года. Пострадавший воин – Николай, который является майором ВСУ. Жена рассказывает, что за два дня до конфликта ему дали разрешение вернуться домой и отпраздновать день рождения. А 11 января он возвращался обратно в часть.
"На центральной улице ему под заднее колесо влетел квадроцикл без номерных знаков с пьяным водителем. Коля вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения, и в этот момент водитель другого квадроцикла (который стоял на обочине), подходит и бьет, без диалога и споров, мужчина защищается, другой водитель с квадроцикла, который попал в ДТП, подскакивает и тоже начинает его бить. Группа молодых людей никого не боялась: ни центральной освещенной улицы, ни дороги, ни свидетелей, ни полицейского участка за углом от этого места. Потому что это очень знатные люди в Кременце. Они остановились после приезда полиции. Нет, они не убегали, нарезали круги вокруг офицеров, которые брали показания у Коли и оформляли дела –– ДТП и уголовное, и продолжали угрожать, а полиция их отгоняла (без задержания)", - пишет Татьяна.
Впоследствии прибыл подполковник ТЦК
После этого, по ее словам, появились трезвые друзья молодых людей, которые сразу начали предлагать деньги, чтобы "все замять".
"И когда услышали "Нет", на арене событий появился целый подполковник ТЦК и СП. Думаете, он приехал проверить документы у сильных и здоровых гражданских мужчин, которые избили военного. Нет, он появился, чтобы спросить: "Б##дь, а где твоя бумажка, ты как раб из части вышел и покинул пределы гарнизона, ты чего здесь ездишь и мешаешь важным людям на квадроциклах рассекать, я сейчас позвоню в ВСП и все доложу". Он допытывался, боевой ли Коля офицер, потому что едет в часть на западе Украины. Собственно он стоял и искал, где бы прижать военного, который добровольцем пошел служить в 2015, отслужил, записался в резерв и снова пошел на службу с первых дней полномасштабного вторжения", - добавила жена пострадавшего воина.
По ее словам, полицейские написали, что водитель квадроцикла неизвестен, и отдали транспорт, попавший в ДТП, владельцу. Молодых людей также не проверяли на алкогольное опьянение.
"Уже в официальном сообщении полиция осторожно написала: "между водителями возник спор и началась драка". Потому что Кременец - это такой маленький западный город, в котором есть замкнутый круг тестей, братьев, кумовьев, которые охватывают все ветви власти, и если ты попал в этот круг, ты уважаемый человек. Ты в премиум, в VIP-резерве", - добавила Татьяна Штан.
Реакция полиции
13 января на сайте Национальной полиции в Тернопольской области сообщили, что происшествие случилось в воскресенье, 11 января, около 21:20.
"Событию предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. В аварии никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Пострадавший — 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.
а от поліція і тцкашнік - це зрадники, які працюють на рашку, бо своїми діями і бездіяльністю, вони просто вбивають мотивацію захищати цю державу.
Отож, середа. 22:30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний «Фольксваген». Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися мої документи.
Я не можу сказати, куди ми заїжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доїжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проїжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
Я був вдома. У рідних стінах. З рідними людьми. Але вже трохи з іншим всесвітом в мені. З нерозумінням того, що сталося, з несприйняттям жорстокості, яку довелося пережити. Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто їх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В країні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба.
Я вилікуюсь. На жаль, ще три тижні я не зможу працювати, щоб прогодувати свою сім'ю. Час гоїть фізичні і душевні травми. Але чи змінить час оцих нелюдів у військових формах?
- пише Сергій Колядюк
Скільки з птрс прийде в цивільне життя .. точніше в країну де знищена соціальна справедливістт
Бо навішо тоді країна людям , як не для життя з прагненням до Правди та Справедливості ??
До військового, ким би він там не був, лише одне питання - чому він *лять на сів за кермо та не подавив ту шпану хоча б трішки. За живих багато не дадуть.
Навіть терористи скорійше нападають на старих й дітей ... Бо військові це ті , хто зброю здають виключно , коли залишають службу . А так -- автомат ти навіть права не має залишати поза своїм оком . Більше того , якщо військова поліція перевіряє армійців в місті - можут покарати , якщо боєць автомат взяв , а магазин з 29 набоями - ні . Деякі перевірять кількість . Це святий обов"язок навіть рядового не тільки себе (в разі нападу) захістити , але й зупиняти нападників на інших .
Армію може чепати тільки й виключно ворог .
Розписався за кулемет й пійшов у відпуску -- якщо не встигнешь знайти відповідалну особу -- тягни 10 кг до дому . Армія це не дітсадочек ще шмоклі підтирають . Й йще одне таке правило , чем більше бійцю довіра , тим меньше неправомірного використання зброї ...
Я впевненний - що б легалізувати приватну зброю це довга пісня , хоча в лютому-березні 2022 роздавали автомати киянам й рівень злочинності не збільшився . Що б дозволити військовим брати свою особисту зброю у відпустку й відрядження -- це елементарний наказ з генштабу . Коли навіть рецедивісти уркагани бачать військовий патруль , то рідко хто не змінюю плани злочину . Мабуть зовсім самогубець . А тут олені з рогами -- сосунки з поза мамкиної цицьки йще учора .
Просто якщо раніше такі справи ставили на контроль, то тепер на верху всім пох... вони зайняті дерибаном грошей і їм не до таких дрібниць.
він наче ж людей вбивав... на війні
ніж хоч носи якщо зброю ссиш