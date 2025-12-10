Нетрезвый мужчина ранил ножом военнослужащего в Ивано-Франковске: нападавшему объявили подозрение. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ивано-Франковске нетрезвый 59-летний местный житель ранил ножом военнослужащего Нацгвардии.
Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, вечером 8 декабря около 20:20 правоохранители получили сообщение от прохожего о драке в магазине на улице Довженко. Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес 33-летнему пострадавшему несколько ударов по голове, а затем достал нож и ударил его в область щеки.
Медики, которых вызвали очевидцы, госпитализировали раненого. "Если бы не равнодушные граждане, то мы бы потеряли этого простого гражданина, который также является военнослужащим", - отметили во время оперативного совещания городских властей.
Как сообщил "Укринформ", раненый оказался военным Нацгвардии, который был в отпуске. По данным полиции, нападавший имеет психические расстройства, а также находится под судом по делу о краже.
Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, что предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль