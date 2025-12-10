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Новости Фото Нападение на военнослужащих
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Нетрезвый мужчина ранил ножом военнослужащего в Ивано-Франковске: нападавшему объявили подозрение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковске нетрезвый 59-летний местный житель ранил ножом военнослужащего Нацгвардии.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Пьяный мужчина ранил ножом военного во Франковске

По данным следствия, вечером 8 декабря около 20:20 правоохранители получили сообщение от прохожего о драке в магазине на улице Довженко. Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес 33-летнему пострадавшему несколько ударов по голове, а затем достал нож и ударил его в область щеки.

Медики, которых вызвали очевидцы, госпитализировали раненого. "Если бы не равнодушные граждане, то мы бы потеряли этого простого гражданина, который также является военнослужащим", - отметили во время оперативного совещания городских властей.

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нацпол
нацпол

Как сообщил "Укринформ", раненый оказался военным Нацгвардии, который был в отпуске. По данным полиции, нападавший имеет психические расстройства, а также находится под судом по делу о краже.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, что предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Автор: 

Ивано-Франковск (871) нападение (2434) военнослужащие (6923) Ивано-Франковская область (1060) Ивано-Франковский район (58)
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Топ комментарии
+7
Чувак ножем хотів вбити потерпілого, серйозно його поранив, а пишуть "***********"
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10.12.2025 18:13 Ответить
+7
Все закономірно. Мене тут один Вільний Українець проклинав, сказав що аби не такі як я- то і війни б ніякої не було б і він уже давно жив би в ;нормальній; країні. Я навіть не образився. Людина чотири роки замкнута в квартирі живе, як зек.
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10.12.2025 18:24 Ответить
+6
блін, ну не можна ж так підставлятися усіляким психам. ну має ж якось інстинкт самозбереження працювати.
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10.12.2025 18:08 Ответить

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