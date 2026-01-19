Мужчина напал в Киеве на военнослужащего из-за его кроссовок - избитый воин умер

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который возле столичного железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего. Впоследствии военный умер от травм в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что известно

Установлено, что в апреле 2025 года мужчина познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная". Впоследствии обвиняемый начал ссору, во время которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обул их и скрылся с места преступления. Свою обувь нападавший оставил возле потерпевшего военного. Впоследствии избитый мужчина умер в медицинском учреждении.

Арест мужчины

  • Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре отметили, что в отношении этого же мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

В Киеве мужчина избил военного: его арестовали
Топ комментарии
Звірина
19.01.2026 16:45 Ответить
Вбив людину з корисних міркувань - стаття від 8 років.
Тому й безладдя в країні.
19.01.2026 16:50 Ответить
Це називаэться не бухай на вокзалі і автовокзалі..а тим більше з ким попало..дешевої гопоти валом (що набивається в друзі) ..циган в прифронтових місцях аж кишить..житла не мена від слова зовсім, гостиниці забиті...військові вештаються по станціям..там заходять до генделиків..нажираются до поросячого визгу особливо покоління 50+..ну і наривається на ******* всіх мастей
19.01.2026 17:48 Ответить
Звірина
19.01.2026 16:45 Ответить
Продовжуй, не сци.
19.01.2026 16:49 Ответить
А треба б в деактив.
19.01.2026 16:52 Ответить
і ця потвора має право на життя ?
19.01.2026 18:47 Ответить
Ти порівнюєш -"замерзання у власній квартирі" та вбивство військового заради кросовок?це одне і теж?
19.01.2026 17:00 Ответить
А диванним військам це не цікаво, бо це ж не на владу лаяти.
19.01.2026 16:47 Ответить
Ну не всім же прцювати за гроші на фсб і кругом сувати " теиу тцк', правда?
19.01.2026 18:49 Ответить
19.01.2026 16:50 Ответить
Більше. Під час дії воєнного стану+військовослужбовець. До довічного..
19.01.2026 17:15 Ответить
від 8 до 15 років позбавлення волі .... за людське життя !!!

за вбивство вйськового під час війни...

"пробзділось щось в ЗЄльоном королівстві !"

.
20.01.2026 00:28 Ответить
Тварина, ****.
19.01.2026 16:51 Ответить
Нелюд.
19.01.2026 16:59 Ответить
ПЗДЦ біосміття...
19.01.2026 17:06 Ответить
Злочини проти військових, вчинені військовими під час воєнного стану мають розглядатись військовими судами.
19.01.2026 17:08 Ответить
До чого тут військові прокурори і судді? Це центральний вокзал, на вокзалі купа мєнтів, контроль на вході, а біля вокзалу там таке постійно і місцевій п'яній гопоті пофігу, хто перед ними
19.01.2026 17:31 Ответить
Та там нарків дофіга, й ще навіть дітей що клей нюхають..
19.01.2026 17:42 Ответить
Їм пофігу, бо їх судять цивільні. А ось коли за злочин проти військового судитимуть військові -буде не пофігу.
19.01.2026 17:56 Ответить
Я Вам чесно скажу. Дешевше ту всю гопоту передушити по тихому. Це ж не перший раз, коли військові там страждають.
19.01.2026 18:25 Ответить
Так вони ж морду того урода не показують... зате фото кросівок збільшене в 10 раз.... на фіга?????
20.01.2026 00:09 Ответить
Такий же убивця-маняк, як і оті ********* з московії!!
Їх вішати треба, щоб було дієвим покарання, а так, родичі убитих ними Українців, ще і утримують їх до обміну на московію!!!! Вони ж убивають Українців, а не привладних з Урядового кварталу від ригоАНАЛЬНИХ!!!
Стефанчуки- зеленський, саботують уже більше 4 років, внесення відповідних змін до законодавства!
19.01.2026 17:13 Ответить
Рашковани всіх своїх мерзотників утілізували на війні, а в Україні будуть 8-10 років витрачати державні кошти на молодого, здорового хлопа.
19.01.2026 17:17 Ответить
На уранові копальні...з користю для суспільства. Та й не довго протянуть.
19.01.2026 18:26 Ответить
На уранових копальнях нормальні люди працюють..стаж пільговий..з зубами проблема..там своя зуборвалка на підприємстві...в нас сапери працювали до війни підривниками породи..на пенсію пішли в 50 років..якщо не помиляюсь 12 років потрібно відробити
19.01.2026 20:10 Ответить
Ні..нехай сросісяни працюють.
19.01.2026 20:13 Ответить
Так розумію що вісім років то лише за вкрадені кросівки.
19.01.2026 17:21 Ответить
цюПАДАЛЬ і судити не треба: віддайте цю тварь-його побратимам
19.01.2026 17:21 Ответить
Там таке ссуче місце.... І жодного патруля....
19.01.2026 17:33 Ответить
Бо хтось кришує..там з початку 90х опа повна..
19.01.2026 17:44 Ответить
Як Омельченко скінчився - вокзал знову бомжатник((((
19.01.2026 20:33 Ответить
Так й при Омелі вокзал був бомжатником..а плитку зять клав.
19.01.2026 21:22 Ответить
Але чистенько було...
20.01.2026 01:41 Ответить
Та да..і туалети навіть стерильні..
20.01.2026 03:49 Ответить
Реальний клоун, чим за 50 доларів мотати строк по важкій статті, то краще дійсно в ЗСУ записатись.
19.01.2026 17:35 Ответить
19.01.2026 17:48 Ответить
Не знаю як зараз, у 14, як тільки ото почалось, військовим дозволяли спати у залах очікування. Чому знаю - я тоді через Піццо-ветерано туди періодично замовляла піцци хлопцям..щоб не голодні були..
19.01.2026 18:30 Ответить
Павлоград вокзал розбитий, автостанція маленька там не поспиш...Синельникове обидва вокзали в хлам...житло не знімеш, в навколишніх селах теж..люди живуть в гаражах та сараях, що офіцери, що солдати...в клубах, школах, дитсадках краще взагалі не соватись..прилітає аж бігом, ждунів *******...всі в цивільному розсереджені..і все одно військових видно легко..як то кажуть на лиці написано
19.01.2026 18:56 Ответить
19.01.2026 19:05 Ответить
Так, винен тут військовий.
Треба стягнути з нього кошти на користь цивільного.
Розпиття напоїв на вокзалі це кримінальний злочин
22.02.2026 04:43 Ответить
Не злочин, а порушення дисципліни...+наражання себе на небезпеку
22.02.2026 07:00 Ответить
Від 8 до 15...
путіна якщо колись зловлять - той буде вимагати суду в Україні.
19.01.2026 17:52 Ответить
на кол
19.01.2026 18:17 Ответить
а мусора где были? ухылянтов ловили?
19.01.2026 21:52 Ответить
Це мабуть від покращеного зелею життя
19.01.2026 21:56 Ответить
На палю.
19.01.2026 22:23 Ответить
Поясни для чого?
20.01.2026 04:26 Ответить
я так розумію , що родина воїна не отримає компенсації за втрату годувальника ? тож пропоную розібрати падаль на органи які продати , а отримані гроші виплатити родині воїна .
19.01.2026 23:07 Ответить
Треба вводити у вироках - довічне утримання сім'ї вбитого.
20.01.2026 03:54 Ответить
Насправді життя має цілком точне вираження у грошах.
Очікувана залишкова тривалість життя, середній заробіток середня податкові надходження.....
Воно цинічно, але економічно.
20.01.2026 04:28 Ответить
 
 