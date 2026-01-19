Мужчина напал в Киеве на военнослужащего из-за его кроссовок - избитый воин умер
Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который возле столичного железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего. Впоследствии военный умер от травм в больнице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что известно
Установлено, что в апреле 2025 года мужчина познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная". Впоследствии обвиняемый начал ссору, во время которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обул их и скрылся с места преступления. Свою обувь нападавший оставил возле потерпевшего военного. Впоследствии избитый мужчина умер в медицинском учреждении.
Арест мужчины
- Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В прокуратуре отметили, что в отношении этого же мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
Тому й безладдя в країні.
за вбивство вйськового під час війни...
"пробзділось щось в ЗЄльоном королівстві !"
.
Їх вішати треба, щоб було дієвим покарання, а так, родичі убитих ними Українців, ще і утримують їх до обміну на московію!!!! Вони ж убивають Українців, а не привладних з Урядового кварталу від ригоАНАЛЬНИХ!!!
Стефанчуки- зеленський, саботують уже більше 4 років, внесення відповідних змін до законодавства!
Треба стягнути з нього кошти на користь цивільного.
Розпиття напоїв на вокзалі це кримінальний злочин
путіна якщо колись зловлять - той буде вимагати суду в Україні.
Очікувана залишкова тривалість життя, середній заробіток середня податкові надходження.....
Воно цинічно, але економічно.