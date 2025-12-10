Нетрезвый мужчина ранил ножом военнослужащего в Ивано-Франковске: нападавшему объявили подозрение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковске нетрезвый 59-летний местный житель ранил ножом военнослужащего Нацгвардии.

Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, вечером 8 декабря около 20:20 правоохранители получили сообщение от прохожего о драке в магазине на улице Довженко. Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес 33-летнему пострадавшему несколько ударов по голове, а затем достал нож и ударил его в область щеки.

Медики, которых вызвали очевидцы, госпитализировали раненого. "Если бы не равнодушные граждане, то мы бы потеряли этого простого гражданина, который также является военнослужащим", - отметили во время оперативного совещания городских властей.

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Как сообщил "Укринформ", раненый оказался военным Нацгвардии, который был в отпуске. По данным полиции, нападавший имеет психические расстройства, а также находится под судом по делу о краже.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, что предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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