Мужчина напал в Киеве на военнослужащего из-за его кроссовок - избитый воин умер

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который возле столичного железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего. Впоследствии военный умер от травм в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что известно

Установлено, что в апреле 2025 года мужчина познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная". Впоследствии обвиняемый начал ссору, во время которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обул их и скрылся с места преступления. Свою обувь нападавший оставил возле потерпевшего военного. Впоследствии избитый мужчина умер в медицинском учреждении.

Арест мужчины

Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре отметили, что в отношении этого же мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

